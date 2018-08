Aston Martin V8 Zagato Volante: Vzácný otevřený hranatý aston přijde na deset milionů  

Aston Martin na tom nebyl v 80. letech dvakrát dobře. Sice nezbankrotoval jako o dekádu dříve, ale přístřeší Fordu, které zajistilo finanční stabilitu, bylo ještě v nedohlednu. V roce 1982 získal od Charlese, prince z Walesu a stále ještě britského následníka trůnu královský mandát a Victor Gauntlett, podnikatel v petrochemickém průmyslu navyšoval svůj podíl ve společnosti. Koupil i část italské karosárny Zagato, se kterou tak ostrovní značka obnovila na jaře 1984 spolupráci.

Vznikla velmi zajímavá řada V8 Zagato, pravda, s poněkud kontroverzními hranatými tvary. Kupé se představilo na autosalonu v Ženevě v roce 1986, rok poté, co automobilka na stejném místě odhalila skici. Objednávky začala přijímat hned při debutu. Starý známý a slavný dvouventilový vidlicový osmiválec DOHC 5,34 l, který zkonstruoval Polák Tadek Marek, měl ještě čtyři dvojité karburátory Weber 48 DIF výkon 322 kW a točivý moment 536 N.m, pocházel z V8 Vantage. Auta katapultoval až ke třístovce a třetinové rychlosti dosáhly z klidu za pět sekund. Francouzský magazín Sport Auto v testu naměřil 298,5 km/h. Sílu přenášela dozadu manuální pětistupňová převodovka ZF.

Proč se dala přednost tradičním karburátorům? Původně připravovaná vstřikovací verze pohonné jednotky totiž neplnila přísné severoamerické emisní předpisy. Hypermoderna měla velká lepená okna, ta boční bylo možné stáhnout ale jen ve spodní malé částí. Neúspěšné testy ve větrném tunelu ještě přinutily konstruktéry přidat spoilery, takže součinitel odporu vzduchu stoupl z původních 0,29 na 0,33.

Za dva roky počínaje létem 1986 jich vzniklo jen 52, finální montáž probíhala v Miláně, kam putovaly z Newport Pagnellu motorizované podvozky. Většinu si bohužel rozebrali spekulanti. K nim se do jara 1990 přidalo 37 kabrioletů Volante, ty se lišily nejen plátěnou střechou, ale i svébytnou přídí bez mřížky, dvojité reflektory se nacházely pod kryty, tzv.. I když několik kusů ji mělo shodnou se starší uzavřenou variantou – světla byla odkrytá a pod skly. Chyběly jim také nasávací otvory a nevzhledná boule v kapotě, víko bylo hladké, jen s prolisy jako u původních prototypů kupé, agregát už konečně dostal vstřikování paliva Bosch. Byl však použit slabší z běžných klasických V8 a nikoli Vantage, takže nabídl jen 224 kW, 447 N.m, zrychlení z klidu na stovku za 6 s a maximální rychlost 257 km/h.

Koncová světla byla u obou verzí stejná, dvě řady úzkých nad sebou z limuzín Lagonda . Tyhle 4,39 m dlouhé a v uzavřeném základu 1,65 tuny vážící vozy nebyly hezké, ale zvláštní ano. Vlastně se jednalo jen o extravagantně převlečenou dřívější V8, karoserie byla vyrobena z hliníku. O 35 kg těžší Volante byl mimochodem poprvé vystaven v Ženevě 1987. Podvozek měl rozvor 2,61 m, vpředu nezávislé lichoběžníkové závěsy a zadní nápravu typu de Dion s Wattovým přímovodem. Tvrdost zadních teleskopických tlumičů se také dala nastavit, předních nikoliv, výkony si vyžádaly kotoučové brzdy s vnitřním chlazením. Do palivové nádrže se vešlo 105 l benzinu.

Ford koupil část akcií Aston Martinu už v září 1987, kdy se také v astonu zase proháněl James Bond, Gauntlett zůstal šéfem firmy až do roku 1991. Jeden z kabrioletů je teď na prodej u Hexagon Modern Classics. Lakován je modrou metalízou Salisbury a uvnitř najdeme béžovou kůži Magnolia. Vůz z roku 1989 vystřídal sice dvojici majitelů, ale je jako nový, vždyť dosud najel pouze 10.070 km či 6.630 mil, chcete-li.

Navíc ze zmíněných 37 kusů Volante jich mělo volant vpravo překvapivě pouze 12, tohle je jeden z nich. Opravdová rarita. S příplatkovou třístupňovou automatickou převodovkou (kupé ji neměla) a samosvorným diferenciálem. Klenot z konce osmdesátek přijde na 345 tisíc liber, což je dle aktuálního kurzu 9,94 milionu korun. A je to menší částka, než za kterou se tyto astony prodávaly z druhé ruky na přelomu 80. a 90 let minulého věku, hlad po nich (a luxusních sportovních vozech obecně) vyšponoval ceny až ke 450 tisícům liber. Přitom nové stály jen 125 tisíc, to znamená, že za tři roky jejich ceny vylétly skoro čtyřnásobně! Kupé přišla zpočátku na 87, později na 95 tisíc liber.

Hexagon Modern Classics