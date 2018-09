Audi e-tron oficiálně: Elektrické SUV nabídne až 300 kW a ujede přes 400 kilometrů  

Po letech čekání a napínání je to tady, elektrická éra opravdu začíná. Mercedes-Benz se vytasil s elektrickým SUV EQC a nyní Audi představuje napjatě očekávaný model e-tron. Oba už chtějí být důstojnými automobily, nikoliv jen volbou pro ekologicky smýšlející nadšence. Čím bude chtít novinka čtyř kruhů zaujmout?

Jednak je to samozřejmě pohon. Ten mají v případě e-tronu na starosti dva elektromotory o kombinovaném výkonu až 300 kW a točivém momentu 664 N.m, které mu umožní se rozpohybovat z 0-100 km/h za 5,7 sekundy a jet nejvyšší rychlostí 200 km/h. Ta je, jak je u elektroaut zvykem, elektronicky omezená, ve vysoké rychlosti by se už baterky příliš rychle vybíjely. Jak ale Audi už dříve odhalilo, takový výkon bude dostupný jen krátkodobě, v případě potřeby.

Podle očekávání dvojice elektromotorů poskytuje pohon všech kol, který Audi i v tomto případě tradičně nazývá quattro. Systém během zlomku vteřiny variabilně optimalizuje rozdělení hnací síly mezi obě nápravy, a to pro co nejlepší trakci. V zásadě je přitom e-tron zadokolka, což je u značky propagující léta pohon předních kol nezvyklé řešení. Přední kola se připojují jen v případě potřeby, a to předvídavě, tedy ještě před prokluzem kol nebo před nástupem přetáčivého či nedotáčivého chování.

K dispozici zatím bude jediná verze, jejíž baterie autu umožní podle homologačního cyklu WLTP ujet bez nutnosti dobíjení přes 400 kilometrů. Do budoucna ale dorazí i levnější varianta s nižší kapacitou baterek.

Na poměry elektromobilů více než slušný dojezd nezajišťuje jen kapacita akumulátorů, kterou Audi zatím neudává, ale množství inovativních řešení. Základem je perfektní aerodynamika, součinitel aerodynamického odporu s hodnotou 0,27 patří mezi nejlepší v segmentu SUV. Tato hodnota platí pro vozy vybavené kamerami místo vnějších zpětných zrcátek, i běžné verze se však kvůli vylepšení aerodynamiky spoléhají na kompletní zakrytí podvozku hliníkovými panely chránícími akumulátory a vzduchové odpružení nebo variabilní přívod chladicího vzduchu. Aerodynamiku ve vyšších rychlost optimalizuje také vzduchový podvozek, který umí světlou výšku auta snížit až o 76 mm.

Audi se spoléhá také na inovativní systém rekuperace brzdné energie, díky němuž v 90 % případů auto brzdí jen pomocí elektromotorů, čímž dobíjí baterie. Kotoučové brzdy vstupují do hry jen v případě, je-li potřeba brzdný účinek vyšší než 0,3 g, nutný až v případě prudkého brzdění.

Baterie bude možné dobíjet v rychlonabíječkách se stejnosměrným proudem až výkonem 150 kW, auto tak bude už za půl hodiny připraveno na další dálkovou jízdu. Alternativně lze elektrické SUV nabíjet střídavým proudem (AC) s výkonem až 11 kW, resp. na přání až 22 kW. Specialitou pak bude služba Audi pro nabíjení, která majitelům poskytne snadný přístup k cca 80 % všech veřejných nabíjecích stanic v západní Evropě (Česká republika však bude do projektu začleněna později). Ke spuštění nabíjení bude stačit jediná karta, od roku 2019 se pak počítá dokonce s možností automatického přihlášení vozidla k nabíječce.

Vypadá zcela normálně

V nabídce Audi se e-tron řadí mezi modely Q5 a Q7, sedělo by mu tak označení Q6, jak se mu jeden čas říkalo. Novinka je dlouhá 4.901 mm, široká 1.935 mm a vysoká 1.616 mm, rozvor činí 2.928 mm. Zavazadlový prostor pak poskytne objem 660 litrů.

Audi e-tron: Srovnání rozměrů s dalšími SUV Audi Vůz e-tron Q5 Q7 Q8 Délka (mm) 4901 4486 5052 4986 Šířka (mm) 1935 1839 1968 1995 Výška (mm) 1616 1673 1741 1705 Rozvor (mm) 2928 2677 2995 2995 Zavazadlový prostor (l) 660 550 770 605

Co se týče vzhledu, tak e-tron podobně jako konkurenční EQC nedává hlasitě najevo svůj elektrický pohon. Zřejmě tak končí éra futuristicky laděných elektrovozů, elektromobilita ostatně už není vzdálená budoucnost, ale přítomnost. Nové SUV vypadá vlastně docela normálně, moderní techniku v útrobách naznačuje jen některými detaily. Těleso masky singleframe je tak kompletně uzavřené, osmiúhelníkový tvar se stává poznávacím znakem SUV Audi. Zvýrazněny jsou i prahy, za nimiž se v podlaze ukrývají baterie. Jejích umístění mimochodem zajišťuje dokonalé vyvážení hmotnosti vozu v poměru 50:50 mezi nápravy. Lamely vzadu zase zdůrazňují, že autu chybí koncovky výfuku.

Také interiér se nijak zásadně neliší od ostatních Audi – koncepce s dvěma obrazovkami, mírně natočenými k řidiči, je převzata z nejnovějších modelů značky, oproti Q8 se však liší řešením horní části palubní desky a středovým tunelem. Na něm se objevuje speciální opěrka ruky s integrovaným voličem provozních režimů pohonu, který řidič ovládá dotykově, palcem a ukazováčkem. Standardem je digitální přístrojový štít a v případě českého trhu i navigace s rychlým připojením k internetu LTE a hotspotem WLAN. Podvozek pak bude sériově adaptivní, se vzduchovým odpružením.

Audi e-tron se vyrábí v továrně v Bruselu, který byl přizpůsoben produkci aut s elektrickým pohonem. Na českém trhu se první kusy objeví ještě na přelomu roku. Cena zatím stanovena nebyla, očekává se však, že se bude pohybovat kolem dvou milionů korun.

Specialitou pak bude možnost rozšíření funkcí auta prostřednictvím internetu, což naznačuje budoucí trend v tomto směru. Od druhé poloviny 2019 si tak bude možné „odemknout“ lepší Matrix LED světlomety s inteligentně řízenou funkcí dálkových světel, více asistenčních pomocníků nebo příjem DAB signálu.