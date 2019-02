Audi představí koncept elektrického SUV Q4 v Ženevě, nabízí první ochutnávku

Audi rozšíří portfolio o čistě elektrický model Q4, koncept se představí už v Ženevě. Čtyři kruhy zatím odhalily pouze skici studie. Ty se nijak nevymykají aktuálnímu stylistickému trendu. Pětidveřový elektromobil do lehkého terénu má být kompaktní, vzhledem k tomu, že současná Q3 neměří ani 4,5 m amá 4,66 m, očekávejme délku vozu blíže menšímu sourozenci. Žádné další oficiální informace automobilka nevydala.

Není tedy malým crossoverem, jak se ještě nedávno spekulovalo, to by musel měřit o třicet, pětatřicet centimetrů méně. O jeho příchodu se mluví už od jara roku 2017. V červenci téhož roku představil svou vizi možné podoby nezávislý stylista Lorenzo Mariotti.

Od něj se tovární návrh pochopitelně značně liší, Audi šlo jinou cestou Na jeho designu zaujmou úzká přední světla, obří přední mřížka (pokud ji tak vůbec lze nazvat), hranatý prolis předního blatníku, který se vlastně láme až u dveří, jakožto i neméně svalnaté zadní partie. Interiéru pak dominují digitální obrazovky, ta před řidičem i středová s informačním a zábavním systémem.

Původně se pod tímto názvem (bez přídomku e-tron) měly objevit i vozy s motory na fosilní paliva, jejichž testování finišuje, pravděpodobně však dostanou jiný. Nicméně víme pouze to, že elektromobil je postaven na modulární platformě MEB. Volkswagen přirovnává tuto architekturu architekturu ke skateboardu, jenž umožňuje baterie a součásti pohonného ústrojí zabalit do jednoho kompaktního celku. V praxi to znamená, že Audi sice vytvořilo elektrické auto s rozměry zmíněné Q3, avšak s podstatně větším prostorem v interiéru, jenž by se klidně mohl rovnat větší a rovněž vzpomínané Q5

Sériová výroba Q4 e-tron se spustí na přelomu let 2020 a 2021, na vývoj tedy zbývají ještě necelé dva roky času.