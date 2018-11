Audi TT projde radikální změnou: Dostane čtyři dveře!

Audi TT je s námi v letošním roce už kulatých 20 let. Za tu dobu se ale svět změnil, zákazníci už nekupují tolik sporťáky, raději volí nějaké SUV. Je to znát i na evropských prodejích TT, které v posledních třech letech zvolna klesají. Automobilka proto chystá změnu koncepce tohoto modelu.

A inspiruje se v minulosti, protože čtyři kruhy hodlají oživit myšlenku z roku 2014, kdy představily koncept TT Sportback , tedy čtyřdveřové kompaktní kupé. Přesně takové auto chce Audi podle informací britského magazínunyní vyrábět, přičemž přímo nahradí dnešní TT, a to už v nadcházející čtvrté generaci, která by měla přijít na trh během následujících dvou let.

vysvětluje plán na změnu koncepce TT nejmenovaný člen vedení značky z Ingolstadtu.

Audi přitom již jednou koncept TT Sportback plánovalo vyrábět. Pak ale přišel skandál Dieselgate, jednotlivé značky koncernu VW Group musely snižovat náklady a zrušit nejisté projekty. Tehdy mezi nimi byla i plánovaná třetí karosářská verze TT, nyní už je ale situace lepší, a tak je čtyřdveřové kompaktní kupé opět na scéně.

Automobilka navíc doufá, že model TT nová koncepce zachrání. Kompaktnímu sporťáku totiž pozvolna klesají evropské prodeje. Jestliže ještě v roce 2007 mělo TT na svém kontě přes 38.000 kusů prodaných v Evropě, loni už to bylo jen nějakých 16.000 exemplářů. Na TT je tak jasně vidět obecně klesající zájem o sportovní kupé a kabriolety.

Připravované Audi TT Sportback se sice inspiruje tvarovým řešením stejnojmenného konceptu z roku 2014, detaily designu ale budou přizpůsobeny dnešní době. Té bude odpovídat i nabídka motorů, TT Sportback využije nové mildhybridy s 48V palubní sítí nebo blíže nespecifikovaný plug-in hybrid. K dispozici mají být také elektrifikované turbodiesely.

Koncept Audi TT Sportback se světu představil v říjnu 2014 na tehdejším pařížském autosalonu, a to v době, kdy čtyři kruhy zvažovaly rozšíření této sportovní modelové řady. Jen půlroku předtím debutoval koncept TT offroad , alias SUV kupé s vizáží tehdejšího „tétéčka.“ Realizace se zatím nedočkaly, v následujících letech ale na ně přece jen dojde. TT Sportback přijde jako nástupce dnešního „tétéčka,“ zatímco koncepci TT Sportback má využít připravované SUV kupé Q4 , které se začne vyrábět v roce 2019.