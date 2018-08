Tahle auta špatně svítí! I moderní auta mají problémy s viditelnosti

Dle informací IIHS (Insurance Institute for Highway Safety), která v USA každoročně testuje úroveň bezpečnosti nových vozidel a jejíž výsledky mají na americkém kontinentě podobnou váhu jako v Evropě EuroNCAP, se zhruba polovina vážných nehod se smrtelnými následky na amerických silnicích odehraje za tmy. Více než čtvrtina pak na neosvětlených komunikacích.

Z toho je zřejmé, jak velkou roli hraje úroveň osvětlení v otázce aktivní bezpečnosti. Tady nejde jen o typ zdroje (žárovka-výbojka-LED), ale také o konstrukci světlometu, jeho doplňkové technologie (natáčení do zatáčky, samočinné přepínání na dálková světla) a samozřejmě i jeho správné nastavení.

Světla rozhodla

Bylo to právě osvětlení, které u vybraných čtyřiceti modelů automobilů rozhodlo o konečném výsledku. Všechna obdržela velmi dobré hodnocení za nárazové testy a rovněž za úroveň systému samočinného nouzového brzdění či varování před čelní srážkou. V těchto disciplínách získala níže uvedená auta velmi dobré hodnocení.

V čem však propadla, bylo právě osvětlení. To technici hodnotili jako slabé, u některých vozů nanejvýš průměrné. A která auta si tedy pohoršila vinou horšího osvětlení? Byly to Acura ILX, Audi (A4 Allroad, A5, A6, Q5 a Q7), BMW X1, Buick LaCrosse, Cadillac XT5, Chevrolet (Bolt EV, Equinox a Malibu), Fiat 500X, Ford (F-150 a Fusion), GMC Acadia a Terrain, Honda Civic, Hyunadi Accent a Kona, Infiniti Q70 a QX60, Jeep Compass, Kia Niro PHEV a Rio, Lincoln MKX a MKZ, Mercedes-Benz třídy C, Mini Countryman, Nissan Murano, Pathfinder a Sentra, Toyota C-HR, Tacoma a Yaris iA, Volkswagen Atlas, Jetta, Passat a Tiguan a Volvo XC90.

Mnohá z těchto aut se prodávají také u nás, o jiných jste možná ani nikdy neslyšeli. V každém případě se osvětlení aut na amerických silnicích dost liší od těch v Evropě. V USA se uplatňuje symetrický světelný kužel, v Evropě máme asymetrický, kdy pravá strana světelného kužele je zalomena pod úhlem 30 stupňů. Smyslem je zlepšit osvětlení krajnice a tedy i případné chodce.

Jak se osvětlení hodnotí

A jak vlastně technici IIHS dospěly k tomu, že osvětlení uvedených vozidel je horší než průměr? Výkon světlometů se posuzuje v pěti úrovních. A sice v přímém směru a dále v oblouku s poloměrem 500 stop a 800 stop na obě strany. Určujícím faktorem je, jak daleko od vozidla a s jakou intenzitou světla svítí. Čím delší je dosah jejich kužele a zároveň čím intenzivněji svítí, tím je hodnocení účinnosti osvětlení vyšší.

Dosah světelného kužele se měří ve stovkách stop, přičemž v přímém směru by měl být dosah nejdelší, naopak u menšího z obou oblouků (tedy o poloměru 500 stop) nejkratší. Výkon světlometů měří senzory, přičemž minimální hodnotou intenzity světla je 5 lux. Pro srovnání - za úplňku při současně temné obloze osvětluje měsíc povrch Země intenzitou přibližně 1 lux.