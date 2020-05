Možná s tím máte vlastní zkušenost. V dobré víře jste koupili ojeté auto, třeba první generaci Škody Fabia. Relativně moderní, dobře vybavené a hlavně stále bezpečné auto. Jenže, první jízda v noci mezi obcemi přináší rozčarování. „Skoro nic nevidím, to vůbec nesvítí. Zlatá Felicia…“ Ano, nějak takto jistě reagovali mnozí čeští řidiči po generační obměně ojetých mladoboleslavských modelů. A do jisté míry měli pravdu. Na rozdíl od moderních aut totiž vzpomínaná Škoda Felicia měla relativně velké svítilny vcelku pravidelných tvarů, hlavně však vyrobené ze skla. I po desítkách let svítí skoro stejně, jako když byla nová. To u světel s plastovými kryty nastává problém, po letech zažloutnou.

Rakovina světlometů

Příčinou, proč světla z polykarbonátu s léty slepnou, hledejte v ultrafialovém, zkráceně UV záření. To škodí všude - laku aut, rostlinám a samozřejmě lidem. Jeho vysoká frekvence a zároveň malá vlnová délka mají za následek značnou energii a tedy pronikavost. Aby výrobci polykarbonátovou krycí plochu světlometů ochránili, musejí ji opatřit vrstvou proti UV záření. Tedy něčím podobným, co používají optici u plastových skel brýlí ve snaze šetřit vaše oči. Dříve používané sklo ochranu nepotřebovalo, navíc ani UV záření nepropouští. Proto se u zavřeného okna neopálíte.

Příčinou tzv. slepnutí světlometů je poškození zmíněné ochranné UV vrstvy. K tomu dochází působením okolních vlivů – dešťovou vodou (kyselé deště), změnami teploty a samozřejmě mytím vozidel v myčkách, kde se používá poměrně agresivní mycí prostředek. A také vinou mechanického poškození, třeba od odletujících kamínků či prachu od jedoucích aut. Plast zbavený ochrany časem změní svůj odstín – ztmavne. Tím je ale výrazně sníženo množství světla vyzařovaného světlometem.

Místo na zuby na světla

Dle odborníků z firmy 3M, která se zabývá automobilovou chemií, se životnost ochranné UV vrstvy světlometů počítá zhruba na deset let. Po uplynutí této doby je dobré světlomety vyměnit. Jenže, měňte něco, co nemusíte, zejména když to není zrovna levné. Polykarbonátové světlomety některých aut, jedná-li se o xenony, mohou stát klidně přes 15.000 korun za kus.

Renovace tak může představovat pro mnohé řidiče sympatické řešení problému s nedostatečným účinkem světlometů. Existují dva způsoby – buď si světla necháte zrenovovat odborně, druhou možnost je renovace svépomocí. Ta je levnější a navíc není nikterak obtížná. Jak však uvidíte dále, je méně trvanlivá.

Tou úplně nejlevnější cestou, jak vrátit světlometům svítivost, je použít zubní pastu. To doporučují i mnozí kutilové. Otázkou je, zda tato metoda opravy přinese úspěch. V praxi se na to pokusil před časem odpovědět náš sesterský Svět motorů. Ten vzal zubní pastu asi za 30 korun a šel „na věc“.

Po umytí světlometu je třeba zakrýt okolní části karoserie. Pokud totiž pasta dokáže obnovit plast světlometu, mohla by zároveň poškodit i lak karoserie. Následuje nanesení pasty na vnější plochu světlometů a leštění. Nejprve se zkoušel zubní kartáček, posléze papírové utěrky a nakonec hadřík. Ten posledně uvedený se ukázal jako nejlepší. Po asi čtvrt hodinovém leštění se pasta umyje, načež následuje aplikace leštěnky. A opět přichází na řadu manuální práce s hadříkem, přičemž mnohem lépe zubní pasta účinkovala na starší a tedy více zmatnělé světlomety.

Výsledek u starších světlometů naplnil očekávání, u méně poškozených ale moc nepřesvědčil. Při použití zubní pasty je navíc třeba si uvědomit, že jde o zlepšení pouze dočasné. Po relativně krátké době se krycí vrstva opět vrátí k předchozí „šedi“.

Kvalitněji, avšak dráže

Pokud chcete, aby vám opravená světla vydržela déle, dle odborníků ze zmíněné firmy 3M řádově 3 až 5 let, musíte místo pasty použít speciální renovační sadu. A potřebujete k tomu taky ruční vrtačku. Zmíněná sada běžně obsahuje několik (zpravidla tři) druhů brusných kotoučů o různé hrubosti. A dále kotouč z molitanu určený pro finální leštění a samozřejmě leštící pastu. A také držák brusných kotoučů a molitanového kotouče, které lze upnout do vrtačky. To vše koupíte za cenu přibližně od 300 korun.

Postup opravy se na začátku podobá tomu při použití zubní pasty. Je třeba zakrýt okolí světlometu, k tomu použijte maskovací pásku. Někdy je součástí opravné sady, jindy si ji musíte koupit dodatečně. Odborníci z 3M doporučují zakrýt okolí světlometu opravdu důkladně, klidně ve více vrstvách. Pokud totiž o pásku zavadíte brusným papírem, snadno ji protrhnete.

Následuje broušení za pomoci vrtačky. Nejprve se brousí nejhrubším brusným kotoučem, tedy tím s nejnižším číslem hrubosti (P500). Brousí se zpravidla ve třech krocích, které odpovídají různé hrubosti brusných kotoučů v sadě. Nejhrubším kotoučem se odstraňují zejména zbytky UV vrstvy. Brousí se za sucha, přičemž je třeba plochu světlometu pravidelně otírat utěrkou. Samotný kotouč se při broušení zanáší napečeným broušeným materiálem. Jeho účinnost tak postupně klesá. Sada však obsahuje vždy více kotoučů konkrétní hrubosti, takže lze již málo účinný kotouč nahradit novým. Úspěšné úvodní broušení potvrzuje mléčný vzhled krycí plochy světlometu bez nerovností či zbytků krycí UV vrstvy.

Druhá etapa broušení se provádí s jemnějším (P800), tedy prostředním brusným kotoučem. Opět se brousí za sucha, přičemž smyslem je zjemnit a dále zprůhlednit krycí plochu svítilny. I v tomto případě dochází k napékání materiálu na brusný kotouč a i tady je třeba plochu v průběhu broušení otírat hadříkem.

V tuto chvíli se přistoupí na třetí část broušení. Provádí se nejjemnějším brusným kotoučem s P3000 a současně za mokra. Rozprašovačem se postříká plocha svítilny i plocha kotouče. Opět je třeba při broušení pravidelně omývat zbytky broušeného materiálu ze světlometu i z kotouče. Broušení jednoho světlometu zabere asi půl hodiny, někdy ale trvá i déle. Tady záleží na poškození krycí vrstvy.

Na samý závěr se použije leštící kotouč spolu s pastou. Ta se nanese na kotouč upnutý ve vrtačce a následně rozetře po krycí ploše světlometu. Bez toho, aniž byte vrtačku zapínali. Po rozetření přichází čas pro vrtačku. Zprvu jen na malé otáčky a malý přítlak, které se postupně zvyšují. Takto se leští až úplně do sucha. Smyslem je pastu „zaleštit“ do plochy světlometu. Zbytky pasty se následně utřou suchou utěrkou.

Jiný postup

Výše uvedený postup je doporučený firmou 3M. Existují však i mírně modifikované postupy práce v závislosti na výrobci renovační sady. Třeba při použití opravné sady ROWAX se od samého začátku a tedy i při broušení nejhrubším brusivem (P400) používá mokrá cesta. Následuje jemnější broušení, opět za mokra, až se dostanete k nejjemnějšímu s brusivem o hrubosti P3000. Broušení se provádí nikoliv vrtačkou, ale rukou zleva doprava a shora dolů a obráceně.

Následně se již s využitím vrtačky plocha světlometu leští. Nejprve se používá předlešťovací pasta. Opět se postupně zvyšují otáčky vrtačky a současně přítlak. Poté se přistupuje k leštění „na čisto“. U některých opravných sad je i v tomto případě předletění a leštění sloučeno do jediné operace. Předleštění i leštění se pak provádí na sucho. Poté se ještě ručně nanáší ochranný vosk s využitím třeba kosmetických vatových polštářků. Vosk se nechá na ploše zaschnout, což zabere asi tak 30 minut. Po zaschnutí se rozleští utěrkou.

Renovace „na věky“

Všechny uvedené postupy renovace vrátí světlometu původní svítivost. Ovšem ne na věky. Po několika letech plocha opět zmatní. Aby k tomu nedošlo, je třeba po uvedených postupech nastříkat plochu novou krycí vrstvu proti UV záření. Po zaschnutí po dobu asi deseti minut se ochranný lak vypaluje v lakýrnickém boxu po dobu asi půl hodiny při teplotě 62 stupňů. Takto to třeba dělají u Renaultu a jedná se o originální výrobcem připravený postup. Jde samozřejmě o nejtrvanlivější řešení renovace, ale zároveň i nejdražší, kdy se cena téměř vyrovná ceně nového světlometu, samozřejmě u levnějších modelů. Je jasné, že u clia ji asi nikdo vyžadovat nebude, ale majitel luxusního Vel Satisu, Avantimu, případně Talismanu ji podstoupí, neboť svítilny na tato auta jsou drahé.

foto David Rajdl