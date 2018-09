Je změna lékárničky k lepšímu? Zbytečnosti mizí, něco si ale dokupte!

Ministerstvo dopravy konečně vyslyšelo volání motoristů a okleštilo povinnou výbavu. Senátoři schválili resortní návrh na vyhození žárovek a pojistek z kufrů aut, rezervní kolo bude povinné jen pro auta bez lepicí sady nebo zajištěné asistence na telefonu.

Součástí změn, které musí před plánovanou říjnovou platností ještě schválit legislativní rada vlády, bude také revize obsahu autolékárniček. „Po domluvě s Ministerstvem zdravotnictví jsme se rozhodli, že pro první pomoc postačí lékárnička bez roušky nebo náplastí s polštářkem, a už ji nebude nutné měnit kvůli expiraci,“ vysvětlil k tomu ministr dopravy Dan Ťok zejména s ohledem na často tupé nůžky, které bývaly v minulosti terčem sporu. Ministerstvo dopravy teď samo přiznává, že se vlastně často nevyužívaly a jsou tak postradatelné…

Jen mít nestačí!

Překvapilo nás, že ministerstvo teprve po letech od kampaně na výměnu nůžek zjistilo, že je vlastně nepotřebuje. Vydali jsme se proto za záchranáři se zkušenostmi z praxe, aby prozkoumali i zbytek obsahu autolékárničky. „Drtivá většina lidí ji nevezme při nehodě vůbec do ruky. Nevědí, kde ji mají. Skoro vždycky je to pak v kufru, který se nedá otevřít, když se auto zkroutí po nárazu,“ vítá nás už ve dveřích záchranné služby Trans Hospital Plus ve středočeských Řevnicích Bořek Bulíček – provozní ředitel, zdravotník a řidič záchranky v jednom. Kromě toho sype z rukávu hned několik případů, kdy lidé mohli pomoci, ale neudělali to. Buď se bojí na zraněného vůbec sáhnout, nebo se prostě nezajímají.

I přes otřesné případy divácké nečinnosti má ovšem podle záchranáře lékárnička v autě důležitý význam a rozhodně by ji úplně nevyhazoval. Jenže kam s ní? Podle vyhlášky o povinné výbavě vozidel má být umístěna v samostatném pouzdru a v takovém prostoru, aby na ni nemohlo dopadat přímé sluneční záření. Úložný prostor pak musí být čistý, suchý a snadno přístupný.

Jinými slovy se kufr přímo nabízí a výrobci auta tam na ně často dělají speciální schránky. Jen někteří připravili prostor pod sedačkami řidiče či spolujezdce, kde je to podle záchranářů nejvhodnější. Proč se i ostatní neptali zdravotníků na zkušenosti při nehodách? „Nemůžeme k tomu lidi nutit. Nebudeme ani tlačit na novou povinnost, všechno nemusí být v zákonech. Zásadní je být schopen lékárničku rychle použít a v tom chceme být hlasitější. Chceme na řidiče apelovat, aby si první pomoc sami vyzkoušeli,“ říká pověřený šéf Besipu Tomáš Neřold.

Expirace? A proč?

Od října by měl skončit také požadavek na hlídání data expirace. Lékárničku jednoduše jednou koupíte a zůstane v autě po celou dobu jeho životnosti. Dosavadní důvody k tomu byly jednoduché – veškerý zdravotnický materiál musí mít nějaké datum použitelnosti. „Důvodem je sterilita, jenže při nehodách jsou lidé beztak od hlíny, střepů nebo paliva. A při prvním ošetření v nemocnici dostanou antibiotika. Dřív byla dokonce v lékárničkách i jodová tinktura,“ ukazuje Bořek Bulíček svou sbírku historických autolékárniček. Už na první pohled překvapuje odolnost balení zdravotnického materiálu. „Podívejte se, jak vypadala německá lékárnička z konce osmdesátých let. Takovou kvalitu u našich nenajdete ani dnes,“ krčí Bulíček rameny a sahá po rukavicích z námi doneseného balení. „Zejména tady výrobci šetří. Při pokusu o nasazení se vám pak protrhnou,“ předává latexový výrobek sestře, která nám to vzápětí lehce dokazuje. „Na prvním místě je vždy bezpečnost zachránce. Dnes běhá po ulici řada lidí s HIV nebo žloutenkou a nemají to napsáno na čele. Stačí mít záděru na ruce a máte problém do konce života,“ krčí Bulíček rameny.

Doporučení je proto jednoznačné. Jakost zdravotnického materiálu v komerčně prodávaných autolékárničkách se často liší od toho, co používají lékaři. Minimum, co může udělat každý motorista pro sebe a své blízké, je cesta do lékárny pro standardní chirurgické rukavice. Doporučujeme pořídit jich hned několik párů. Nejen kvůli odolnosti vůči protržení, ale také možnosti pomoci od většího počtu zachránců!

Obsah autolékárničky od 1. října 2018

Zůstává

V lékárničce zůstávají povinnéo šíři minimálně 8 cm a savosti 800g/m. V praxi se bohužel značně liší jejich kvalita – lacinější mají tendenci při natažení se deformovat a polštářky nesají. Podle záchranářů by k první pomoci bohatě stačily jen hotové obvazy. Při nehodách se řeší zejména krvácení, k tomu nic dalšího není potřeba.

zůstává. Slouží k zajištění obinadel. Podle záchranářů je to zbytečné, vystačí si s obvazem i bez náplasti.

V povinné součásti lékárničky zůstáváo velikosti 60 x 1250 mm. Používá se při tepenném krvácení, otevřené zlomenině nebo amputaci jen na končetinách a pouze po omezenou dobu, kterou je potřeba si pamatovat. Jenže právě s tím mají záchranáři největší potíž – v rukách laiků jde totiž o nebezpečnou zbraň, která dokáže zraněnému hodně ublížit. V nouzi lze použít i šátek o šířce minimálně 5 cm. Nikdy se nesmí nahradit provázkem ani tkaničkami od bot!

je podle záchranářů málo. Často navíc bývají slabé, nekvalitní, a ještě k tomu příliš malé na dospělou ruku. V lékárně vyjde pár asi na desetikorunu, rozhodně ho každému doporučujeme přikoupit!

Zůstáváo rozměrech 140 x 200 cm, která izoluje proti horku nebo mrazu. Laici ji typicky neumějí použít. „Přijedeme k nehodě, kdy zraněný leží na holé zemi a je přikrytý fólií. Vždycky se ale nejdříve prochladne od země, takže fólie patří také pod tělo,“ vysvětluje Bořek Bulíček.

Nepovinné

Ačkoliv legislativa nevyžaduje, přesto ji mnozí výrobci přibalují. Podle záchranářů úplně zbytečně, protože laici umělé dýchání nezvládají. Profesionálové doporučují spíše zaklonit zraněnému hlavu v poloze na zádech a předsunout dolní čelist k uvolnění dýchacích cest a stlačování hrudníku stokrát za minutu.

Zmizí

Trojcípý šátek byl podle záchranářů zbytečný. Zlomené končetiny laici při nehodách beztak nedokázali zafixovat. Kromě toho se levné šátky natahovaly a nedokázaly končetinu udržet v jedné poloze.

Šest náplastí s polštářkem o velikosti 8 x 4 cm a minimální lepivosti 2,5 N/cm od října zmizí. Při záchraně života byly zcela zbytečné a k ochraně drobných poranění není třeba autolékárnička.

Od října už nenajdete v lékárně ani plastovou roušku. Laici většinou neměli ponětí, k čemu slouží – na zamezení pronikání vzduchu do otevřené hrudní dutiny, kdy se k ráně přiloží.

Když před lety proběhly testy nůžek z lékárniček, nařídilo Ministerstvo dopravy okamžitě jejich výměnu za kvalitnější o délce 14 cm. Sloužit totiž měly i k rozstříhání oděvu na zraněném a přestřižení bezpečnostních pásů. Po pravdě by se to těžko povedlo i s inovovanými. Nakonec nůžky zcela mizí.

Přívěsek místo nůžek

Na klíčích záchranářské sanitky nás zaujal praktický přívěsek, kterým ředitel záchranky Trans Hospital Plus vybavil všechna služební auta. „Obsahuje ostrou čepel na přeříznutí pásů nebo obvazu. Druhou stranou lze rozbít okno. Snadno to zvládne i dítě,“ ukazuje nám hned Bořek Bulíček na skleněné desce stolu v ordinaci. Přívěsek se dá pořídit v internetových obchodech v cenách do 250 Kč.

Víte, že…

… záchranáři musejí mít schopnost rychle improvizovat? Důkazem je nedávný zásah u ženy s komplikovanou zlomeninou nohy v nepřístupném terénu, kdy Bořek Bulíček zastavil traktor s radlicí a jeho prostřednictvím dokázali zraněnou přiblížit k sanitce.