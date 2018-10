Autosalon Los Angeles 2018: Seznam výstavních premiér je hodně pestrý  

Letošní výstava LA Auto Show se koná od pátku 30. listopadu do pondělí 10. prosince. A seznam očekávaných premiér je opravdu bohatý. Oficiálně sice není potvrzena účast všech níže popsaných modelů, ale lze předpokládat, že právě tyto kousku už za měsíc a pár dní na ploše výstaviště skutečně uvidíme.

Fanoušky sporťáku by mohla potěšit zcela nová generace. Jak už prozradilo několik špionážních snímků, nelze očekávat výraznou designovou revoluci. Auto má být celkově větší, některé fotky prozrazují širší blatníky, vzadu se zase vůz vyznačuje sdruženými svítilnami. Očekává se, že Porsche vsadí hlavně na turbomotory, verzi GT3 by však stále mohla pohánět atmosféra.

Co zámořské návštěvníky jistě bude zajímat, to je obrovské. To už bylo světu oficiálně představeno, veřejnosti se ale premiérově ukáže až na losangeleském autosalonu. Vedle majestátních rozměrů auto nepřehlédnete i díky obrovským ledvinkám (nebo spíše ledvinám) na přídi. Vůz uveze až sedm cestujících a specialitkou je couvací asistent, který si pamatuje pohyby volantem v rychlostech do 36 km/h a může tak pomoci s vycouváním ze stísněných prostor.

Jednou z dalších novinek je také, jejíž předobraz tvoří koncept Kai. Ten se světu ukázal minulý rok v Tokiu a my jsme se s ním blíže seznámili na letošním autosalonu v Ženevě. Vedle designových změn se těšme i na doslova revoluční techniku. Trojka totiž jako první dostane pohonnou jednotku Skyactiv-X , která má snoubit to nejlepší ze zážehového a vznětového motoru.

Ve výčtu možných premiér nesmí chybět ani. Čtyřdveřové kupé už bylo několikrát zachyceno špiony s minimem maskování, což znamená, že výrazných vzhledových úprav se nedočkáme. Ty budou vyhrazeny až pro ostřejší verzi RS 7. Novinku poznáte díky čtveřici koncovek výfuku, pod kapotou bude pracovat 2,9litrový šestiválec, který známe z modelu RS 5.

Velmi pravděpodobná je i premiéraa nové elektrické verze. Další generace crossoveru s kabelem do zásuvky bude sdílet platformu se sesterským Hyundaiem Kona a špionážní snímky naznačují, že nezaměnitelný krabicovitý tvar vozu zůstane zachován. Technika elektromobilu má být shodná s Konou, s akumulátory o vyšší kapacitě 64,2 kWh by se tedy auto mohlo dostat na dojezd 500 km.

Po představení novéhofanoušci bavorské automobilky netrpělivě vyhlíží odvozený kabriolet, který se na trhu objeví již v příštím roce. Na autosalonu v Los Angeles však nebudou chybět ani futuristické koncepty. Audi prý přiveze vizi, což bude po SUV e-tron další elektromobil se čtyřmi kruhy, který však jako první dostane architekturu Porsche Taycan . Sériové auto má dorazit v roce 2020 a s celkovým výkonem asi 600 koní je přislíben i dojezd okolo 500 kilometrů na jedno nabití.