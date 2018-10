Paříž 2018 živě: Elektrickou Kiu Niro rozpoznáte ihned. Dobíjecí konektor má v nose

Korejská automobilka Kia přivezla na pařížské výstaviště Ceed GT či nový Proceed . Tyto novinky jsme si však prohlédli už během premiéry na vlastní akci značky v Barceloně, takže jsme se na pařížském výstavišti soustředili především na novou Kiu e-Niro.

Niro se v nabídce značky vyznačuje alternativními pohonnými ústrojími. Doposud jste jej mohli koupit coby hybrid či plug-in hybrid, nyní rodina vítá třetího a posledního člena, jímž je čistě elektrický crossover e-Niro. Ten se sice poprvé ukázal již před pár týdny na výstavě v domovině automobilky, Evropané se ale dočkali až nyní na pařížském výstavišti.

A nutno říct, že Kiu e-Niro rozeznáte od ostatních sourozenců na první pohled. Zatímco plug-in hybrid má nabíjecí konektor v levém předním blatníku, u e-Nira jej hledejte v nose... tedy tygřím nose, jak automobilka přezdívá svým přídím. Ta je navíc u elektrického crossoveru zaslepena, obdobně jako tomu bývá u masek elektromobilů jiných značek včetně sesterského Hyundai.

V interiéru už žádné výrazné změny nečekejte, i přes volbu moderního pohonu zůstává uvnitř automobilem pro „normální lidi“, tedy s volantem tradičního rozměru a odděleným panelem pro nastavování teploty, který kromě obrazovky infotainmentu doprovází ještě digitální přístrojový štít.

Alternativní pohony si zatím stále žádají kompromisy co do objemu zavazadelníku či prostoru uvnitř a nejinak je tomu v případě e-Nira. Tady je totiž podlaha v interiéru na úrovni bočních prahů, takže dovnitř příliš nezaplujete. To ale neznamená, že by se v elektrickém Niru nedalo sedět pohodlně. Spokojit se však musíte s občasnými levnějšími materiály, třeba obložení dveří tvoří i nadále tvrdé plasty.

O technice jsme si už povídali při oficiálním odhalení e-Nira , tak jen ve zkratce připomenu, že měřící cyklus WLTP slibuje dojezd na jedno nabití až 485 km pro zákazníky, kteří zvolí vyšší kapacitu baterie 64 kWh. Do prodeje na evropských trzích dorazí e-Niro ještě na konci letošního roku.