Autosalon Paříž 2018: Fotogalerie těch nejhezčích modelek. Bylo jich méně než jindy

Součástí speciálů Auto.cz z mezinárodních autosalonů odjakživa bývají také fotogalerie těch nejhezčích modelek z dané výstavy, což jsou zpravidla mezi čtenáři i jedny z nejsledovanějších materiálů. Zřejmě tak v redakci nejsme jediní, že nejlepším doprovodem krásného auta je krásná žena. Jenže jestli autosalony přežijí, je klidně možné, že bez těchto galerií se budeme muset obejít. Modelek je totiž na autosalonech v dnešní době čím dál tím méně.

Nejnovějším důkazem tohoto trendu byl letošní veletrh Mondial de’l Auto, na pařížském výstavišti aby modelku u vystavené novinky pohledal. Tradiční propagátor takové prezentace aut, italská Alfa Romeo v Paříži chybí, a tak bez jejích modelek jsme se museli obejít. Další značka s obvykle plným stánkem krásných žen, Škoda, sice na letošním pařížském autosalonu vystavuje, modelek je ale na její výstavní ploše minimum. Koncept Vision RS po většinu času doplňovala dvojice, jedna modelka, jeden model.

A podobně to vypadalo i u ostatních vystavovatelů. Když už nějaká automobilka vsadila na ženy na svém stánku, byly to hostesky, které poradí a poskytnou informace o vystaveném vozy, než aby vedle něj pózovaly. Vystavovatelé chtějí zkrátka zdůraznit vystavené novinky a upoutat pozornost jen na ně. Rozzářených úsměvů tak bylo letos v Paříži mnohem méně než v minulosti. Jak to vypadalo, dokazuje i zážitek našeho fotografa Vítka, který si s jednou ze slečen musel zahrát kámen, nůžky, papír, aby se nechala vyfotit. Nakonec nechala, ale jen proto, že prohrála...

Pár slečen jsme ale na letošní pařížské výstavě přece jen potkali, a tak se jimi v přiložené galerii pokochejte. Možná na takové fotky budeme jednou jen vzpomínat. Méně žen na autosalonu jsme si všimli již na jaře v Ženevě , už tehdy některé automobilky v reakci na kauzu #MeToo nechtěly být osočovány ze sexismu, a tak se modelek zbavily. Je tak možné, že tento trend bude pokračovat. Ostatně i Formule 1 se musí obejít bez grid girls...