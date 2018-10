První den na autosalonu v Paříži: S auty to tak špatné není, ale kde jsou modelky?

Když v průběhu letošního roku začala seznam účastníků pařížského autosalonu opouštět jedna automobilka za druhou, pomalu jsme se báli velkého fiaska. Nakonec to ale taková hrůza nebude, minimálně ne pro širokou veřejnost, která neměla tu čest se s vybranými modely seznámit na akcích určených striktně pro novináře.

Ve srovnání se Ženevou ale přeci jen pocítíte, že je tady něco jinak. Davy lidí se během úvodního tiskového dne tvořily kolem automobilů jen sporadicky, velký zájem byl o Mercedes-Benz třídy B BMW řady 3 či specialitky typu Ferrari Monza SP1 a SP2 . Do všech ostatních modelů jsme se dostali bez front a velkého čekání.

To samozřejmě řadím mezi ty kladné vlastnosti, ale co ty záporné? Žádné modelky! Tedy skoro žádné... na pařížském výstavišti jich je opravdu jako šafránu. I závodních simulátorů byste tu na stáncích automobilek napočítali víc. To už snad bylo lepší i to genderové vyvažování jednoho chlapce na jednu dívku, které jsme viděli letos v Ženevě.

Ale dost stěžování. Suma sumárum musím říct, že na to, jak to zpočátku vypadalo s letošním autosalonem bledě, má nakonec docela slušně našlápnuto na zajímavou akci. A vlastně dokáže potěšit široké spektrum návštěvníků, nechybí auta pro obyčejné lidi, sportovní vozy pro náročnější a nakonec tu sem tam zavadíte i o nějaký ten supersport. Fanoušky motorsportu potěší vícero rallyeových speciálu WRC, nechybí ani monoposty formule E či formule 1, tady ještě bez ochranné svatozáře.

Klíčové novinky z pařížského výstaviště jsme vám přinesli v průběhu dneška, všechny je najdete zařazené v našem speciálu Paříž 2018 . Přiloženou galerii berte jako malou rekapitulaci celého dne. Zajímavé novinky, koncepty a videa však máme připravené i pro zítřejší den, takže nás nezapomeňte navštívit i během druhého tiskového dne!