BMW M Performance Parts Concept: Více svalů, méně váhy!  

Zdá se vám vaše BMW vzhledově málo výrazné a sportovní? Tak právě pro vás BMW nově uvedlo sportovní paket, pojmenovaný příznačně BMW M Performance Parts Concept. Svůj debut si odbývá v rámci Festivalu rychlosti v anglickém Goodwoodu. Prvním modelem, na němž je paket prezentován, je sportovní BMW M2. Po jeho montáži auto vypadá jak připravené pro okruhové závody. A co víc, automobilka udává o 60 kg nižší hmotnost než při použití konvenčních prvků karoserie.

Zlepší aerodynamiku? Teoreticky ano.

Snížení hmotnosti vozu a zlepšení jeho vzhledu, či přesněji posunutí tvarů blíže závodním automobilům ale nejsou to jediné, co nový paket nabízí. Teoreticky vzato by také měl zlepšit dynamické vlastnosti. A to nejen zásluhou nižší hmotnosti auta, ale rovněž z důvodu zlepšení obtékání vzduchu okolo karoserie.

Snížení hmotnosti bylo dosaženo použitím pokrokových materiálů na bázi kompozitů, což je ale tak nějak očekávatelné. Kompozity ale nevynikají pouze nízkou hmotností, současně jsou také pevné.

A kde všude je nový paket použit? Například na masce chladiče a dále kapotě motoru. Oboje přineslo snížení hmotnosti o 8 kg v porovnání s konvenční maskou a kapotou modelu M2. Jak uvádí BMW, dostupné to má být od července 2018. Od listopadu tohoto roku budou následovat kompozitové boční panely, které ušetří na hmotnosti vozu další 3 kg.

Další na řadě budou winglety, vycházející z předního spoileru (lízátka). Následovat má střecha z kompozitů (k dispozici by měla být od března 2019). Ta přinese snížení hmotnosti vozu o dalších 6 kg. Její další předností je snížení těžiště vozu, což přinese teoretické zlepšení jízdních vlastností. Celý aerodynamický kit doplňují speciální 19palcová kola vyvedená ve zlaté barvě. Ty by mělo jít u zástupců BMW objednat už tohoto měsíce. Kovaná kola mají snížit hmotnost neodpružených částí vozu.

Také v kabině

M Performance Parts Concept se však uplatní také v kabině. V hlavní roli se předvede italský umělý semiš – Alcantara. Ten posloužil jak k potažení skořepinových polozávodních sedadel, tak také sportovního volantu. Zmíněná sedadla mají rám rovněž z kompozitních materiálů a váží o 9 kg méně než standardní sportovní použitá v M2. Na tříramenném volantu je italský umělý semiš kombinován s kůží.

Alcantara je však i na palubní desce, konkrétně před spolujezdcem. Lehkou konstrukci mají také zadní sedadla. Dle BMW sníží hmotnost vozu o dalších 13 kg. Vše to vypadá skvěle a navíc to je účelové, což chválíme. Tak teď už jen si přát aby si to nějaký kupující sportovních bavoráků objednal.