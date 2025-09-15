Těšíte se na levného nástupce elektrické Škody Citigo? Máte smůlu, Škoda jej neudělá
Škoda se svým prvním elektromobilem zabodovala. Dodnes jde o jedno z nejlevnějších elektrických aut, co se u nás kdy prodávalo. Ačkoliv mnozí o nástupce stojí, Škoda jej udělat nechce.
Pokud nepočítám ejpovické pokusy z 90. let, moderní elektromobilita u Škodovky začala v roce 2019 s modelem Citigoe iV. Elektrická varianta spalovacího prcka se prodávala za cenu začínající pod půl milionem korun, takže vzbudila značný zájem. Už tehdy se spekulovalo o tom, že na každém kuse Škodovka tratí stovky tisíc korun, a tak se ve výrobě udržel jen kolem roku.
Malý levný elektromobil ale je něco, co Češi od Škodovky očekávají. Ostatně jedním z nejčastějších komentů při každé zmínce o současných elektrických Škodovkách je „kdyby radši udělali nástupce citiga…“ Pokud po něčem takovém toužíte, máte smůlu, nástupce nebude.
Potvrdil to šéf Škodovky Klaus Zellmer, podle kterého v dohledné době nemáme čekat elektromobil menší než crossover Epiq. „Radši se podíváme na opačný konec nabídky,“ čímž naráží na chystané velké elektrické SUV na základě konceptu Vision 7S.
Volkswagen přitom chystá malý model, vycházející z konceptu ID.Every1. Podle Zellmera jde ale o projekt čistě pro Volkswagen a Škodovka „se rozhodla nebýt součástí této části trhu“. Levnější modely Škody budou i nadále pokračovat se spalovacími motory – „Věříme, že s fabií, kamiqem a scalou a jejich cenou jsme ve velmi dobré pozici.“ Šéf prodejů Škodovky Martin Jahn potvrdil, že se do těchto modelů bude i nadále investovat a dočkají se i nějaké formy hybridizace.
Nejmenší elektromobil má být dle Zellmera projekt pouze pro Volkswagen, který tradičně pokrývá mnohem více segmentů než Škoda. Pro tu je zase důležitější vybírat si modely, na kterých je schopná co nejlepší návratnosti své investice.
Elektrické Citigoe iV dostalo elektromotor o výkonu 61 kW a točivém momentu 212 N.m, který čerpá svoji energii z akumulátoru o kapacitě 36,8 kWh. Cena úvodní 500kusové série byla 429.000 Kč, poté se zvýšila na 479.000 Kč. Škoda Epiq bude stát na platformě MEB, avšak ve verzi s pohonem předních kol. Technické specifikace zatím neznáme, základní cena se má pohybovat okolo 600.000 Kč.
Zdroj: Autocar, zdroj foto: Svět motorů, zdroj videa: