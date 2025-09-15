Rusové kupují západní auta i přes sankce. Tamní trh si přesto našel nové favority
Sankce uvalené na Rusko zapříčinily mimo jiné překreslení tamního trhu s novými auty. Západní automobilky se propadly, přičemž jejich místo zabrali ambiciózní Číňané.
Když Rusko koncem února 2022 udeřilo na Ukrajinu, rozpoutalo nejkrvavější válečný konflikt v Evropě od 2. světové války, v kterém dosud jen na ruské straně odhadem zahynulo okolo 200 tisíc lidí. V reakci na invazi se z ruského trhu stáhla většina západních firem s automobilkami v čele. Například Škoda kvůli tomu přišla o zhruba 90 tisíc prodaných aut ročně. Navzdory sankcím ze strany západních zemí se však do Ruska stále dostávají německá, britská či japonská auta, byť samozřejmě v mnohem menších počtech a za výrazně vyšší ceny.
Do země diktátora Vladimira Putina je zakázané zboží importovány skrze prostředníky ze třetích zemí. Celý systém funguje velmi jednoduše: vůz se oficiálně doveze například o Kazachstánu, odkud ho přes nastrčenou společnost dopraví do Ruska. Všichni zainteresovaní si k tomu samozřejmě přihodí nějakou marži, výsledná cena pro ruského zákazníka je proto vyšší než když byl dovoz do Ruska ještě legální.
Zamezit tomu zcela nejde, ze strany automobilek lze ovšem alespoň částečně kontrolovat pohyb náhradních dílů, minimálně těch značkových. Větší možnosti naskýtá zamezení přístupu do servisních systémů a zrušení aktualizací palubních systémů (v krajním případě lze díky internetovému připojení vůz z větší části vyřadit z provozu). Pokud se tedy něco pokazí, tamní mechanici si se závadou poradí jen velmi těžko. Nemluvě o chybějící tovární záruce, která se vztahuje pouze k původní zemi, do které vůz oficiálně zamířil.
Propad prodejů evropských, korejských a japonských značek na ruském trhu nejlépe dokládají čísla z roku 2021 a z prvního pololetí letošního roku.
Jestliže před čtyřmi lety měly zdejší výrobci na ruském trhu podíl bezmála 28 %, od ledna do července 2025 číslo spadlo k třem procentům. O něco menší propad zažili korejské a japonské značky.
|Tržní podíl automobilek z jednotlivých regionů v Rusku
|Region
|2021 (%)
|1. pololetí 2025 (%)
|Čína
|6,9
|56,4
|Rusko
|26,4
|34,4
|Evropa
|27,8
|3,1
|Jižní Korea
|22,7
|3
|Japonsko
|14,7
|2,3
|USA
|1,6
|0,4
|Ostatní
|0
|0,5
|Zdroj: JATO Dynamics
Komu se ale naopak daří, jsou Číňané. Tahle druhá nejlidnatější země světa se neoficiálně stala hlavním exportérem sankcionovaného zboží do Ruska. Jestliže čínské značky měly před čtyřmi lety pouze 6,9procentní podíl na ruském trhu, letos je více než polovina. K tomu navíc musíme připočítat další vozy, které se ovšem vyrábějí pod tradičními ruskými značkami. Rusové totiž vlastními silami, technologiemi a z vlastních zdrojů alespoň částečně konkurenceschopný vůz nevyvinou ani nevyrobí. Výjimkou jsou snad jen legendární Lada Niva a UAZ 2206 neboli buchanka.
V první desítce nejprodávanějších značek proto najdeme hned sedm brandů z Číny, mimo jiné o nám známé Chery či Omoda. Z 24 nejoblíbenějších automobilek jich je z této země hned 16. Na prvním místě ovšem najdeme ruskou Ladu, jejíž portfolio ovšem stále stojí na modelech bývalého mateřského Renaultu, respektive sesterské Dacie.
|Nejprodávanější značky v Rusku za 1. pololetí 2025
|Pořadí
|Značka
|Původ
|Prodeje
|1.
|Lada
|Rusko
|162.791
|2.
|Haval
|Čína
|63.929
|3.
|Chery
|Čína
|55.250
|4.
|Geely
|Čína
|35.578
|5.
|Changan
|Čína
|30.017
|6.
|Belgee
|Čína
|17.833
|7.
|GAZ
|Rusko
|17.802
|8.
|Jetour
|Čína
|15.705
|9.
|Omoda
|Čína
|13.341
|10.
|Solaris
|Korea
|10.480
|11.
|Jaecoo
|Čína
|9.809
|12.
|UAZ
|Rusko
|9.783
|13.
|Exeed
|Čína
|9.716
|14.
|Tank
|Čína
|8.220
|15.
|Toyota
|Japan
|7.780
|16.
|Moskvič
|Čína
|7.359
|17.
|GAC
|Čína
|7.352
|18.
|BMW
|Německo
|5.278
|19.
|Lixiang
|Čína
|5.130
|20.
|JAC
|Čína
|4.576
|21.
|Sollers
|Rusko
|4.381
|22.
|Mercedes
|Německo
|4.022
|23.
|Xcite
|Čína
|3.527
|24.
|BAIC
|Čína
|3.359
|Zdroj: JATO Dynamics
V žebříčku mnohé z nás zaujme značka Solaris, kterou známe ve spojení se sněžnými skútry a čtyřkolkami. V tomhle případě jde ovšem o vozy ruské skupiny AGR Automotive, která koupila bývalý závod Hyundaie v Petrohradu a nyní zde pod názvy Solaris HC, KR a HS vyrábí modely Hyundai Creta, Kia Rio a Hyundai Accent.
Zdroj: JATO Dynamics a Motor1, video a foto: auto.cz