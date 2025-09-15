Nový hybrid od VW detailněji aneb Čeho se dočkáme i ve škodovkách?
T-Roc druhé generace se stane teprve druhým modelem koncernu Volkswagen s klasickým hybridem pod kapotou. Pojďme si tuhle novinku představit.
Co se týče snižování emisí a nástupu elektromobility, šel na to koncer VW zhurta. Přeskočil klasické hybridy, plug-in představil spíše jako doplněk a rovnou se vrhl na čistě elektrická auta. Jenže trh ukázal, že směrem k čisté lokální mobilitě se bude vyvíjet zřejmě postupně.
Koncern Volkswagen proto nedávno představil druhou generaci externě dobíjených hybridů s trakčním akumulátorem s využitelnou kapacitou 19,7 kWh, která vystačuje na více než 100 elektrických kilometrů.
A aby byl přechod ještě plynulejší, nabídne největší evropský výrobce aut i klasický hybrid. Ten se mimochodem ve voze s emblémy VW ukázal již v roce 2013, když Němci představili hybridní sedan Jetta. Jinde v rámci koncernu se ovšem podobný pohon neobjevil. Tedy až dosud.
Jedním z highlightů čerstvě představené druhé generace crossoveru Volkswagen T-Roc totiž bude hybridní patnáctistovka TSI, jež se postupně zabydlí i v dalších koncernových modelech včetně těch od Škody.
Zatímco v běžné patnáctistovce se 48V mild-hybridem pracuje řemenem poháněný startér-generátor, u klasického hybridu bude koncept logicky odlišný.
Volkswagen se vydal směrem, který známe od Toyoty, kdy k pohonu může sloužit jak elektromotor, tak spalovací agregát. U Nissanu přitom zážehový motor funguje pouze jako generátor elektřiny a s koly není přímo vůbec spojen.
Koncernový hybrid je postaven na základech přeplňovaného čtyřválce 1.5 TSI evo2, který v běžné podobě dává až 110 kilowattů. V tomhle případě je připojen k zatím blíže neupřesněnému hybridnímu modulu, jenž v sobě obsahuje samočinnou převodovku DSG s dvěma spojkami, elektrický kompresor klimatizace a samotný trakční elektromotor. Tomu energii dodává vysokonapěťový trakční li-ion akumulátor, který je umístěn pod zadními sedadly před palivovou nádrží. V celém soukolí nechybí ani měnič DC-DC.
V případě nového Volkswagenu T-Roc se dočkáme dvou výkonových variant. Základní provedení nabídne systémový výkon 100 kilowattů, silnější pak 125 kW. To jsou velmi podobné hodnoty jako u konkurenční Toyoty, jež po modernizaci a přizpůsobení emisním normám nabízí hybridní osmnáctistovku se 103 kW a dvoulitrový čtyřválec se 131 kilowatty. Na rozdíl od Volkswagenu ovšem Japonci elektromotor kombinují s atmosférickými agregáty, což se minimálně z pohledu spolehlivosti ukázalo jako správné rozhodnutí. Nedostatkem je ovšem slabší zátah v nižších otáčkách a celkově nižší točivý moment.
S ohledem na novou emisní normu Euro 7 se hybridní patnáctistovky následně dočkáme též u dalších modelů, přičemž se nabízejí především ty, které jsou určené do městského a příměstského provozu. Právě tam totiž elektromotor dokáže obstarat většinu kilometrů. Hybridům totiž vyhovuje pomalejší provoz s častějším zpomalováním, kterým díky rekuperaci brzdné energie dobíjí baterii.
Jak ale dokazují nejen zmíněné toyoty, ale i hyundaie a kie, nissany a hondy, hybridní pohon najde uplatnění také u větších SUV či sedanů.
Zdroj: Volkswagen a Motor1, foto a video: Volkswagen