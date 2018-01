Ministr Dan Ťok chce opět přitvrdit bodový systém. Co řidičům může hrozit?

Vláda Andreje Babiše sice zatím nezískala v Poslanecké sněmovně důvěru (a patrně v současné podobě ani nedostane), přesto začali jednotliví ministři na svých resortech rychle pracovat. Platí to i pro staronového ministra dopravy Dana Ťoka, který na tomto postu pracoval už v minulé vládě. Oživil myšlenku přísnějšího bodového systému.

řekl Ťok v rozhovoru pro deník Právo.

Taková myšlenka přitom není vůbec nová, Ťok o možném zpřísnění bodového systému mluví už od roku 2015 . Loni dokonce změny bodového systému prošly připomínkovým řízením, kvůli volbám a výměně vlády však na jejich realizaci už nedošlo.

Ve schváleném programovém prohlášení vlády Andreje Babiše ale už o novinkách v bodovém systému řeč nebyla, a tak se mohlo zdát, že od nápadu bylo opuštěno. Ťok však nyní vysvětluje, proč tato myšlenka v programovém prohlášení vlády není:Místo toho má jít o poslanecký návrh, který má podle Ťoka větší šanci na rychlé projednání a schválení.

Zamýšlené změny v bodovém systému nicméně navazují na dřívější ministrovy nápady. Dnešní sedmibodovou hranici přestupků by měla nahradit šestibodová, s třemi kategoriemi přestupků po dvou, čtyřech a šesti bodech. Zpřísnit má například trest za jízdu na červenou nebo za překročení rychlosti o 50 km/h, z pěti na šest bodů. Jakmile by řidič spáchal nějaký vážný přestupek dvakrát za rok, automaticky by přišel o řidičský průkaz na 12 měsíců.

Vedle úpravy bodů se počítá také se stanovením pevných blokových pokut za nejzávažnější přestupky. Za jízdu na červenou by tak byla pevně daná pokuta 5.000 korun, stejně jako za překročení povolené rychlosti v obci o 40 km/h. Pokud by pak vinou přestupku byla způsobena dopravní nehoda, sazba by vzrostla na dvojnásobek. Maximální možná pokuta by přitom byla omezena na 100.000 korun.

A kdy by novinky mohly začít platit? Případnou změnu bodového systému očekávejme nejdříve v průběhu roku 2019, pokuty za dopravní přestupky by ale mohly být zvýšeny už letos. Ale nechme se překvapit, jak bylo v úvodu řečeno, Babišova vláda zatím nemá vůbec jistou důvěru, a tak se můžou plány na resortu dopravy ještě výrazně změnit.