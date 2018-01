Bratři z NDR nemohli vlastnit sporťák Porsche, postavili si ho sami. Pomohl i Ferdinand Porsche

Knut a Falk Reimannové byli dvojčaty narozenými v roce 1932, kteří v nelehké době po druhé světové válce měli jediný sen – vlastnit sportovní automobil Porsche 356 . Zatímco originál tehdy debutoval na „šťastnější straně“, oni stejné možnosti neměli. Ale nevzdali se a vyrazili vstříc realizaci vlastního snu.

Oba byli studenty inženýrství v Drážďanech a museli pracovat s tím, co měli. Jako základ pro stavbu jejich vysněného vozu posloužilo malé vojenské vozítko Kübelwagen a ruční práce na tvarování karoserie mohla začít. Kdo by si myslel, že to byla největší záludnost, ten by se pletl. Ještě náročnějším úkolem bylo sehnání vhodného pohonu.

Se svou nemalou ambicí se během návštěvy ústředí Porsche v Zuffenhausenu svěřili samotnému Ferdinandu Porsche. Ten jim jen o několik dní později zaslal sadu použitých motorových komponent z modelu 356, aby je mohli využít při vlastní stavbě. Bratři je propašovali do své domoviny a použili na motor z Brouka.

Když bylo konečně hotovo, vyrazili oba na cestu po celé Evropě. S falešným technickým průkazem a jedním řidičským průkazem, který si navzájem propůjčovali. Příběh dvou talentovaných a statečných bratrů mapuje přiložené video, které určitě stojí za zhlédnutí.