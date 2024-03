Porsche Museum: Velká fotogalerie legend z továrního muzea ve Stuttgartu

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Návštěvy oficiálních muzeí nejslavnějších automobilek na světě jsou povinností všech pravověrných benzinových nadšenců. Když se řekne „Stuttgart“, všichni si nepochybně vzpomeneme na legendární značku založenou Ferdinandem Porschem, která si během dlouhých desetiletí vybudovala pověst automobilky kombinující sportovnost, spolehlivost i každodenní praktičnost.

Ve Stuttgartu v dnešních dnech najdeme obrovská muzea hned dvou velkých německých značek, ale protože v jednom z nejvýznamnějších průmyslových center Německa mám pouze omezený čas, navštěvuji oficiální kolekci značky bližší mému srdci. Tovární muzeum Porsche mě lákalo už dlouho a zatím nebyla lepší příležitost k návštěvě než dnes. Před chvilkou jsem totiž v garáži muzea zaparkoval nové Porsche 718 Boxster a jdu se ohlédnout za minulostí značky.

Ohromující historie Porsche totiž začala jemu velmi blízkým sportovním vozem. Už v červnu 1948 se v rakouském městečku Gmünd nedaleko českých hranic narodilo legendární Porsche 356 „Nr.1“ Roadster. Úplně první porsche všech dob je tím prvním modelem, s jakým se setkáte na začátku expozice v oficiálním továrním Porsche Museu ve Stuttgartu. V Mekce všech milovníků plochých šestiválců.

Nepředbíhejme však dobu, protože počátky značky Porsche jsou bližší vzduchem chlazeným čtyřválcům kultovních volkswagenů Brouk. Tovární muzeum značky vás během jediné návštěvy provede celou historií značky, a pokud si připlatíte za detailnější prohlídku s průvodcem, můžete se seznámit i s opravdovými zajímavostmi nebo nahlédnout do interiérů klasických modelů s nezaměnitelnou vůní starých aut.

S obrovskou zvědavostí procházím továrním muzeem okolo prvního modelu značky, prvních kupé s modelovým pojmenováním 356 i závodního Porsche 550 Spyder z historického vytrvalostního závodu La Carrera Panamericana ve Střední Americe. Jen o několik kroků dál značka připomíná jeden ze slavných traktorů ze své minulosti i policejní kabriolet Porsche 356 s výrazným majákem.

A současně tu najdete i Porsche 904 GTS ze šedesátých let, které v letošním roce oslavuje šedesáté výročí. Tu největší pozornost v tomto koutě muzea však přitahují snad nejvýznamnější vytrvalostní speciály Porsche všech dob. Těsně za sebou jsou tu vystaveny tři varianty ikonického prototypu Porsche 917, včetně kultovních barev Martini Racing nebo legendárního válečného zbarvení „Pink Pig“.

Spolu s nimi se v jednom koutě objevuje i extrémní závodní Porsche 935 „Moby Dick“ a duchovní nástupce „devětsetsedmnáctek“, tedy Porsche 956. To se v muzeu prezentuje „na stropě“ a má to svůj důvod. Víte, že díky pokročilé aerodynamice má takový přítlak, že při rychlosti 321,4 km/h může jet po stropě tunelu s pilotem hlavou dolu? Nejsem si jistý, zda to Porsche skutečně testovalo, ale podle teoretických výpočtů je to reálné.

Až doposud jsem schválně vynechal to nejslavnější porsche všech dob – ikonickou „devětsetjedenáctku“. V oficiálním muzeu značky se ukazuje v různých generacích i variantách a tou nejdůležitější je červený exemplář původního modelu 901. Porsche se svým návštěvníkům nebojí ukázat vůbec nejstarší kousek v tovární kolekci. S číslem šasi #57 je jedním z nejstarších dochovaných Porsche 911 vůbec.

Setkat se tu můžete i s vůbec prvním Porsche 911 z rodiny nejostřejších silničních modelů RS. Po boku závodních kousků se tu vaší pozornosti vystavuje Porsche 911 Carrera RS 2.7. Dakarskou minulost pak opodál připomíná produkční i závodní Porsche 959, a dokonce na konci expozice najdete i novou „terénní“ 911 Dakar na základech nejmodernější generace 992.

Jak se blížíme ke konci naší prohlídky, od historických modelů postupně přicházím k modernějším pokračovatelům. Ve zlatých paprscích zapadajícího slunce mě okouzluje Porsche 911 GT2, vycházející z generace 993, i unikátní supersport Porsche Carrera GT s vysokootáčkovým desetiválcem vystavený blízko standardních moderních modelů značky, jako jsou luxusní limuzína Panamera, exkluzivní 911 R nebo elektromobil Taycan Cross Turismo.

A najdete tu i novodobé závodní speciály pro Le Mans, kterými jsou 919 Hybrid a prototyp 963. Návštěva továrního muzea Porsche je zkrátka něčím, co okouzlí srdce všech benzinových nadšenců. Pravidelně je tu k vidění necelá stovka nejvýznamnějších aut z historie značky.