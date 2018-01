Je libo Bugatti Chiron? Kupte si krásný kousek ze Slovenska!  

Svět těch nejdražších automobilů planety má svá specifika. Výroba takového auta je omezená, nějakou dobu trvá, a tak si na něj po jeho objednání nějakou chvilku počkáte, klidně i pár let. Co když ale chcete takovou specialitu hned? Pak vám nezbude nic jiného, než si připlatit a koupit si ho od těch šťastnějších majitelů, kterým už stojí v garáži. A právě jedna taková exkluzivita bude v dohledné době na prodej, Bugatti Chiron.

Jeden z exemplářů potenciálně nejrychlejšího sériového automobilu planety bude dražen na aukci společnosti RM Sotheby’s v Paříži, která se koná 7. února. Pro fanoušky z Česka a Slovenska je přitom zajímavostí fakt, že daný kousek se nachází na Slovensku. Loni v květnu byl nafocen na stanici technické kontroly v Nových Zámcích, důkazem původu je ostatně i nálepka u plaketky s VIN kódem slovenské pověřené technické služby kontroly originality vozidel.

Prodávaný kousek byl stávajícímu majiteli předán v dubnu 2017, což z něj dělá jeden z první dvacítky předaných Chironů jejich vlastníkům. V druhém čtvrtletí firma předala klientům jen 18 kusů tohoto auta. Od té doby se s ním však moc nejezdilo, protože má na svém kontě méně než 1.000 kilometrů ujetých kilometrů.

Automobil je vyveden v modro-modré kombinaci, která byla využitá i na vozu pro propagační materiály. Použité laky se nazývají Atlantic Blue a French Racing Blue. Pneumatiky jsou obuty na kola Classique, která jsou podobně jako další detaily na karoserii z leštěného hliníku. Za nimi se pak rýsují tmavě modře lakované brzdové třmeny.

Také interiér se inspiroval tradičními Bugatti. Základem je světle hnědá kůže s kontrastními černými prvky, volant je příplatkový, doplněný o karbonová vlákna.

V útrobách vozu pojmenovaném po závodníkovi Louisi Chironovi samozřejmě pracuje šestnáctiválec do W, který je naladěn na 1.500 koní (1.102 kW). Ten vozu umožní zrychlit z 0-100 km/h za pouhé 2,5 sekundy a jet nejvyšší rychlostí 420 km/h. Ale pozor, na tuto hodnotu je maximálka pouze elektronicky omezena. Teoreticky Chiron zvládne atakovat 450 km/h, v současnosti však podle Bugatti neexistují odpovídající pneumatiky , které by takovou rychlost zvládly. Pracuje se však na nich, a tak do budoucna může Chiron jezdit rychleji.

Jestliže vás nabídka zaujala, vězte, že podle odhadu RM Sotheby’s bude daný exemplář vydražen za 3,2 až 3,6 milionu eur, což v přepočtu odpovídá 83 až 94 milionům korunám. Základní cena nového Chironu je přitom stanovena na 2,4 milionu eur (přes 62 milionů korun). K dispozici ještě je, z plánované produkce 500 aut jich na konci loňského roku bylo volných ještě asi 200. Buď tak můžete „ušetřit“ a na svého Chirona si počkat, anebo si „trochu“ připlatit a mít ho hned. Tak jaká je vaše volba?