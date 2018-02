České Bugatti Veyron překonalo 400 km/h. Na běžné dálnici! Podívejte se, jak

Automobiloví fanoušci dobře vědí, že Bugatti Veyron zvládne překonat rychlost 400 km/h, jen málokterý majitel tohoto hyperrychlého gran turisma s výkonem 1.001 koní v něm ale skutečně jel takhle rychle. Jeden z těch českých to dokázal, přičemž v přiloženém videu se můžete podívat, jak rekordní jízda v Česku registrovaného Bugatti Veyron probíhala.

Cíl jet rychlostí 400 km/h totiž není tak úplně jednoduché splnit, jak ostatně dokumentární video dokazuje. Veyron sice má maximálku 407 km/h, jenže najít místo, kde se takhle rychle dá skutečně jet, není tak jednoduché.

Proto český developer a jeden ze dvou českých majitelů Veyronu Radim Passer poprvé překonal rychlost 400 km/h v továrním autě, na testovací trati Ehra-Lessien, kde probíhaly i vysokorychlostní testy tohoto vozu. Když se však v roce 2007 stal vlastníkem auta, kousku v typické černo-modré kombinaci, chtěl tuto rychlost překonat ve své vlastní bugatce.

To si žádalo pečlivou přípravu, protože k vysokorychlostní jízdě mělo dojít na veřejné silnici. Jediným takovým místem v Evropě, kde by taková jízda byla legální, je Německo, a tak Passer začal hledat nějaký dlouhý rovný úsek s neomezenou rychlostí. Pak už šlo o to najít vhodné datum a čas, kdy bude silnice volná.

Když se takový úsek a čas jízdy našel, vyrazil tam s týmem profesionálních mechaniků, bez takové skvadry by totiž taková jízda nebyla bezpečná. První pokus naplánovaný na 1. května 2011 však nevyšel, Passerův Veyron „stávkoval“ a odmítal zapnout speciální režim pro maximální rychlost, který upraví nastavení vozu pro jízdu nejvyšší rychlostí. Auto se tak zastavilo „jen“ na 375 km/h.

Konzultace s mechaniky od Bugatti odhalila, že automobil mód nesepnul kvůli příliš nízké okolní teplotě – režim pro maximální rychlost se zapne opravdu jen v případě, kdy si je elektronika jistá, že je taková jízda bezpečná.

Následoval tak druhý pokus, naplánovaný o rok později, který se měl tentokrát uskutečnit na německé dálnici A2 mezi Berlínem a Hannoverem Ani tentokrát však Passer, který je silně věřícím křesťanem, svého snu nedosáhl. Další konzultace s továrnou ukázala, že je potřeba vyměnit převodovku.

Passer tak musel do Německa vyrazit ještě jednou, na třetí pokus v roce 2015 však už všechno vyšlo. Nové pneumatiky a nová převodovka umožnily, aby auto skutečně zapnulo režim pro nejvyšší rychlostí, výsledkem čehož byla jízda rychlostí 400,5 km/h. Ta musela být potvrzena pomocí GPS měřidla, rychloměr samotného auta ukazoval jen 398 km/h. Passer však následně vyrazil ještě jednou, tentokrát i se svým synem na místě spolujezdce, s nímž dokonce jel tempem 402,5 km/h. Tomu říkáme splnění snu!