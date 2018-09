Český výrobce replik Hummerů Bureko představuje novou šestikolku. Má neskutečný výkon!  

V Českých Budějovicích sídlící firma Burekone už přes deset let staví modely Bureko, což jsou terénní vozy inspirované značkou Hummer , konkrétně jejím někdejším konceptem HX. V jejím portfoliu je od roku 2012 i šestikolový speciál Bureko 6x6, který se letos dočkal nové verze.

Ta je ve znamení nové techniky. Jestliže dosavadní Bureko 6x6 sázelo na základ v Land Roveru Discovery 4, novinka využívá techniku amerického full-size pick-upu, Chevroletu Silverado.

A to znamená mnohem silnější motory než dosud. Jestliže doposud se Bureko 6x6 spoléhal na třílitrový vznětový šestiválec, novinka má pod kapotou poctivé americké železo. O pohon se totiž stará benzinový vidlicový osmiválec o objemu 6,2 litru vyladěný specialistou Hennessey. Základem je tak kompresorová verze s 600 koňmi (441 kW), k dispozici je ale i speciál s dvojnásobným výkonem, tedy neskutečnými 1.200 koňmi (883 kW)! Komu by to však bylo přece jen moc, může si koupit i motor bez úprav Hennessey, s 309 kW. Proč by to ale někdo dělal...

Ať už se však rozhodnete pro jakoukoliv výkonovou verzi, motor vždy spolupracuje s osmistupňovou automatickou převodovkou. Poháněná jsou všechna kola, připojitelný pohon všech kol využívá elektrický převodový posuv a automaticky uzamykatelné volnoběžky. Obě zadní nápravy jsou tuhé, jak je u pick-upů zvykem, je tu však vzduchové odpružení.

Novou techniku v útrobách doplňuje také přepracovaný vzhled, který už nemá tak blízko původnímu Hummeru HX jako dřívější díla Burekone. Může za to nová příď, která je aerodynamičtější než doposavad. Zákazníci si mohou objednávat různé karoserie. Double Cab je dlouhý 5.830 mm, Crew Cab dokonce atakuje šestimetrovou hranici.

Vnitřek pak sází na bohatou výbavu, Bureko 6x6 tak rozhodně není nějaký spartánský pracovní nástroj. Objednávat si můžete takové prvky jako zadní parkovací kameru, ventilované sedačky, kožené čalounění nebo hudební systém Bose.