Chorvatsko autem. Kolik stojí dálniční známky? A jaké kde hrozí pokuty?

Kudy jet, pokud chcete co nejvíce ušetřit, a jakou cestou to bude nejrychlejší? Odpovědět na tyto otázky není lehké, proměnných je totiž skutečně hodně – zvláště pokud vyrazíte na sobotní střídání turnusů. Bude ucpaná dálnice D1, kde se zastaví Rakousko, jak si s náporem dovolenkářů poradí hrdlo ve Slovinsku, až se tam sjede většina cest? Do pokračování k moři pak také promluví tradiční kolony před chorvatskými mýtnicemi, které umějí při rušné sobotě nadělit i několikahodinovou časovou sekyru.

My jsme ještě před sezonou vyzkoušeli čtveřici tras, a na žádné z nich se nesetkali s výraznějšími problémy. Když Evropa „pojede“, naší jasnou jedničkou je slovinská dálnice. V rozpočtu na dovolenou, který zahrnuje i neméně tučné chorvatské mýto, se podle nás těch osm stovek nějak rozpustí a bezpečnost, rychlost i pohodlí by měly být jasnými prioritami.

Pokuty v Kč Chorvatsko Slovinsko Rakousko Maďarsko Překročení povolené rychlosti 1080–54 000 1080–58 860 540–58 887 2580–25 800 Řízení pod vlivem alkoholu 2520–54 000 8100–32 400 8100–159 300 1290–4300 Nezapnuté bezpečnostní pásy 1800 3240 864–1944 2580 Použití mobilního telefonu při jízdě 1800 3240 1350–1944 1290–2580 Nezastavení na červenou 7200–18 000 8100 864–58 860 8600 Kurz: 1 kuna = 3,3 Kč, 1 euro = 27 Kč, 1000 forintů = 86 Kč

Časem i cenou překvapila cesta přes Maďarsko. Když dojedete do Brna, máte z poloviny vyhráno. Na Bratislavu je cesta pohodová a z Györu už to také jde. Přestože pojedete značnou část trasy po okreskách, jejich kvalita ve většině případů překvapí.

Další dvě možnosti? Bývalá objížďka přes slovinské středozemí s otevřením posledního úseku dálnice výrazně ztratila na atraktivitě. Nejenže se budete muset komplikovaně vyhnout Ptuji, ale ještě se zde můžete pořádně zdržet. Chybějící most v centru způsobil dopravní kolaps a lépe pravděpodobně letos nebude.

A cesta rakouským venkovem? Je to taková výletní alternativa – úseků mimo hlavní tahy ve Slovinsku je zde na náš vkus až příliš.

Ať už ale pojedete kteroukoliv trasou, nezapomeňte mít vždy dostatek paliva, jídla a pití, pravidelně odpočívat a ideálně po celou dobu sledujte dopravní zpravodajství. Díky datovému roamingu, který v EU stojí stejně jako u nás, už by to dnes neměl být problém. I velkou zácpu lze překonat, pokud se na ni předem psychicky připravíte.

Náklady a doba jízdy k chorvatské hranici v Kč Varianta Maribor Linec Lenart Ormož Maďarsko Dálniční známky CZ, AT, SLO CZ, AT, SLO CZ, AT CZ, AT CZ, SK, HU Délka (km) 622 576 630 585 597 Čas jízdy mimo špičku (h) 6:20 6:25 6:50 6:45 6:15 Dálniční poplatky (Kč) 235 + 2 x 385 235 + 2 x 385 + 2 x 350 235 235 257 + 240 Palivo (Kč) 1135 1045 1143 1062 1085 Náklady na zpáteční cestu (Kč) 3275 3795 2521 2359 2667 Náklady na palivo jsme počítali při spotřebě 5,5 litru/100 km a ceně 33 Kč/l

Nákup dálniční známky po internetu: Zkuste to online!

Maďarsko, Slovensko a nejnověji i Rakousko. To jsou tři tranzitní země, kde lze zakoupit dálniční kupon elektronicky na registrační značku vozu. Jak na to?

Dálniční známka Maďarsko

Na portálu ematrica.nemzetiutdij.hu nahoře přepněte na angličtinu. V pravém vrchním rohu klikněte na Registration. Vyplňte své údaje, heslo ve správném formátu (osm znaků, jedno velké písmeno a číslo) a přetáhněte zleva doprava knoflík ve spodní části, ověřující že nejste robot. My tedy rozhodně roboti nejsme, proto se nám podařilo splnit všechna kritéria až napotřetí… Poté, co nám přišel potvrzovací e-mail, už ale šlo vše hladce. Takže se znovu přihlásit, zadat datum platnosti, zkontrolovat značku a pak už jen zaplatit kartou. Pokud jste aspoň trochu počítačově zdatní, zabere nákup méně času než fronta před přepážkou na maďarské hranici.

Dálniční známka Slovensko

Bezproblémový nákup slibuje systém u bratrů Slováků na adrese eznamka.sk . Proces je extrémně jednoduchý, nevyžaduje žádnou registraci a platba za nákup je skutečně otázkou minuty. Slováci ale vybudovali i moderní centra prodeje známek, kde je nákup stejně snadný.

Dálniční známka Rakousko

I naši jižní sousedé nabízejí od začátku roku kromě klasické nalepovací viněty také elektronickou. Chválíme, že na adrese shop.asfinag.at/cs najdete všechny postupy v češtině. Jenže známku můžete pořídit nejdříve na období za 18 dní. Klepete si na čelo, co to je za pitomost? Dva týdny jsou lhůtou, kdy si můžete nákup po internetu rozmyslet, čtyři dny připadly na administrativní rezervu, kdy vám eventuálně vrátí peníze. Pro každého tento systém rozhodně nebude… Pokud však jste zvyklí plánovat věci dopředu, samotný nákup a zaplacení kartou už je velmi snadné a ani nevyžaduje registraci.

Mýto v Chorvatsku

V loňském roce si cestovatelé na chorvatské pobřeží pořádně připlatili. Zřizovatel tamních dálnic Hrvatske autoceste, který se potácí nad dluhovou propastí, totiž značně zdražil. Ceny se zvedly zhruba o pět procent. Dalších 10 % pak Chorvaté připočítávají mezi začátkem července a koncem září. Radost z toho nemáme. Aspoň že se pro letošní rok nic nezměnilo.

Ceny na jednotlivých úsecích v Kč 2018 2018 v sezoně Cena v Kč A1 ZÁHŘEB - SPLIT Zagreb (Lučko) – Rijeka 70 77 270 Lučko - Zadar 121 133 466 Lučko - Šibenik 152 167 585 Lučko - Vrgorac 223 245 859 Lučko - Čarapine 232 255 893 A2 ZÁHŘEB – MACELJ Zaprešič – Trakoščan 48 53 185 A3 ZÁHŘEB - BREGANA Zagreb - Bregana 7 8 27 A3 ZÁHŘEB-ISTOK – LIPOVAC Ivanja Reka – Lipovac 128 141 493 A4 ZÁHŘEB (SVETA HELENA) – GORICAN Sveta Helena – Gorican 44 48 169 A6 ZÁHŘEB A1 - BOSILJEVO II - RIJEKA Bosiljevo – Rijeka 40 44 154 A7 RIJEK A - RUPA (SLOVINSKÁ HRANICE) Rijeka - Rupa 8 9 31 A11 ZÁHŘEB - SISAK Mraclin - Lekenik 10 11 39 Kurz 1 kuna = 3,50 Kč

Rozhovor se slovinským policistou: Udělejte si rezervu

Největší problémy při cestě k chorvatskému moři se tradičně tvoří ve Slovinsku. Na co se připravit, jsme se zeptali Mirana Šadla z policejní centrály v Mariboru.

Většina turistů volí pro cestu k moři trasu přes Slovinsko. Jelikož se zde staví dálnice a na hranicích dále probíhají kontroly, největší dopravní komplikace se tradičně tvoří právě tady.

Nejsilnější nápor aut ve směru do Chorvatska tradičně bude na spojnici mezi Šentiljem a Gruškovci. Na konci minulého roku sice byl otevřen nový úsek dálnice A4, který ji prodloužil o sedm kilometrů, zbytek k hranici je ale stále v konstrukci. Auta tam budou po celou sezonu projíždět jedním pásem budoucí dálnice. Právě v této oblasti očekáváme především v průběhu sobot největší dopravní komplikace.

Především o víkendech zde zaznamenáváme nárůst dopravy už od začátku května. Cesta je proti dálnici mnohem náročnější. Vede obydlenými vesnicemi, nechybí zde řada nepřehledných křižovatek… Řidiči objíždějící dálnici směrem na hranici Gruškovje po silnicích nižších tříd bloudí. Navíc jejich neaktualizované přístroje je často navedou na místa, kde už je nově postavená dálnice.

My se zaměřujeme především na ty, ze kterých nejčastěji pramení nehody. Na mysli mám překračování rychlosti, jízdu v protisměru, nevhodné předjíždění, nedodržování bezpečné vzdálenosti, výjimečné bohužel není ani agresivní chování v kolonách. Narůstá také počet řidičů, kteří při dlouhých cestách nedělají dostatečné přestávky a pak se dostanou do potíží. Vždyť řízení vyžaduje plnou pozornost bez ohledu na to, kudy jedu. Snad nemusím dodávat, že v případě únavy je nutné ihned zastavit. Cílem každého z nás by přece mělo být dojet bezpečně domů.

Vždy je nutné mít dopředu naplánované alternativní trasy – třeba přes jiný přechod než ten na hlavní. Hranici lze překročit třeba v Središče ob Dravi, Zavrči, Rogatci. V případě dopravních komplikací a cesty přes Gruškovje doporučujeme držet se dálnice. Nemusí být možné najet přes rozestavěnou silnici. Může se také stát, že policie bude dopravu odklánět. V takovém případě prosíme všechny účastníky, aby zachovali klid a chovali se tolerantně k ostatním účastníkům provozu.