Jízdní dojmy s Citroënem Berlingo: Stále skvělý rodinný parťák  

Citroen Berlingo se za více než dvě desítky let dočkal teprve třetí generace . Ta úplně první se představila v roce 1996, druhá s námi vydržela až do dnešních dní. A i v závěru byla u zákazníků velmi oblíbená. Celkově se modelu Berlingo prodalo přes 1,7 milionu vozů a v 17 zemích je to nejprodávanější model značky. Z toho můžete vytušit, jak velká očekávání má automobilka od nové generace.

Design se nese v duchu ostatních modelů značky, přední světlomety jsou tedy rozděleny tak, jak je u Citroënu zvykem. Na vrcholu se nachází diody denního svícení, které plynule přechází v horizontální lištu s logem, v dolní části se nachází hlavní svítilny.

S nelakovanými plasty karoserie auto působí robustně, bok auta navíc chrání plasty Airbump. Kolmá záď sice příliš vizuálně atraktivní není, vynahrazuje to však velikostí zavazadlového prostoru. Okno zavazadelníku lze navíc individuálně otevřít.

Vedle osmi laků karoserie je možné design dále odlišit jedním ze dvou designových paketů. Oranžový paket má kromě doplňků v této barvě také speciální sedmnáctipalcové disky a spodní část nárazníků je vyvedena v barvě karoserie. Celkem je k dispozici 24 různých barevných kombinací, od těch více nenápadných až po poměrně extravagantní, takže by si měl vybrat každý. Cílovou skupinou jsou totiž buď mladí, aktivní zákazníci, nebo naopak starší generace.

Ve srovnání s nekonvenčním zevnějškem je však interiér naprosto tradiční. A to je jedině dobře. Na rozdíl od sourozeneckého peugeotu tady najdete klasický volant a přístrojový panel, poloha za volantem je tedy velmi dobrá. Také rozložení ovládacích prvků je příjemné a intuitivní. Dotykový displej zde sice nechybí, ale klimatizace má naštěstí klasické ovladače.

Rozměry „M“ „XL“ Délka (mm) 4403 4753 Šířka (mm) 2107 2107 Výška (mm) 1844 1849 Rozvor (mm) 2785 2975 Základní zavazadlový prostor (l) 775 1050 Sklopená 2. řada (l) 1414 1672

Z pohledu zpracování udělalo mezigeneračně Berlingo velký krok kupředu. Horizontálně členěná palubní deska je přehledná a materiály jsou na poměry třídy velmi slušné. Středový tunel je poměrně subtilní a do prostoru pro posádku zasahuje jen minimálně, takže se nebojte otlačeného kolene při dlouhých cestách. To by však mohlo nastat v případě, že si připlatíte za schránku mezi předními sedadly, která je prostorově o poznání výraznější.

Sedadla je možné individuálně sklápět do roviny a najdete tu až 28 odkládacích míst. Zajímavé jsou například dvě přihrádky před spolujezdcem, kromě té “klasické” se na vrcholu palubní desky nachází ještě jedna v místě, kde normálně bývá airbag. Není to ale pochopitelně na úkor bezpečnosti, airbag se přesunul do stropu. Schránka je klimatizovaná a bez problémů se do ní vejde patnáctipalcový notebook, takže je opravdu velká.

Výborná je také polička ve stropě, která prochází středem auta. Je průsvitná a v noci zároveň podsvícená, pro nějaké drobnosti úplně ideální. Vedle toho se na stropě v zavazadlovém prostoru nachází box o kapacitě 92 litrů a nosnosti 10 kilogramů. Z kufru je možné jej vyklopit směrem dolů, z druhé řady sedadel se do něj dostanete skrze posuvná dvířka.

Nová i stará technika

Technika se změnila stejně zásadním způsobem jako design. Podvozková platforma však není zcela nová. Přední část auta sice stojí na modulární platformě EMP2, zadní část však využívá platformu minulé generace, které Berlingo vděčí za nosnost a šířku zavazadlového prostoru.

Ten se liší podle toho, jaké provedení auta zvolíte. Nově se totiž Berlingo nabízí ve dvou různých délkách. Už základní “M” nabídne velmi slušných 775 litrů, což je o 100 litrů více než u minulé generace. Se sklopenými sedadly ve druhé řadě objem naroste na 1414 litrů.

Prodloužené provedení “XL” má o 190 milimetrů delší rozvor a celkově je o 350 milimetrů delší. Standardně je sedmimístné, takže v plném obsazení disponuje 209 litry zavazadlového prostoru. V pětimístném provedení (tedy s vyjmutými sedadly) nabídne zavazadelník 1050 litrů, a pokud sklopíte i sedadla ve druhé řadě, dočkáte se 1672 litrů. Pro převážení dlouhých předmětů je možné sklopit i sedadlo spolujezdce, takže do krátké verze nasoukáte až 2,7 metru dlouhý předmět, u verze “XL” je to 3,05 metru.

Motor Výkon (kW / ot./min.) Točivý moment (Nm / ot./min.) PureTech 110 (6M) 81 / 5500 205 / 1750 PureTech 130 (8A) 96 / 5500 230 / 1750 BlueHDi 75 (5M) 56 / 3500 230 / 1750 BlueHDi 100 (5M) 75 / 3500 250 / 1750 BlueHDi 130 (6M) 96 / 3750 300 / 1750 BlueHDi 130 (8A) 96 / 3750 300 / 1750

Paleta pohonných jednotek je poměrně skromná. Zážehové pohonné jednotky zastupuje dvanáctistovka naladěná na 81 kW spojená se šestistupňovou manuální převodovkou, provedení s osmistupňovou automatickou převodovkou Aisin je naladěno na 96 kW.

Vznětové jednotky se spoléhají výhradně na novou patnáctistovku BlueHDi. Základní verze nabídne 56 kW a kombinována je s pětistupňovou manuální převodovkou. To platí i pro výkonnější verzi s 75 kW. Až vrcholná verze naladěná na 96 kW je spojena se šestistupňovou manuální skříní, volitelně pak s osmistupňovou automatickou převodovkou.

Na prezentaci byly k dispozici výhradně krátké verze karoserie. První kilometry jsme absolvovali ve verzi se zážehovým motorem a manuální převodovkou. Šlo o poměrně dobrou kombinaci, motor je skvěle odhlučněn, výraznějším hlukem se projevuje až ve vysokých otáčkách, což však platí i pro ostatní tříválcové motory. Dynamika auta byla ve dvoučlenném obsazení dostačující, pokud ale plánujete jezdit v plném obsazení, sáhněte raději po výkonnější verzi. Velké rezervy totiž tento motor neměl. Klidnějším řidičům ale bude stačit. Řazení manuální převodovky však nebylo ideální, dráhy jsou příliš dlouhé a ani přesnost řazení nebyla příkladná.

Po přesednutí do vrcholné verze s dieselem a osmistupňovým automatem bylo všechno v naprostém pořádku. Ani tady o motoru prakticky nevíte, byť je pochopitelně o trochu hlučnější než zážehový motor. Komfort jízdy je ale díky samočinné převodovce ještě lepší, do rodinného auta se automatická převodovka zkrátka hodí mnohem více a Berlingo není výjimkou. Sladění převodovky s motorem je na velmi slušné úrovni, změna převodových stupňů probíhá hladce, momenty zaváhání bych dokázal spočítat na prstech jedné ruky. Občas se totiž stalo, že převodovka příliš otálela s řazením na vyšší převodový stupeň.

Velmi příjemným překvapením byl podvozek, který je hodně komfortní. Auto přitom prakticky netrpělo klasickým neduhem osobních dodávek, které v nenaloženém stavu nepříjemně poskakují. To není případ Berlinga, které nerovnosti filtruje velmi dobře. Asi nepřekvapí, že řízení je hodně přeposilované a naprosto postrádá jakoukoli zpětnou vazbu. Vedle toho mi nepřišlo ani příliš přesné, při průjezdu zatáčkou bylo potřeba neustále jemně korigovat směr. Není to ale sportovní hatchback, takže kritika v tomto ohledu není na místě.

Velký posun kupředu se odehrál také v oblasti odhlučnění, které je na poměry dodávek skutečně výborné. I díky tomu jsem zaregistroval, že audiosystém hraje velmi dobře, nepostrádá basy a má velmi čistý přednes. Svoji práci tedy Berlingo odvádí na jedničku. Jedinou otázkou, kterou zbývá zodpovědět, je cena. Ta zatím není k dispozici, dá se však předpokládat, že oproti stávající generaci půjde o trochu nahoru. Třetí generace je však ve všech ohledech tak výrazně lepší, že si navýšení ceny u zákazníků bez problémů obhájí.