Citroën C4 Cactus dorazil na český trh. S létajícím kobercem v základu

Francouzská automobilka dnes na český trh uvedla model C4 Cactus, jehož novou podobu prezentuje jako transformaci crossoveru v hatchback. Jde sice o novinku, ale ne tak úplně horkou. Vůz jsem si totiž prvně prohlédl již v říjnu loňského roku během světové premiéry v Paříži . Kolega David Bureš pak před necelým měsícem absolvoval první mezinárodní jízdy a tajemstvím před tuzemskou premiérou nebyl ani oficiální český ceník

Přesto pro nás tiskovka smysl měla. Nejenže jsem si mohl auto prohlédnout s odstupem času, díky čemuž se designové dojmy hodnotí podstatně lépe, hlavně jsme se ale dozvěděli i chystané motorové inovace. Nejprve k tomu vzhledu: jde o další Citroën, který na parkovišti určitě nepřehlédnete. Ve srovnání s předchůdcem je střídmější, ale stále dost odvázaný. Osobně se mi líbí čím dál víc, i když na první dobrou v něm prostě pořád vidím crossover. Jak moc se auto změnilo ve srovnání s předchůdcem prozrazuje přiložené video...

Video

A nyní k motorům: aktuálně můžete vybírat ze dvou pohonných jednotek: dvanáctistovky PureTech s výkonem 81 kW a dieselové šestnáctistovky BlueHDi se 73 kW. Prvně zmíněnou jednotku lze párovat s pětistupňovým manuálem či samočinnou převodovkou o šesti stupních, diesel se kombinuje výhradně s pětikvaltem.

V průběhu roku se však paleta motorů obmění, důvodem je pokrok na emisní normu Euro 6.2. Co to znamená v praxi? Pětistupňové manuály nahradí o stupeň bohatší ústrojí, v benzinech se objeví PureTech vyladěný na 96 kW s manuálem, naftovou paletu zase obohatí silnější motor s 89 kW a šestistupňovým automatem. Aktuální jednotky budou v nabídce nahrazovány postupně.

Nutno říct, že C4 Cactus před sebou vůbec nemá lehký kus práce. Vždyť po rozloučení se s „normální“ C4 zůstává nástupcem hned dvou vozů. Francouzská automobilka nicméně v úspěch auta věří. V loňském roce se na našem trhu prodalo lehce přes čtyři stovky „kaktusů“, novinka by toto číslo mohla už letos katapultovat někam k dvojnásobku. Nechme se překvapit.

Zákazníci na českém trhu mají výběr vcelku lehký. V ceníku byste základní provedení hledali marně, automobilka uznává, že zájem o takové kousky je minimální. Ceníme, že se Citroën vzdal skvěle znějící „ceny od“ a raději zákazníkům nabídne větší porci výbavy. Už v prvním stupni Feel dostanete manuální klimatizaci, zadní parkovací asistent, palubní počítač, pomocníka při rozjezdu do kopce, sedmipalcovou obrazovku s rádiem či bezdrátové připojení prostřednictvím Bluetooth.

Vyšší provedení Shine nabízí i přední parkovací asistent, paket Bezpečnost s hlídáním jízdního pruhu či rozpoznáváním dopravních značek, elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, zatmavená skla zadních oken, automatickou klimatizaci, nechybí ale ani navigační systém. I přes chybějící základní výbavu začíná C4 Cactus v akčním ceníku na sympatických 349.900 Kč.

Citroën C4 Cactus – technická data motorů modernizované verze Motor 1.2 PureTech 1.2 PureTech 1.6 BlueHDi Zdvihový objem [cm3] 1199 1199 1560 Válce/ventily 3/4 3/4 4/4 Největší výkon [kW/min] 81/5500 81/5500 73/3750 Točivý moment [N.m/min] 205/1500 205/1500 254/1750 Převodovka 5M 6A 5M Max. rychlost [km/h] 188 188 183 Zrychlení 0-100 km/h [s] 9,4 9,9 10,7 Komb. spotřeba [l/100 km] 4,3 4,6 3,4 Pohotovostní hm. [kg] 1030 1070 1080 Cena Feel [Kč] 349.900 389.900 389.900 Cena Shine [Kč] 399.900 439.900 439.900

„Comfort Is The New Cool“ je motto, které bude C4 Cactus doprovázet na reklamních materiálech. Právě jízdní komfort má být pro model klíčový, pomoci mají hned tři aspekty: prvně pohodlné sedačky Advanced Comfort, které se nám líbily při francouzské premiéře i během jízd. Druhou záležitostí je vylepšené odhlučnění a konečně tlumiče s hydraulickými dorazy, které u nás obdržíte v jakékoliv výbavě. S nadsázkou tak jde říct, že již v základu dostanete létající koberec. Právě k němu totiž Citroën chování podvozku přirovnává.

První oťuknutí inovovaného odpružení máme po mezinárodních jízdách za sebou, stěžejní pro nás ale stejně bude až regulérní testovací procedura na českých okreskách, která nás čeká co nevidět. A ještě jedna věc: Citroën v jednom z reklamních spotů ukazuje, že díky podvozku projedete město s hrnkem kávy na střeše, aniž byste jej ztratili a nápoj rozlili. V hlavě se mi začíná rodit nápad na docela zajímavé video… ale ještě než ho připravíme, můžete si v přiloženém videu připomenout, jak moc je komfort pro francouzskou automobilku z historického hlediska důležitý.