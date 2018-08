Citroën Spacetourer vs. Ford Tourneo Custom – Koráby evropských dálnic

Seznam kapitol Dojem, cena, prostor a pohodlí Motor a zpřevodování, jízda Závěr

V době, kdy velkoprostorovým vozům zvoní umíráček a automobilky nás zavalují sice obřími, ale méně praktickými SUV, řeší stále více zákazníků zásadní otázku: kde sehnat opravdu prostorné auto pro více než pět cestujících? Jednou z možností je zaměřit svou pozornost na osobní verze užitkových dodávek, které během posledních let prodělaly obrovský vývoj. Od stroze vybavených nepohodlných a pomalých krabic se proměnily v místem překypující komfortní dostavníky nabízející zajímavou alternativu k zavedeným velkým MPV. A statistiky hovoří v jejich prospěch, vždyť u nás se prodávají lépe než Ford Galaxy či Volkswagen Sharan

My jsme proti sobě postavili loňskou novinku Citroën Spacetourer a před rokem modernizovaný Ford Tourneo Custom. Nejdelší verze přitom zaručí dostatek prostoru, nejsilnější vznětové agregáty svižnou jízdu a automatické převodovky pohodu při řízení.

Vzhled na druhé koleji

U vozidel podobného ražení zřejmě nikoho vnější vzhled moc zajímat nebude. V rámci maximálního využití obestavěného prostoru jsou siluety obou automobilů totožné – hranaté krabice, v testovaných nejdelších verzích natažené jako jezevčík. Ani krátká přední část nedává příliš prostoru pro originalitu a mazlení se s křivkami. Jasnější identitou se prezentuje ford s velkou maskou a diodovým páskem ohraničenými světlomety. Mezi jeho plusy musíme zařadit také velká vnější zrcátka – pomalu dvojnásobná než u citroënu.

Jenže design není jen o estetickém cítění, ale také o praktických stránkách, což například pro interiéry obou vozů platí dvojnásob. Ford po loňské modernizaci dostal zcela novou palubní desku, které nyní dominuje displej na středovém panelu – dlouhé provedení ji má vždy, protože se prodává až od vyšší výbavy Titanium. Co nás ale na customu nejvíce potěšilo, je neuvěřitelný počet odkládacích prostor. Dokonce má čtyři držáky na nápoje – dva nahoře na kelímek s kávou a dva ve spodní části na láhev s vodou. Schránek na drobnosti nabídne také dost – praktický je i středový tunel s dvojicí boxů. A nakonec musíme pochválit výplně předních dveří, které jsou celé uzpůsobené na uložení všeho možného. Třešničkou na dortu jsou i kapsy v zadních posuvných dveřích. Citroën v tomto směru působí jako chudý příbuzný, i když ani jemu nelze nic vytknout – přihrádek má dost, dokonce i dvojitou schránku před spolujezdcem, ale méně než ford.

Milion důvodů

Zastavěná plocha blížící se malé garsonce, hromada železa, sedadel jako v kině a nabídka prostoru, kterou překonávají až autobusy. Je jasné, že takový vůz nemůže být levný. Na druhou stranu je pořizovací cena kolem milionu korun v porovnání s jejich praktičností velmi příznivá. Nejlevnějším konkurentem testované dvojice – tedy dlouhá verze, silný turbodiesel a automat – je Toyota ProAce Kombi za 845.790 Kč s DPH (pokud oželíte automatickou převodovku, můžete mít Fiat Talento s výkonem 107 kW za 677.152 Kč). Jenže se jedná o „holátko“ v základní výbavě a s omezenými možnostmi příplatků. Když jsme k pořizovací částce připočítali rádio, klimatizaci nebo dálkové zamykání, vyšlo nám 893.585 Kč. Může se zdát paradoxní, že konstrukčně shodný spacetourer si Citroën ve stupni Feel cení na 1 028 500 Kč.

Jenže francouz proti japonci přímo hýří komfortními prvky a můžete ho vybavit i bezpečnostními systémy, na které základní provedení toyoty nedosáhne. Ještě štědřejší je ale ford, který se v testovaném provedení prodává až od vyšší linie Titanium. Kromě pár drobností jde o naprosto důkladně vybavený automobil, který ve standardu nabídne i třetí řadu sedadel – u Toyoty se za ni připlácí 29.040, u Citroënu 32.670 Kč. I z tohoto pohledu by byla jeho ceníková cena 1.149.137 korun konkurenceschopná. Jenže Ford si pro Tourneo Custom navíc připravil speciální nabídku pro většinu provedení, takže nyní zkoušenou verzi koupíte za výrazně dostupnějších 952.149 Kč. Pro prakticky smýšlející zákazníky je to úžasná částka, protože přibližně tolik stojí Mondeo Kombi Titanium.

Pořizovací náklady Toyota ProAce Verso L2 2.0 D-4D 130 kW 8AT Citroën Spacetourer XL 2.0 BlueHDi 130 kW 8AT Ford Tourneo Custom L2 2.0 EcoBlue 125 kW 6AT Základní cena 845 790 Kč (Kombi) 1 028 500 Kč (Feel) 952 149 Kč (Titanium) Cena verze Světa motorů 893 585 Kč (Kombi)* 1 028 500 Kč (Feel) 952 149 Kč (Titanium) Výbava verze Světa motorů Čelní, boční a hlavové airbagy, rádio s bluetooth handsfree, připojeni USB nebo SD, výškově a podélně stavitelný volant, dálkově ovládané centrální zamykání, manuální klimatizace, elektrické ovládání předních oken a vnějších zrcátek, palubní počítač. POROVNÁNÍ DOSTUPNÉ VÝBAVY 3. řada sedadel 29 040 Kč 32 670 Kč Ano Klimatizace pro zadní část 59 290 Kč** Ano Ano Okenní airbagy pro 2. a 3. řadu Ne 7260 Kč Ne Xenony/bixenony/světlomety LED Ne/Ne/Ne 22 990 Kč/Ne/Ne Ne/20 570 Kč/Ne Elektrické ovládání posuvných dveří Ne 32 065 Kč Ne Posuvné zadní dveře na levé straně 12 100 Kč Ano Ano Volant potaženy kůži Ne 7260 Kč Ano Zadní/zadní a přední park. senzory 8470 Kč/Ne 6655 Kč/20 250 Kč**** Ano/Ano Couvací kamera Ne 13 310 Kč 10 890 Kč Lita kola Ne 17 545 Kč Ano Rezervní kolo Ano Ano S (dojezdové) Navigace Ne 24 805 Kč 22 990 Kč Dešťový a světelný senzor Ne Ano Ano Hlídaní mrtvého uhlu Ne 20 250 Kč**** 13 310 Kč Varování před opuštěním jizd. pruhu Ne 17 545 Kč*** 6050 Kč Tempomat Ano Ano Ano Bezklíčové startování Ne 9680 Kč Ne Metalíza 18 150 Kč 19 360 Kč 19 360 Kč Porovnaní cen 893 585 Kč (100 %) 1 028 500 Kč (o 15 % horši) 952 149 Kč (o 7 % horši) Známka***** 1,00 1,50 1,00 POŘADÍ 2. 1. * 893 585 Kč (Kombi + rádio, klimatizace, dálkové zamykání), **Součástí paketu AC kombi, ***součástí paketu Bezpečnost, ****senzory vpředu a vzadu včetně hlídání mrtvého uhlu, *****známka za cenu, výbavu, záruky a servisní náklady

Dlouhý a ještě delší

A nyní se dostáváme k zřejmě nejdůležitějšímu kritériu, které bude asi pro většinu zákazníků při nákupu rozhodující – prostorovým možnostem kabiny. S lehkým náskokem vstupuje do tohoto souboje custom, který je celkově delší, širší, vyšší a disponuje i větším rozvorem náprav. To vše se promítlo do našeho měření. Jediné měřítko, ve kterém spacetourer drží s fordem krok, je výška kabiny, kde je dokonce v první a druhé řadě o chloupek lepší. Jenže na šířku zaostává v průměru o zásadních 15 centimetrů. Trojice dospělých cestujících se v zadní části nemůže rozvalovat tak jako u customu – hlavně ve třetí řadě bychom ve třech delší cestu nevydrželi.

Také v podélném směru jasně vede ford, takže cestujícím ve druhé a třetí řadě zbude více místa před koleny. Citroën tento hendikep alespoň trochu kompenzuje možností podélného posuvu sedadel ve druhé a třetí řadě, takže prostor pro nohy lze měnit podle aktuální potřeby. A musíme uznat, že 174 cm vysoký figurant v tomto směru nestrádal na žádném místě.

Tím se dostáváme k variabilitě zadní části. Spacetourer je standardně dodáván jen s pěticí sedadel a za třetí řadu si musíte u základní verze Feel připlatit 32.670 Kč, u Shine za koženou verzi 44.770 Kč. Navíc jde o dvojkřeslo vlevo a samostatnou sedačku vpravo – oboje lze posunovat nebo úplně vyjmout. Custom má šestici samostatných křesel ve dvou zadních řadách v základní výbavě. Ta se sice podélně neposouvají, ale lze je po jednom jednoduše vyndat a podle libosti zvětšovat nákladový prostor. Druhou řadu navíc můžete otočit o 180 stupňů, takže cestující mohou sedět proti sobě.

Ford má i lépe vyřešené nastupování do zadní části. U krajního sedadla ve druhé řadě složíte opěradlo a celé ho vyklopíte dopředu, čímž vznikne velký průchod. A je jedno, zda zleva, či zprava – ford má stejně jako citroën posuvné dveře na obou stranách. U francouze můžete sedadlo vlevo nebo dvojkřeslo vpravo posunout dopředu, ale překlopit nejde (jen sklopit opěradlo), takže se na třetí řadu protahujete užší škvírou.

Více možností

S velikostí obou kabin přímo souvisí i pohodlí pro cestující. Ford si může v zadní části dovolit širší křesla zajišťující větší komfort při jízdě. Ani nám nevadí kratší sedáky, které i tak dobře podepírají stehna. Pochvalu si zaslouží dlouhá opěradla. V citroënu nám zase vyhovuje měkčí polstrování a příjemněji se cítíme v jeho přední části. Řidič sedí níž a přirozenější pozice za volantem se blíží běžným osobním automobilům. U fordu je více znát jeho původ v užitkovém voze a zvýšená pozice není tak komfortní. Zapomenout nesmíme ani na přepravní schopnosti obou vozů. Vždyť osm lidí směřujících na dovolenou k moři s sebou potřebuje spoustu zavazadel. Vyznění je také v tomto měřítku naprosto jasné. V osmimístném uspořádání zůstane u citroënu za třetí řadou 989 litrů pro náklad, u fordu 1447 l – počítáno ke spodnímu okraji bočních oken. U obou lze vyjmout všechna zadní sedadla, čímž přepravní kapacita francouzského vozu vzroste na 4554 l, ale u customu dokonce na 5,8 m, takže se z něj stane přeborník ve stěhování čehokoliv. Ford boduje i nižší nákladovou hranou, výše vyklápěným zadním víkem i rozměrnějším vstupním otvorem. Jedno malé plus za praktičnost získává spacetourer – za přenosnou samonabíjecí svítilnu v levém boku kufru.