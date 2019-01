Pravomoci strážníků v dopravě se prý rozšíří

Předpokládá to novela, kterou předkládá do Sněmovny poslanec Petr Dolínek (ČSSD), informovala sociální demokracie v tiskové zprávě. Nyní mohou strážníci postoupit podezření z takového přestupku jen do správního řízení.

Vyhrazené jízdní pruhy slouží zejména pro jízdu autobusů, vozidel policie, zdravotnických záchranářů, hasičů a dalších složek záchranného systému, případně také taxislužby. Jsou vesměs v místech, kde častěji vznikají kolony.

Od úpravy si Dolínek slibuje, že vyhrazené pruhy nebude využívat tolik ostatních řidičů jako nyní. V Praze podle dat Technické správy komunikací nemá ve vyhrazených pruzích co dělat sedm z deseti automobilů, které po nich jedou, podotkl. Přestupky řeší ze zákona zejména státní policie, která může řidiče zastavovat a pokutovat, dodal poslanec.

Před projednáváním v zákonodárných sborech posoudí novelu zákona o silničním provozu vláda. Předkladatel navrhl, aby Sněmovna schválila předlohu zrychleně už v prvním čtení.