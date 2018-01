Dakar 2018: Příběh triumfu šlechtice. Jak Carlos Sainz k vítězství přišel

Přidal tak další klenot do svého bohatého závodnického životopisu, který začal prvními pokusy před osmatřiceti lety.

Byla to zásluha jeho otce, který ho vedl v dětství ke sportovní činnosti. Carlos lyžoval, hrál fotbal a v šestnácti letech se stal juniorským šampionem Španělska v squashi. Studoval dva roky práva, ale nakonec dostala přednost kariéra automobilového závodníka. Jezdit automobilové soutěže (rallye) začal v roce 1980 a na začátku kariéry mu velmi pomohl Juan Jose Lacalle. Stal se jeho manažerem, koupil mu první závodní Fiat Panda a stal se i navigátorem. Carlos navíc zvítězil i v poháru vozů Renault 5 Turbo

Poprvé jel a hned vyhrál

Ve světovém šampionátu v rallye debutoval v roce 1987 v Portugalsku s vozem Ford Sierra RS Cosworth a byl to začátek jako z říše snů. Carlos vyhrál hned první rychlostní zkoušku této rallye a tím i svou první v kariéře v mistrovství světa. Soutěž nakonec vinou poškozeného turbodmychadla nedokončil, ale hned při svém dalším startu na Korsice získal čtyři body za sedmé místo.

První tři podniky v mistrovství světa ho navigoval Antonio Bolto. Od následujícího roku 1988 seděl vedle něj na sedadle spolujezdce Luis Moya, který ho provázel 128 soutěžemi, a společně se stali dvakrát mistry světa. V sezoně 1990 to bylo s vozem Toyota Celica GT a 1992 s Toyotou Celica Turbo 4WD. V témže roce (1992) se oženil a 1994 se mu narodil Carlos junior, který je dnes jedním z nejtalentovanějších jezdců současné formule 1. Kromě toho Sainz starší ještě dvě dcery - Blancu (1993) a Anu (1998).

Mistrovství světa v rallye jezdil do sezony 2005. Startoval v 196 soutěžích mistrovství světa, což je nejvyšší počet v historii mistrovství světa. Ve 139 z nich bodoval, v 97 byl na stupních vítězů a ve 26 zvítězil. Vyhrál 756 rychlostních zkoušek a získal 1242 bodů. Ve všech těchto kritériích se řadí mezi čtyři nejlepší jezdce v dějinách mistrovství světa.

Upsal se dálkám

Od sezony 2006 se stal členem Volkswagen Motorsport. S vozem Race Touareg debutoval 2006 na Rallye Dakar a od té doby se věnuje dálkovým soutěžím (cross-country). V sezoně 2010 dokázal Dakar vyhrát a v dalším ročníku dojel třetí. Pak však německý výrobce odstoupil a začal se věnovat rallye. Sainz se stal ředitelem týmu Volkswagen Motorsport pro účast v MS 2013 s typem Volkswagen Polo R WRC. Během svého angažmá startoval také na okruzích s vozem Volkswagen Scirocco GTR24.

Od Rallye Dakar 2015 je členem tovární sestavy Peugeotu , ale musel pětkrát po sobě odstoupit. Cíl viděl konečně až letos a bylo z toho vítězství. Během dvanácti let svého účinkování na Dakaru dokázal vybojovat 31 etapových prvenství. Letošní vítězství podtrhuje jeho nesmírný vklad do projektu divize Peugeot Sport zaměřeného na vytrvalostní rallye, do něhož vložil talent a obrovské znalosti při nastavení vozů DKR.

Co bude dělat pětapadesátiletá motoristická legenda dál, zatím není jasné. Francouzský lev Peugeot totiž na protest proti omezování předpisů pro vozy s jednou hnanou nápravou, už Rallye Dakar nepojede.

O Carlosu Sainzovi se tvrdí, že má šlechtické předky. Je fanouškem Realu Madrid a osobní přítel bývalého španělského krále Juana Carlose. Svým chováním dokazuje, že patří mezi osobnosti, kterých je ve světě motoristického sportu málo.

Otec nebyl závažím

Před několika lety poskytl Carlos Sainz rozhovor pro Svět motorů. Stalo se na Autodromu v Mostě, kde jeho syn Carlos junior získal titul formule Renault 2.0 NEC.

Není to úplně přesně v mých, protože bych byl raději, kdyby jezdil rallye. Jenomže tam by mohl začínat až v osmnácti, když by měl řidičský průkaz. V rallye bych mu byl schopen poradit více než na okruhu. Carlos si však zvolil formule, daří se mu a mě naplňuje, že je šťastný v tom, co dělá.

Říkal, že mu to připadá zajímavější. Začal na motokárách a přestup do monopostu byl logickým krokem v jeho kariéře. Chce jezdit formuli 1. Je to sen a tvrdě pracuje na tom, aby se mu ho podařilo uskutečnit.

Zatím to vypadá, že to není brzda, tlak si nepřipouští. Může se to změnit, ale jako správný táta věřím, že mu to vydrží.

Když si sedne za volant, je pouze na něm, co udělá. Tam mu žádné slavné jméno nepomůže. Musí se naučit rozhodovat sám za sebe. Na druhou stranu se ho snažím pečlivě sledovat a sděluji mu své postřehy.

Je to skvělá žena. Někdy nebývá nadšená z toho, že jsme často mimo domov. Ale už z doby mého aktivního závodění pochopila, že nemá cenu zakazovat muži to, co on miluje.

Nejvíce znám značku Škoda. S lidmi z tohoto týmu se dobře znám, před několika lety jsem si vyzkoušel jejich vůz Fabia WRC. Jel jsem s ní jednu malou rallye a radil mi jejich jezdec Jan Kopecký.