Dakar 2018: Závodníky Barth Racing čeká auto

Nápad vznikl po diskuzi s Josefem Macháčkem, pětinásobným vítězem tradiční pouští soutěže. „Ptal se mě, co dostane, když zvítězí. Tak jsem se rozhodl, že celý tým motivuji novým autem. Kluky to určitě ještě víc nažhaví a o to víc zabojují,“ upřesnil týmový šéf Burkoň.

Každý z pěti závodníků má cíl nastavený individuálně. Například Josef Macháček, velezkušený jezdec na čtyřkolce, obdrží Škodu Kodiaq nebo VW Passat v případě, že se umístí do třetí příčky v celkovém hodnocení. Octavii nebo golfa mu zase zaručí pořadí do pátého místa. „Já tam jedu hlavně kvůli tomu, abych dojel do cíle. Beru to ale jako příjemný bonus, třeba pro moji manželku,“ zasmál se 60letý Macháček. Odměny za umístění se líbí také jeho stájovému kolegovi Zdeňku Tůmovi. „Je to tvrdá výzva, ale budu se snažit uspět,“ dodává závodník na čtyřkolce.

Motocyklista Rudolf Lhotský musí skončit do dvacáté příčky, aby poté přijel domů v novém kodiaqu. V minulém ročníku dojel na 82. místě „Musel bych předvést výrazný posun, na Dakaru se však může stát ledacos. Rozhodně je to skvělá motivace,“ chválil Lhotský rozhodnutí týmového šéfa. Nové auto čeká i na nováčka Borise Vaculíka, a to tehdy, když skončí do 15. místa v kategorii automobilů. O ceny se postará sponzor Barth Operák a půjde vždy o vůz na operativní leasing na dobu jednoho roku, včetně pojištění.

Nevyzpytatelné duny v Peru

Ve čtvrtek došlo na závěrečné technické přejímky. Matador Josef Macháček si pochvaloval, že probíhaly velice rychle. „Bylo to bez problémů. Dokonce jsem od pořadatelů dostal VIP cedulku s označením legenda. Mysleli, že si to u mě vylepší, ale ani to jim nepomůže,“ dodal s úsměvem Macháček, který vyjede do své patnáctého Dakaru. Stejně jako ostatní se zajímal o peruánské duny, kterými povede prvních pět etap. „Slyšel jsem, že se s nimi automobiloví jezdci hodně prali. Já se však nebojím. Když je neprojedu já, tak je nezdolá ani dalších dvacet soupeřů,“ doplnil Macháček.

Podle pilota Borise Vaculíka se zdejších dun hodně účastníků obává. „Někteří závodníci si zkusili v Peru zkušební okruh. Prý byl velice nevyzpytatelný, pojede se na měkkém písku. Navíc se tam nacházelo hodně trychtýřů, do kterých je možné snadno zapadnout,“ doplnil Vaculík, který vyrazí do svého prvního Dakaru v závodním fordu.

Závodník Kategorie Passat nebo Kodiaq Golf nebo Octavia Josef Macháček čtyřkolka do 3. místa do 5. místa Zdeněk Tůma čtyřkolka do 3. místa do 5. místa David Pabiška motocykl do 10. místa do 15. místa Rudolf Lhotský motocykl do 20. místa do 30. místa Boris Vaculík, Martin Plechatý automobil do 12. místa do 15. místa

Buggyra testovala a vyhlíží podium

Všechny tři posádky týmu Tatra Buggyra Racing v čele s Martinem Kolomým absolvovali ve čtvrtek závěrečné testování před úvodním zahájením jubilejního 40. ročníku rallye Dakar. Pro Martina Šoltyse a tým Adria se jednalo o premiérovou zkoušku s kamionem v písečných dunách. Do peruánských písečných dun vyrazil ve čtvrtek Martin Kolomý zkoušet nejen techniku, ale i novou posádku. „Jsou tu nádherný obrovský duny s vysokými výjezdy, takže jsme se trochu rozjezdili a zase o něco více seznámili s posádkou. Auto fungovalo perfektně, jsem spokojený,“ hodnotil test vítěz dvou dakarských etap a vyjasnil jeho důležitost. „Zkouška techniky před startem je vždy důležitá, protože nevíte, v jakém stavu dorazí po cestě přes moře. Některé týmy tuto možnost nevyužívají a asi testují až v prvních kilometrech na trati, ale my jsme profesionální tým a děláme vše pro to, abychom předešli problémům již před úvodem,“ dodal.

Martin Šoltys byl s prvním písečným dobrodružstvím spokojen. „Ze začátku to pro mě bylo celkem těžké, neměl jsem s jízdou s kamionem v písku žádnou zkušenost. Díky Pepovi, který je opravdu super navigátor a vždy poradí kam kamion nasměrovat, jsem to zvládl a byl trochu klidnější. Odjeli jsme asi padesát kilometrů, které nám daly opravdu hodně,“ řekl na konci dne dakarský nováček.

Na tým rychlé asistence Adria dolehla před začátkem jubilejního 40. ročníku nováčkovská nervozita. „Tak jsme konečně tady. Většinu cesty v letadle jsme se s klukama bavili, do čeho všeho jsme se pustili. Jestli ten náš sen není úplně šílený, nicméně po dnešním testu to z nás trochu opadlo a už se těšíme na první etapu, protože to čekání před startem je hodně náročné,“ uvedl navigátor týmu Petr Lesák.

Ouředníčkovy naděje hořely

Navzdory horkému počasí, které momentálně v Limě panuje, Tomáši Ouředníčkovi doslova ztuhla krev v žilách. Když společně s Davidem Křípalem vyzvedávali v přístavu závodní speciál Ford Ranger, zjistili, že nechybělo mnoho a 40. ročník Rallye Dakar pro ně skončil dřív, než začal.

Po dlouhé cestě přes oceány se v přístavu Callao ukázalo, že baterie jedinečného závodního vozu Ford stáje South Racing Central Europe explodovala a začala hořet. Naštěstí byl oheň včas zaznamenán a dříve, než mohl způsobit vážnější škody, i zdárně uhašen.

„Dva roky se připravuji na tento závod. Rozhodl jsem se vypustit loňský ročník, abych veškerou svou energii i prostředky mohl vložit do letošního. Nedokážu ani popsat, jak mi bylo, když jsem zjistil, co se stalo. Pořád jsem ještě v šoku. Auto nicméně vypadá, že je v pořádku, a mechanici snad zvládnou provést nejnutnější opravy. Chtěl bych nesmírně poděkovat organizátorům za záchranu našeho vozu. Ze všech sil teď věřím tomu, že tímto incidentem jsme si dakarskou smůlu pro letošní ročník vyčerpali a že nadále nás bude provázet jenom štěstí," uvedl Tomáš Ouředníček

Na účastníky soutěže čeká zítra slavností start a úvodní etapa, která vede Limy do Pisca a měří 272 kilometrů, z toho 31 představuje rychlostní zkoušku. Účastníky čeká vstupní etapa pětidenního putování v dunách. Měřený test je krátký, ale stane se spouštěčem „písečných“ reflexů pro všechny účastníky. Cíl etapy je na pobřeží jezera.