Dakar 2019 – 5. etapa: Macík zničil kolo, motorkáři zářili

Osmá pozice patřila v kategorii kamionů také Aleši Lopraisovi. Závěr posledního úseku páté etapy však byl od pořadatelů neutralizován kvůli husté mlze na trati.

Etapu do Areuqipy uváděl pořadatel jako nejdelší měřený úsek letošního ročníku pro kamiony, automobily i buginy SxS v délce 452 kilometrů. Motorkáři a jezdci na čtyřkolkách absolvovali etapu dlouho 345 kilometrů, což byl o sedm kilometrů kratší úsek než první polovina maratónské etapy. V sobotu 12. ledna čeká všechny účastníky volný den.

Macíkovo nešťastné kolo

Smolařem etapy se stal v kritickém okamžiku nejlépe umístěný Čech Martin Macík (Big Shock Racing), který byl před startem páté etapy čtvrtý v kategorii kamionů. Po čtvrtém průjezdním bodu byl na třetím místě s mankem 1:21 na vedoucího Rusa Andreje Karginova (Kamaz), ale na 205. kilometru měřeného testu vážně poškodil přední kolo. Posádka kamionu Franta se však odmítla vzdát a provizorně závadu opravila. Na dalším průjezdním bodu byl hodnocen jako devatenáctý se ztrátou 2:41:47 hodiny na lídra soutěže.

Video

„Bojují na trati a snaží se dát kamion za každou cenu do pořádku, aby mohli dojet do cíle a pokračovat v závodě. Mají problém s kolem. Vypadá to poměrně vážně, ale nemají v plánu to vzdát, i když je do cíle ještě daleko,“ uvedl tým Big Shock Racing. O osudu posádky černožlutého kamionu vás budeme průběžně informovat.

Do třetice všeho špatného

Jediný český zástupce v kategorii čtyřkolek Tomáš Kubiena Moto Racing Group) ani na třetí pokus Rallye Dakar nedokončí. Po čtvrté etapě si polepšil na páté místo. Dvaačtyřicetiletý jezdec měl technické problémy už v závěru čtvrtečního dne, když do motoru jeho stroje se dostal jemný písek (feš feš) a Kubiena musel kvůli ztrátě oleje zpomalit. Přesto si polepšil na pátou příčku v kategorii quadů. S ohledem na to, že čtvrtá a pátá etapa byla maratónská bez možnosti asistence mechaniků, musel jezdec provést sám jen provizorní opravu.

Do pátého dne sice odstartoval, ale už na prvním kontrolním bodu byl zaregistrován podle průběžných výsledků se ztrátou 3:36:07 hodiny. Na 54. kilometru se však motor jeho čtyřkolky Ibos Hawk zastavil. „Tomáš ukončuje Dakar 2019 před WP1 páté etapy kvůli poruše motoru a spojky. Na vině je jemný písek feš feš,“ napsal tým Moto Racing Group na facebooku.

Čeští motorkáři excelovali

Poslední etapa před dnem odpočinku vyšla všem pěti českým motorářům, kteří jsou i nadále v soutěži. NA začátku třetí desítky dojeli v rozpětí osmnácti sekund Jan Brabec (Big Shock Racing) a Milan Engel (Moto Racing Group).Skvělý výkon převedla zejména jediná česká motorkářka Gabriela Novotná, který dojela v etapě na 55. místě.

Čech Jan Brabec zvládl 345 km dlouhou rychlostní zkoušku v 21. čase a hned za ním se umístil Milan Engel, který přitom až v závěru ztratil osm míst. „Měl jsem našlápnuto na dobrý výsledek, ale ke konci jsem hodně bloudil, nemohl jsem vyjet jednu dunu, zahrabal se a zbytečně ztratil spoustu času. Jednu chvíli jsem měl nohy nad hlavou, úplně stojku a od té doby jsem se strašně bál,“ přiznal Engel.

Na trase z Moqueguy do Arequipy odstoupil průběžně šestý motocyklista Paulo Goncalves z Portugalska. Druhý muž konečného pořadí z roku 2015 utrpěl při pádu zranění hlavy a ruky a při dvanácté účasti na Rallye Dakar už popáté předčasně skončil. Na místě nehody mu pomáhal Brit Sam Sunderland a po dojezdu bylo vítězi rallye z roku 2017 od konečného času odečteno deset minut, které tam strávil. Sunderland se tím stal etapovým vítězem, protože byl jen o necelých osm minut pomalejší než nejrychlejší Xavier de Soultrait z Francie. V čele celkové klasifikace zůstal Američan Ricky Brabec, přestože v etapě skončil až jedenáctý.

Výsledky v 5. etapě

1. Sunderland (Brit./KTM) 4:11:48; 2. De Soultrait (Fr.(Yamaha) +3:23; 3. Walkner (Rak./KTM) +3:31 … 21. Brabec (ČR/Husqvarna) +15:21; 22. Engel (ČR/KTM) +15:39; 55. Novotná (ČR/Husqvarna) +1:48:36; 57. Vlček (ČR/Husqvarna) +1:53:00; 90. Veselý (ČR/Husqvarna) +3:25:16.

1. Loeb, Elena (Fr./Peugeot 3008 DKR) 4:58:14; 2. Al-Attiyah, Bäumel (Katar, Fr./Toyota Hilux) +10:22; 3. Roma, Haro Bravo (Šp./X-Raid Mini) +24:04; … 8. Prokop, Tománek (ČR/Ford Raptor RS Cross Country) +36:28.

1. Cavigliasso (Arg./Yamaha) 5:08:11; 2. Gonzales Ferioli (Arg./Yamaha) +14:27; 3. Gallego (Arg./Yamaha) +16:07

1. Nikolajev (Rus./Kamaz) 5:53:33; 2. Sotnikov (Rus./Kamaz) +3:15; 3. Vjazovič (Běl./MAZ) +6:22; …

Pořadí po 5. etapě

1. Brabec (USA/Honda) 12:33:00; 2. Quintanilla (Chile/Husqvarna) +2:19; 3. Price (Aus./KTM) +4:22; … 23. Brabec (ČR/Husqvarna) +1:59:59; 29. Engel (ČR/KTM) +2:45:31; 71. Vlček (ČR/Husqvarna) +9:25:04; 84. Veselý (ČR/Husqvarna) +11:12:44; 90. Novotná (ČR/Husqvarna) +11:51:¨55.

1. Al-Attiyah, Bäumel (Katar, Fr./Toyota Hilux) 17:19:53; 2. Peterhansel, Castera (Fr./X-Raid Mini) +24:42; 3. Roma, Haro Bravo (Šp./ X-Raid Mini) +34:33; … 8. Prokop, Tománek (ČR/Ford Raptor RS Cross Country) +2:13:57.

1. Cavigliasso (Arg./Yamaha) 20:57:30; 2. Gonzalůes Ferioli (Arg./Yamaha) +49:30; 3. Gallego (Arg./Yamaha) +1:05:26.

1. Nikolajev (Rus./Kamaz) 19:45:37; 2. Sotnikov (Rus./Kamaz) +11:54; 3. Karginov (Rus./Kamaz) +16:45. Výsledky jsou neoficiální.