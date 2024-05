Splněný sen fanoušků Lancie: Kimera EVO37 v ikonických barvách Martini Racing

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Ikonická Lancia 037 je jedním z nejvýznamnějších extrémních soutěžních speciálů, které kdy startovaly do rychlostních zkoušek legendární rallye skupiny B. Duchovní nástupce obdivovaného Stratosu si v roce 1983 dojel pro titul mistra světa značek v automobilových soutěžích a za jeho volantem se postupně vystřídaly hvězdy jako Walter Röhrl, Markku Alén nebo Henri Toivonen. Jedním z nejvýraznějších prvků tohoto soutěžáku přitom bylo i kultovní zbarvení Martini Racing.

To se nepřekvapivě objevilo i na moderním pokračovateli jménem Kimera EVO37 a je vysoce exkluzivní. Malá italská továrna Kimera Automobili odhalila novodobou reinkarnaci už v roce 2021, o rok později ukázala první zákaznický kus a teď se zase ukazuje to, co máme nejraději. Unikátní kousek oslavující úspěchy Martini Racing, který je jediným takto dokončeným vozem v purističtější specifikaci s pohonem zadních kol.

Neodhaluje jej však výrobce, protože se objevil v aktuální nabídce anglického prodejce exkluzivních aut Appreciating Classics za přibližně 34 milionů korun. Ten uvádí, že tato Kimera EVO37 „Martini 7“ je údajně jediným takto vyrobeným kusem. A zřejmě je i tím nejkrásnějším ze všech, protože s přídavnými dálkovými světly a bílými koly vypadá, jako by za malou chvíli měl vyrazit na rychlostní zkoušku.

Ve skutečnosti se však zatím moc neprojel, protože byl hvězdou garáže. V prodejní nabídce se píše, že od opuštění továrny najel pouze necelých 200 mil, tedy přibližně 320 kilometrů. Je to opravdu škoda, protože Kimera je splněným snem všech fanoušků závodních Lancií, i když se značkou vlastně nemá nic společného, než pouhou inspiraci.

Kimera EVO37 standardně disponuje turbodmychadlem i kompresorem přeplňovaným 2,1litrovým benzinovým čtyřválcem od šéfkonstruktéra Claudia Lombardiho o více než 500 koních a 550 newtonmetrech. Všechnu sílu přenáší na zadní kola skrze manuální převodovku.

Letos v únoru pak výrobce představil i vylepšenou variantu EVO38 s vyšším výkonem a pohonem všech kol. EVO37 se přitom vyrobilo v počtu 37 kusů a modernější EVO38 vznikne v 38 kusech.