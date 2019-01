Dakar 2019: Ohlasy Čechů 5.den: Macík bez předního náhonu a brzdy  

V průběhu nadcházejících pěti dnů čeká účastníky soutěže 2570 kilometrů. Z toho by mělo být 1426 kilometrů vedeno jako měřené testy podobnými terény jako dosud.

Ruský kamaz vyloučen

Posádka Andrej Karginov, Andrej Mokjejev, Igor Leonov s kamazem byla vyloučena. O třetí příčku v průběžné klasifikaci kamionů přišli Rusové kvůli neposkytnutí pomoci zraněnému divákovi, s nímž se jejich kamion střetl v průběhu páté etapy.

K incidentu došlo na 279. kilometru rychlostní zkoušky, která zavedla účastníky soutěže z Tacny do Arequipy. Kamaz se startovním číslem 518 zranil jednoho jihoamerického diváka, který se pohyboval na nebezpečném místě mimo vymezené divácké prostory. Šedesátiletý muž při incidentu utrpěl zlomeninu stehenní kosti.

Video

Ruská posádka pokračovala bez zastavení dál, proto byla za neposkytnutí pomoci vyloučena ze závodu. O zraněného muže se postarali zdravotníci závodu, následně byl transportován na letiště v Ilu a odtud letecky do nemocnice v Arequipě.

Karginov vyhrál na letošním Dakaru třetí a čtvrtou etapu, před pátou byl průběžně druhý, po ní klesl za týmového kolegu Sotnikova. Podle nových pravidel mohou jezdci a posádky, kteří nedokončili první polovinu soutěže, nastoupit do druhé části rallye. Vyloučení jezdci (v tomto případě Karginov), tuto šanci nemají.

Loprais postoupil do šestky

Posádka Aleš Loprais, Ferran Marco Alcayna a Petr Pokora si po páteční etapě Rally Dakar 2019 v průběžném hodnocení kategorie kamionů opět polepšila. Účastníci dakarské rallye mají za sebou náročný první týden zakončený dvěma maratonskými etapami, mezi nimiž se museli obejít bez asistence svých týmů.

Etapa z Tacny do Arequipy, respektive její rychlostní zkouška, měla být s 517 kilometry nejdelší, jakou kamiony a osobní auta na letošním Dakaru absolvují. Špička kategorie kamionů, včetně posádky Tatry Jamal – Queen 69 se startovním číslem 507, tuto trať skutečně projela celou, později však pořadatelé zastavili závod na kontrolním bodě číslo 3, jenž se nacházel na 425. kilometru. Důvodem byla hustá mlha a s ní související obavy o bezpečnost soutěžících. Do výsledků by se čas z úseku mezi 425. a 507. kilometrem započítávat neměl.

Posádka Instaforex Loprais Teamu figurovala před pátou etapou na devátém místě a je jisté, že si minimálně o tři pozice polepší. Dva soupeři, kteří byli v celkovém pořadí před ní, se dostali do problémů a výrazně ztratili, třetí byl vyloučen ze soutěže. Na základě prostého součtu dosažených časů by měla být česko-španělská trojice šestá. Loprais totiž před etapou ztrácel na Rusa Ajrata Mardějeva 45 minut a 58 sekund a do inkriminovaného kontrolního bodu 3 (CP3) najel na pilota kamazu 43 minut a 2 sekundy. Český tým ale zároveň usiluje o odečtení času, který ztratil, když se snažil pomoci havarovanému soupeři. Pokud pořadatelé vyhoví, měla by se „Královna“ posunout na pátou příčku.

„Závěrečnou část etapy pořadatelé zrušili až po našem průjezdu tímto bodem. Nám se za CP3 podařilo předjet všechna iveca, ale jak se ukázalo, honili jsme se zbytečně,“ rekapituluje Aleš Loprais. „Ještě by nám dnes měli stáhnout čas za pomoc Van Kasterenovi, který před námi sjel z cesty. Snažili jsme se ho odtamtud dostat, ale bohužel jsme ho tam museli nechat. Musel počkat na větší auta, protože to bylo na vytažení minimálně dvěma kamiony.“

První týden rozdal karty, unavil lidi i techniku, ale až druhá část rally bude skutečně rozhodovat o výsledcích. Vždyť na soutěžní kamiony v následujících pěti dnech čeká ještě více než 1400 kilometrů v rámci rychlostních zkoušek a další obrovská porce kilometrů na přejezdech. Proto mají v těchto hodinách v bivaku v Arequipě hodně napilno mechanici.

„Je to čím dál rychlejší, čím dál těžší, ale pomalu se dostáváme dopředu. Každý den je to jako na houpačce. Spousta zážitků. Ale jede se zase na hraně. Nevím, jestli to ty stroje vydrží. Náš bude muset. Královna dostane veškerou lásku, den a půl ji teď budeme maximálně opečovávat. Vše, co máme s sebou dostane nové,“ slibuje 39letý závodník.

Drsný životní zážitek

Po noci na palandách s partou chrápajících závodníků se v úvodu páté etapy přetahovala posádka Martin Macík, František Tomášek a Lukáš Kalanka o vedení s ruskými kamazy. Pak ale následoval Frantův skok, který jízdu české posádky letošním Dakarem nasměroval drobně mimo původní plán.

Bylo nutné několik hodin opravovat utržené kolo a dál pokračovala žlutá liazka týmu Big Shock Racing bez předního náhonu, bez pravé přední brzdy, bez tlumičů, bez dofukování a s pár dalšími šrámy. Kluci se snažili kamion dostat do cíle za každou cenu, aby mohli v závodu pokračovat. To se nakonec podařilo, ale museli vynechat několik kontrolních bodů v dunách, které by nezvládli projet. Zároveň však měla štěstí v neštěstí, protože etapa byla z bezpečnostních důvodů, kvůli husté mlze, zkrácena.

Etapa začala optimisticky, když na pláži při startu ve dvojicích Macíkova liazka předjela ruský Kamaz a vše se, až na Martinovu nevolnost, vyvíjelo správným směrem. „Bohužel, na 200. km po dlouhé rovince s feš- fešem číhal nenápadný schod, po kterém následoval Frantův skok. Když bychom jeli tři metry vedle, tak by se to nestalo. Ale tak to je. Dopad byl tvrdý a odneslo ho kolo. Dali jsme se do oprav, naštěstí jsme s sebou měli náhradní díly, protože byla maratónská a už se nám podobná věc v minulosti stala, vše jsme vyměnili, provizorně kolo přichytili a s omezenými možnostmi pokračovali do cíle etapy,“ popisuje situaci Macík.

„Byl to jeden z nejdrsnějších zážitků v životě. Každopádně, díky naší šlamastice jsme si opět potvrdili, že máme ty nejbáječnější fanoušky, kteří za námi stojí, i když to zrovna nevypadá růžově. Pardon za to dlouhé čekání, až se objevíme na dalším waypointu (časová kontrola), dělali jsme, co bylo v našich silách. A děkujeme za všechny palce, které jste drželi,“ vzkazuje Martin Macík fanouškům, kteří posádku na sociálních sítích podporovali až do pozdních nočních hodin. Zásadní teď bude, jakou penalizaci Martin Macík obdrží, případně, zda mu organizátoři dovolí pokračovat v závodě. „Chceme jet dál a udělali jsme maximum pro to, aby se to povedlo. Franta jede neskutečně. Ukázali jsme, že je reálné porážet i ruské Kamazy a v druhé polovině na to chceme zase šlápnout a přesvědčit, že to nebyla jenom náhoda, že na to máme,“ dodal Martin Macík.

Brabčák šplhá vzhůru

Etapu za tým Big Shock Racing jistil Jan Brabec, který je od začátku soutěže nejlepším českým jezdcem na motocyklu. Také 5. etapu zvládl bravurně, na 21. místě. Ze startovní 46. pozice na začátku Dakaru se mu tak podařilo dostat na aktuální 23. příčku v celkovém pořadí. „Etapa dobrá, ale po 160 km jsem myslel, že tu motorku opřu o stojánek a půjdu domů pěšky. Jestli organizátoři slibovali, že to bude těžké fyzicky, navigačně, psychicky, tak vše splnili. Hlavně v kamení jsem musel jel opatrně a ubrat. Teď se těším na den volna, i když se cítím pořád celkem dobře, i fyzicky jsem naprosto v pohodě. Sil mám zatím dost. Přijde mi, že teprve teď to pro mě začíná,“ zakončuje optimisticky Brabec.

Šoltysova jízda cementem

Jezdec týmu Tatra Buggyra Racing Martin Šoltys dojel v páté etapě, která byla z bezpečnostních důvodů zkrácena na jedenáctém místě. „Jela se nejdelší etapa závodu, i když musela být na konci z bezpečnostních důvodů zkrácená. Kluci přijeli do bivaku pozdě večer, důležité ale je, že jsou tady. Čekáme teď na oficiální výsledky, až to přepočtou na stav z posledního kontrolního bodu. Bylo to dlouhý, úmorný, na posádce byla hodně znát únava. Pořadatel to dobře naplánoval, aby si posádky před volným dnem museli hrábnout na dno,“ komentoval pátou etapu manažer týmu Jan Kalivoda.

Pilot týmu Tatra Buggyra Racing Martin Šoltys dokončil dle zkrácenou etapu na jedenácté pozici. „Bylo to hodně náročný, hlavně ty fesh feshové pláně, kterých bylo hodně oba dva dny. Na nich auto hrozně trpí, protože fesh fesh je hrozně jemnej, něco jako cement. Není před ním úniku a všechno kolem sebe ničí. Akorát asi padesát kilometrů před cílem etapu zastavili, protože byla hustá mlha. Já jsem v jednu chvíli neviděl ani na dva metry. Kvůli bezpečnosti to raději ukončili. Jednalo se o prozíravé rozhodnutí. Teď se těšíme na volný den, kdy konečně trochu odpočineme,“ konstatoval Martin.

Jeho palubní mechanik Tomáš Šikola se zamyslel nad první polovinou soutěže. „Zatím to hodnotím dobře. Máme za sebou pět etap, jsme v cíli první poloviny Dakaru. Rádi bychom skončili v nejlepší desítce, ale je to opravdu těžké. Jsou zde dva velké tovární týmy, Kamaz a Iveco, které mají zatím celkem stabilní výsledky. Uvidíme ale, jak se bude vyvíjet druhá část rallye, stát se tady může opravdu všechno, ale my budeme rozhodně bojovat.“.

Prokop se šplhá nahoru

Pátá etapa letošního Dakaru zavedla závodníky zpět do Arequipy do jejich týmového zázemí, když noc ze čtvrtka na pátek přečkali v rámci maratónské etapy mimo hlavní bivak. V maratonském bivaku v Tacně se pracovalo na poškozeném Fordu Raptor Martina Prokopa až do nočních hodin. Zejména s pomocí posádky kamionu rychlé asistence ve složení Škrobánek, Lesák a Baculík, aby se mohl vydat vstříc nástrahám letošní nejdelší etapy - nejvyšším dunám, nekonečnému množství prachového fesh-feshe, v kombinaci s klesající mlhou a blížící se tmou.

Ani to nezabránilo posádce týmu MP-Sport vybojovat osmou příčku v etapě a posunu na osmé místo celkové klasifikace! „Druhá část maratonské etapy nám dala hodně zabrat a jsme rádi, že jsme se dostali do cíle. Ráno jsme startovali z 24. místa a probíjet se kupředu fest-feshem nebylo nic příjemného, obzvlášť když před námi bylo sedm kamionů a třeba kamazy vám nedají nic zadarmo. Na varovný signál „sentinel“ nereagují a vše si tam člověk musí vybojovat tvrdě sám. Poslední část etapy probíhala v mlze a na fesh-feshi, takže jsme několikrát museli zastavit a rozhodovat se co a jak dál. Etapu jsme nakonec dokončili, ale krátce po nás ji museli pro mnoho posádek za námi zrušit, protože kdyby se do toho všeho ještě setmělo, nedalo by se jet už vůbec. Jsme rádi, že jsme se dostali k volnému dni, nyní je čas si odpočinout a dát dohromady i Shreka, protože zejména poslední dvě etapy mu daly pořádně zabrat. Zvuky, které se z jeho útrob ozývají, připomínají spíše starý autobus než závodní speciál,“ zhodnotil Prokop pátou etapu.

Pilot druhého Fordu Raptor týmu MP-Sports Tomáš Ouředníček prožil klidnější den bez dramatických situací, které ho potkávaly ve čtvrteční etapě. Z 22. místa, které mu patřilo na předposledním mezičasu, byl jedním ze závodníků, pro které organizátoři etapu předčasně ukončili.