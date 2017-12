Dálniční známky 2018: Jak je to v zahraničí?

S blížícím se koncem roku a nadcházející lyžařskou sezónou řidiči začínají řešit, jak to s dálničními známkami bude v roce 2018 nejen u nás, ale také v zahraničí. Mluvilo se o zavedení známek v Německu , to se ale nakonec odsunulo až na rok 2019. Počítat je však nutné s dražšími vinětami v Rakousku, kam množství Čechů v lyžařské sezoně vyráží za zimními radovánkami.

V přehledu jsme zaměřili výhradně na blízké státy, v nichž se platí dálniční známka. V Polsku, ve Francii, Chorvatsku nebo Itálii musíte počítat s dálničním mýtným, které se počítá podle ujeté vzdálenosti.

Maďarsko

Maďarsko je jednou ze zemí, kde se plat elektronické mýtné. Jeho ceny se pro rok 2018 nemění, což znamená, že vozidla do 3,5 tuny a sedmi míst zaplatí za roční známku 42.980 forintů (asi 3.500 korun). Platná je podobně jako u nás až do konce ledna 2019. Měsíční přijde na 4.780 forintů (cca 390 Kč), desetidenní na 2.975 forintů (245 Kč). Pro motocykly je pak k dispozici levnější desetidenní známka za 1.470 forintů (120,-). Platit musíte i za přívěs, obytné vozy mají podobně jako v jiných zemích dražší mýtné. Na nákladní vozy se vztahuje mýtný systém Hu.go.

Vedle dálnic jsou v Maďarsku zpoplatněny i některé úseky běžných silnic, celkem se jedná asi o 6.500 kilometrů zpoplatněných úseků. Mýtné lze pořídit prostřednictvím internetu (k dispozici je několik stránek distributorů, třeba e-autopalyamatrica.hu ), prostřednictvím mobilní aplikace nebo oficiálních prodejních míst. Ty se nacházejí po celém Maďarsku, hlavně u hranic, některé najdete i na Slovensku nebo v Rakousku.

Rakousko

Rakušané před nadcházejícím rokem své dálniční známky mírně zdražili. Nová cena pro osobní automobily v případě roční nálepky je 87,30 eur (+ 90 centů), což je v přepočtu zhruba 2.250 Kč, dvouměsíční přijde na 26,20 eur (+ 30 centů) a desetidenní na 9 eur (+ 10 centů). Papírový kupón je doporučeno lepit na levou horní část čelního skla nebo pod vnitřní zpětné zrcátko. V Rakousku musejí za použití dálnic platit i motocyklisté. Také ti budou muset sáhnout hlouběji do kapsy, za roční vinětu zaplatí 34,70 eur (+ 30 centů), dvouměsíční 13,10 eur (+ 10 centů) a desetidenní 5,20 eur (+ 10 centů).

Dobrou zprávou je možnost nákupu elektronické známky prostřednictvím internetu, konkrétně stránek společnosti Asfinag . To je ale výhodné jen pro řidiče žádající celoroční známku nebo ty, které mají cestu dopředu naplánovanou. Kvůli rakouským zákonům, respektive možnosti vrátit zboží do 18 dnů od nakoupení, může elektronická známka začít platit právě až po 18 dnech od jejího nákupu. Leda, že byste kupovali známku na firmu, na ně se toto pravidlo nevztahuje. Většina českých řidičů tak nadále bude využívat klasických prodejních míst. Je jich asi 6.000, vedle Rakouska jsou některá i na druhé straně hranic.

Řidiče je pak nutné upozornit i na to, že některé úseky rakouských dálnic se platí zvlášť. Typicky se jedná o dlouhé tunely, sérii tunelů nebo dlouhé mosty.

Slovensko

Na Slovensku je dálniční kupón pro rok 2018 možné koupit od 15. prosince. Na rozdíl od českých dálnic se však nekupuje papírový kupón, ale elektronická známka. Tu lze získat prostřednictvím internetového portálu www.eznamka.sk , prostřednictvím mobilní aplikace (pro Android i iOs) nebo přímo na obchodních místech označených logem eznamka. Typicky se jedná o čerpací stanice nebo prodejny podél hraničních přechodů.

Při placení je samozřejmě nutné oznámit registrační značku vozidla, pro něhož známku kupujete. Stejně jako u nás se ani u našich východních sousedů nezdražuje. Slovenská dálniční známka na rok 2018 tak pro vozidlo do 3,5 tuny přijde na 50 eur (cca 1.300 korun). K dispozici je i třicetidenní za 14 eur (360 Kč) a desetidenní za 10 eur (260 korun). Platnost je obdobná jako u nás, roční známky platí až do konce ledna 2019, známky s kratší dobou platnosti platí ode dne určeného zákazníkem. Stejné částky zaplatíte i za přípojná vozidla kategorie O1 a O2 za motorovými vozidly kategorie M1, N1, M1G, N1G bez ohledu na nejvyšší přípustnou hmotnost dvoustopé jízdní soupravy.

Slovinsko

Ani ve Slovinsku se ceny dálničních známek pro rok 2018 nemění. Automobily kategorie 2A, tedy vozidla do 3,5 tuny a výšky maximálně 1,3 metru nad přední nápravou, zaplatí za roční vinětu 110 eur (2.800 korun). Měsíční přijde na 30 eur (770 Kč) a týdenní na 15 eur (390 Kč), ceny jsou tedy vyšší než na Slovensku nebo v Rakousku. Lepit se má na viditelné místo v levé části čelního skle.

Pro vozy kategorie 2B (do 3,5 tuny a výškou nad 1,3 metru nad přední nápravou) platí vyšší mýtné, roční stojí 220 eur, měsíční 60 eur a týdenní 30 eur. Typicky se jedná o dodávky, přibližný seznam takových vozů najdete na stránkách DARS . Ve Slovinsku musí za použití dálnic platit také motocykly, pro vozidla nad 3,5 tuny je určen speciální mýtný systém.

U týdenní známky je potřeba myslet na to, že skutečně platí jen sedm dní od zakoupení, není to tedy jako v Rakousku nebo u nás, kdy je nejkratší doba platnosti deset dnů. K dispozici je množství prodejních míst, ve Slovinsku třeba na čerpacích stanicích OMV a Agip. U nás lze papírovou známku koupit prostřednictvím ÚAMKu. Slovinská policie doporučuje známku koupit na hranicích, případně ještě před vjezdem do země.

Švýcarsko

Ve Švýcarsku zůstává jednoduchý systém zpoplatnění dálnic. K dispozici je jediná dálniční známka, platná je na celý rok, přičemž ta pro rok 2018 má oranžovou barvu. Cena se nemění, viněta přijde na 40 švýcarských franků, což odpovídá asi 1.100 Kč. Lepí se na levý kraj čelního skla nebo pod vnitřní zpětné zrcátko. Jsou tu však dva zpoplatněné tunely, pod Velkým Svatobernardským průsmykem a Munt la Schera.

Dálniční kupón lze koupit na poštách, čerpacích stanicích a obchodních místech švýcarského automotoklubu TCS stejně tak jako na kantonálních silničních správních úřadech. Ideálním řešením je nákup na hraničních přechodech, kupón je k dispozici na všech celnicích. V blízkosti hranic jej můžete zakoupit na čerpacích stanicích nebo trafikách. U nás lze koupit prostřednictvím ÚAMKu.