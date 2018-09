Dyson chce vedle vysavačů vyrábět elektromobily: Už za tři roky!

Stávající trh elektromobilů by měl do tří let obohatit nováček od britské firmy Dyson. Hned tři různá elektrická auta plánuje vyrábět tato britská firma.

S elektrickými auty se roztrhl pytel. Kromě tradičních výrobců automobilů, kteří na trhu figurují již desítky let, se o ně pokoušejí také nově vzniklé společnosti. A že mohou být velmi úspěšné dokazuje příběh americké firmy Tesla. Přitom ještě před takovými 15 lety si lidé pod pojmem „tesla" představili buď fyzika a vynálezce chorvatského původu Nikolu Teslu a později také zakladatele strojírenského kombinátu General Electric nebo domácí televize Tesla Orava. Ale auta? Ty určitě ne. Ani firmu Dyson byste si s auty asi nespojili. Jejím předmětem podnikání byla až dosud zejména výroba čistících vysavačů. Vzhledem k tomu, že mají elektromotor, zřejmě to ovlivnilo firmu Dyson zkusit štěstí i na poli elektromobilů. Právě s ním a také s akumulátory má společnost vlastněná Jamesem Dysonem bohaté zkušenosti, které by ráda využila rovněž v elektromobilitě. K ní tak má paradoxně blíže, než někteří tradiční výrobci aut, jakými jsou třeba Land Rover či Lamborghini. Škoda chystá sportovní elektromobil! Jaký základ využije elektrické RS? Za tímto účelem společnost už investovala 200 milionů britských liber (šest miliard korun) do výzkumného a vývojového centra. To se nachází v areálu letecké základny RAF (Royal Air Force) v Hullavingtonu v hrabství Wiltshire. Místní letiště poslouží coby testovací dráha pro vyvíjená auta. Projekt za 2 miliardy Zvládnout za pouhé tři roky vyrábět funkční elektromobil znamená hodně investovat do vývoje a výroby. Firma Dyson mluví o investicích ve výši v přepočtu dvě miliardy korun. Na vývoji elektromobilu Dyson tak v současné době pracuje přibližně 400 inženýrů a techniků. Základem úspěchu mají být nové akumulátory typu „solid-state", tedy s tuhým elektrolytem. Že jsou nadějné, o tom svědčí i zprávy od jiných firem, které pracují na elektromobilech budoucnosti. Firma Dyson chce být prvním výrobcem, který je uvede v sériové produkci coby zdroj energie v elektromobilu. Plány Dysonu na výrobu elektrických automobilů jsou však rozsáhlejší. Již nyní firma mluví o třech odlišných vozidlech. Ta by měla být schopná jezdit rychlostí minimálně 160 km/h. Za tímto účelem společnost buduje vysokorychlostní silnici v rámci zkušebního polygonu, která bude založena na dosavadní vzletové dráze pro letadla.