Končící Fiat Punto vznikl v mnoha verzích, na které se zapomnělo. Připomeňte si je

Fiat Punto je minulostí. Vznikal ve třech generacích, přičemž ta poslední se udržela ve výrobě dlouhých třináct let, lhostejno, jaké k tomu měla turínská automobilka důvody. Za svou čtvrt století trvající kariéru se dočkaly všechny řady mnoha verzí. Vyřádili se na nich ladiči i specializovaní karosáři – a mnohdy opravdu pořádně. Punta také závodila a soutěžila. Které varianty jsou ty nejzajímavější? Většinou jde o koncepty, které trochu odvál čas. Ale ne vždy...

Fiat Punto Cabrio (1994-1999)

První Giugiarovo Punto (projekt 176) se dočkalo klasického kabrioletu s plátěnou střechou. Švihácký otevřený vůz, tradičně s jedním párem dveří ovšem odvodili ze základu u Bertoneho. Možná namítnete, že tahle verze je docela známá. Jenže ruku na srdce, kdy jste ji naposledy potkali v běžném provozu? Vzhledem k nutnosti složit do zádě střechu přišlo Punto o typická svislá zadní světla, ale slušelo mu to náramně. Za pět let, od dubna 1994 se jich prodalo 54.960, o bestseller nešlo, ale komerční propadák to taky nebyl. Dodávaly se ve výbavách ELX a SX s motory 1.6 MPI 66 kW, později nahrazenými 1.2 16V FIRE 63 kW, existovaly i slabší 1.2 MPI 8V 55 kW. Nejluxusnější varianty mohly mít klimatizaci, kožené čalounění a elektricky ovládanou střechu, v základu byla v Evropě pouze manuální.

Bertone Racer (1994)

Turínský autosalon 1994 byl přehlídkou prototypů na základě italské. Rudý Racer od Bertoneho představoval vizi sportovního kupé. Vycházel právě z kabrioletu, o čemž svědčily koncové reflektory. Zásadní změnou byla pevná střecha, dále rozšířené lemy blatníků a křídlo na zádi, které efektněz bočních prolisů. Aby bylo sportování a patřičné dynamice učiněno zadost, pod kapotou se nemohlo objevit nic slabšího než přeplňovaná benzinová čtrnáctistovka z Punta GT se 100 kW. Produkce už byla na spadnutí, ale vedení Fiatu nakonec projekt smetlo ze stolu. Docela škoda...

Zagato Monomille (1994)

Dalším projektem kupé prezentovaným v dubnu 1994 bylo Zagato Monomille, mohli jej vidět návštěvníci stejné výstavy. Mělo dokonce dvě závodní sedačky a postrádalo luxusní výbavu, prioritou byla nízká hmotnost. Dávalo vzpomenout na dávné spojení Zagata s Abarthem, který bylo ovšem v 90. letech minulého věku degradován na dodavatele spoilerů.

Základ připomínalo pouze vzdáleně, přední reflektory byly rozděleny na tři samostatné segmenty, v nárazníku se objevily mlhovky. Také zadní světla byla kulatá, tentokrát po dvojicích. Nad nimi trůnilo dvojité nastavitelné křídlo, záď mimochodem nebyla výklopná. Charakteristickým prvkem mnoha vozů se stylizovaným Z je bublinovitá střecha se sníženým středem, nechyběla ani zde. K tomu přidejme dvoudílná boční skla ve dveřích (stahovala se pouze dolní část) a sníženou pozici vnějších zpětných zrcátek, spodní hrany dveří byly v jejich místě vykrojeny. Spíše připomínalo soudobá kupé z Japonska než z Evropy.

Pininfarina Spunto (1994)

Spunto od Pininfariny bylo svébytným třídveřovým hatchbackem s dvojicí kulatých přídavných světel v přídi a efektním krytem podvozku. Vypadalo docela drsně, dnes by se takový kříženec možná i chytil. Slavná karosárna Punto kompletně převlékla. Auto, které bychom dnes bez problémů zařadili právě mezi nejmenší crossovery, prostě předběhlo dobu. Efektní dvoubarevné lakování nescházelo. Podvozek se rozvorem 2,45 m shodoval s výchozím modelem. Zatmavená skla prozrazují, že 3,89 m dlouhé, 1,72 m široké a 1,5 m vysoké Spunto zůstalo nepojízdnou maketou v životní velikosti.

Giannini Punto 4x4 TL (1994)

Giannini možná není tak známý jako Abarth, všemožným úpravám vozů Fiat se ale věnuje dlouhá léta. Včetně závodních. Společnost Giannini Automobili byla založena už v roce 1920 a navázala na původní opravnu kočárů, která vznikla v roce 1885! Ale zpět do nedávné minulosti, na základě Punta první generace nabízela množství úprav. Nejzajímavější byla TL. Zkratka znamenala, tedy volný čas. U Gianniniho prostě a jednoduše vytáhli do výšky, oplastovali a tyto díly nalakovali kontrastní barvou, přidali ochranný rám, střešní nosiče a světelnou rampu. Nechyběl jí ovšem ani pohon všech kol, na projektu se podílel rakouský specialista Steyr-Puch.

Boneschi Doblone (1994)

Turín '94 byl nabídl víceméně bláznivých kreací na téma Punto opravdu přehršel. Karosárna Boneschi z něj vytvořila dvoudveřový pick-up s prodlouženou kabinou. Sám o sobě byl zajímavý, jenže nestačily mu dvě nápravy, musel mít rovnou tři! Překvapivě všechny sériové. Firma sice nechala vytisknout propagační letáky, ale podle všeho zůstalo, jak už to tak bývá, u jediného kusu. Plánovala se i varianta s laminátovou nástavbou na otevřenou korbu, měla se zrodit dokonce sanitka, ale ze všeho sešlo, nebyl zájem.

Maggiora Grama 2 (1994)

Grama 2 od Maggiory dávala najevo svou sílu nejen vytaženými blatníky, ale hlavně technikou z Delty HF Integrale. To znamenalo dvoulitrový čtyřválec (ještě 8V) s turbem a 119 kW. Pokud se ptáte, zda použila i pohon všech kol, tak to je jasná věc! Italští ladiči byli doslova posedlí Puntem GT a snažili se ho co nejvíce upravit, modifikace od Maggiory byla jednou z nejšílenějších. Prozrazovala to na první pohled řádným ospoilerováním, zadní boční okna získala neprůhlednou část ve stejné zlatavě barvě jako zbytek karoserie. Za akceleraci se tahle bestie rozhodně stydět nemusela, sprint z klidu na stovku jí trval jen 7,3 s. Šestnáctipalcová kola byla skutečně obří...

Přítomnost bodykitu si vynutil širší rozchod. Podobně jako Bertone Racer i Grama se údajně měla dočkat výroby, Fiat měl dodávat komponenty pro 10 tisíc (!) kusů ročně. Drsný hot-hatch se ovšem k zákazníkům nedostal. S jediným prototypem se nedá jezdit v běžném provozu, nemá VIN a tudíž nelze přihlásit. Maggiora padla v roce 2003, auto se objevilo v lednu 2014 na prodej za 40 tisíc eur.

Pininfarina Wish (1999)

Na přelomu století kabriolety houfně začaly shazovat plátěné střechy a nahrazovat je pevnými skládacími. Takový osud stihl i Punto, tentokrát už druhé generace (Tipo 188). Mohlo dostat praktickéa konkurovat tak mezi malými auty hlavně Peugeotu, další značky se přidaly až později (Opel, Nissan, Mitsubishi...). Prototyp Wish stvořila karosárna Pininfarina a přivezla jej na IAA 1999 do Frankfurtu. Fiat jej dostal jako dárek ke stoletému výročí. Dokonce se vypořádala i s klasickým neduhem těchto vozů:za sedadly, kam se dvoudílná střecha skládala. Zlaté auto s hnědým interiérem půvab nepostrádalo, i když kupé-kabriolety jsou spíše. Alespoň malosériové produkce se však nedočkalo.

Fioravanti Skill (2006)

V Ženevě 2006 vystavila návrhářská společnost Leonarda Fioravantiho, bývalého šéfdesignéra Pininfariny, který měl na starosti tvary mnoha vozů Ferrari, koncept Skill na základě Punta třetí generace (Tipo 199) . Žlutý vůz byl dvoumístným pick-upem, měl ale zatahovací horní díl černé střechy, který se skryl během 20 sekund a chybělo mu i okno za řidičem a spolujezdcem. Sklopná záď si vyžádala změnu koncových světel. Za posádku se vešlo minimálně 700 l nákladu. Vznikl i návrh druhé verze s krytým nákladovým prostorem. Alespoň malosériová výroba takového vozu pro volný čas na léto byla pochopitelně nereálná, mladých lidí vyznávajících aktivní životní styl, kteří si jej měli koupit, nebylo tolik...