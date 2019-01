FlixBus v Česku v roce 2018 zdvojnásobil počet zastávek

Autobusový dopravce FlixBus hodnotí rok 2018 jako extrémně růstový, od ledna loňského roku lze do zelených autobusů nastoupit ve 30 nových zastávkách na území České republiky. Mezi ty nejfrekventovanější patří kromě pražského Florence, pražského Hlavního nádraží a Brna u hotelu Grand i nové zastávky v Chomutově, Mostě nebo Zlíně.

FlixBus je známý atraktivními cenami jízdenek i slevovými bonusy a na základě výsledků průzkumu preferencí zákazníků v autobusové dopravě plánuje nabízet výhodné ceny i v letošním roce.

uvádí Pavel Prouza, ředitel českého a slovenského FlixBusu.

Zelený dopravce se na propojování regionů zaměřuje dlouhodobě. Zhruba 40 % zastávek zelených autobusů se nachází ve městech s méně než 20 tisíci obyvateli. Celkově síť autobusů FlixBus a vlaků FlixTrain nabízí přes 350.000 denních spojení do 2000 destinací.

Kromě rozsáhlé sítě autobusových spojení po celé Evropě je FlixBus známý i tím, že zákazníky láká na kombinaci výhodné ceny a bezpečných moderních autobusů.dodává Pavel Prouza.

To v průzkumu ohledně postojů zákazníků v autobusové dopravě, který si společnost nechala na konci července vypracovat, potvrdila většina cestujících. Cenu jako nejdůležitější prvek při rozhodování uvedlo 77 % dotázaných.

V listopadu zavedl FlixBus v Česku ke státním slevám i vlastní věrnostní bonus. Jeho pravidelní zákazníci mají možnost ušetřit na jízdném navíc v průměru 25 procent. Když se věrnostní bonus přičte k 75% státním slevám, mohou studenti, děti, ZTP i senioři cestovat u tohoto autobusového dopravce zdarma. Jako jediný dopravce však nabízí slevu i na obyčejné jízdné pro dospělou osobu, která tak ušetří v průměru čtvrtinu ceny.

Průzkum společnosti response:now se zaměřil na vnímání trendů a nových služeb na palubě autobusů a na to, jak se vyvíjí nároky Čechů na autobusovou meziměstskou dopravu v posledních letech. Trendem posledních let v autobusové dopravě je zejména rostoucí nárok na opravdu rychlé a stabilní Wi-Fi připojení, které požaduje až 83 % cestujících, ve věkové skupině 18 až 26 let až 90 %. Z otázky na trendy také jednoznačně vyplývá tlak na ceny dopravců. Až 70 % respondentů si myslí, že v posledních letech významně vzrostly nároky na nízké ceny jízdenek.

vysvětluje Pavel Prouza.

U zákazníků je rychlý a neomezený a kvalitní internet vítaný. Podle informací dopravce se spokojenost zákazníků s kvalitou internetu na vnitrostátních linkách ustálila na 4,2 bodů z pěti. Objem přenesených dat měsíčně narostl o 25 % oproti srpnu loňského roku.

Oproti tomu potřebu občerstvení a nápojů ke komfortní jízdě na vnitrostátních linkách potvrzuje v průzkumu shodně pouze 10 % cestujících, asi pro 6 % je důležitá přítomnost personálu. Kolem jedné pětiny dotázaných si myslí, že zájem o tyto služby v posledních letech opadává, a to nejvíc v porovnání s jinými službami na palubě.

Dotazování se uskutečnilo online formou v létě 2018 a zapojilo se do něj více než 600 respondentů z celého území ČR ve věku mezi 18 a 60 let, kteří využívají autobusovou dopravu minimálně jednou za půl roku.