Ford Ranger Raptor míří do Evropy! Sportovní pick-up využije dvoulitrový čtyřválec

Drsnou verzi Raptor mají milovníci pick-upů spojenou s full-size modelem Ford F-150, nově ji ale automobilka nabízí i pro menší Ranger. A prodávat ji bude i na starém kontinentu. Evropská specifikace Ford Ranger Raptor debutuje na veletrhu počítačových her Gamescom. Auto se totiž objeví ve hře Forza Horizon 4.

Pick-up určený pro vyznavače sportovní jízdy mimo zpevněné komunikace je poháněn dvakrát přeplňovaným vznětovým čtyřválcem 2.0 EcoBlue, který dosahuje výkonu 157 kW a točivého momentu 500 N.m. Jedná se tedy o stejnou jednotku jako v dříve odhalené verzi pro Austrálii, pro níž Ranger Raptor vznikl primárně. Motor je spárován s desetistupňovou automatickou převodovkou, která umožňuje manuální řazení pomocí páček pod volantem. Je převzata z většího F-150 Raptor a Ford tvrdí, že stejně jako motor je opravdu robustní, aby vydržela drsné zacházení.

Video

Vedle pohonného ústrojí je klíčovým prvkem Rangeru Raptor i jeho podvozek. Speciální žebřinový rám je vyztužený díly z vysokopevnostní oceli, aby vydržel i útrapy terénních závodů. Zadní náprava dostala specifickou konstrukci s vinutými pružinami a integrovaným Wattovým přímovodem, který umožňuje kolům volný pohyb ve vertikální rovině při minimálním pohybu v rovině příčné.

Tlumiče pérování FOX s technologií Position Sensitive Damping pak poskytují vysoký tlumící účinek při extrémním nasazení, zatímco v běžnějších podmínkách tlumí jemněji a přispívají tak k vyššímu komfortu. Sportovní tlumiče s písty o průměru 46,6 mm jsou napojeny na hliníková ramena, zatímco o zastavení se starají chlazené kotouče o rozměru 332x32 mm vpředu a 332x24 mm vzadu. Přední brzdiče mají dvoupístkovou konstrukci.

Sedmnáctipalcové pneumatiky BF Goodrich byly vyvinuty speciálně pro tento model. Vyznačují se tuhými bočnicemi a agresivním terénním dezénem se skvělou přilnavostí na mokru, blátě, písku i sněhu. Mají tak velký vliv na chování auta v terénu, kde se mu hodí i pečlivé zakrytování spodních partií. Kromě standardních krytů motoru a rozvodovky má vůz rovněž nový ochranný plát z 2,3 mm silné vysokopevnostní oceli. Řidič v terénu ocení také možnost přepnutí jízdních režimů, v šesti nastaveních je i Baja optimalizující naladění na vysokorychlostní jízdu v terénu.

Úpravy techniky doplňuje také přepracovaný vzhled. Ten je samozřejmě pořádně drsný, jak se na takový pick-up sluší. Design se inspiroval větším F-150 Raptor, a to hlavně novou maskou. Výrazné rozšířené přední blatníky z kompozitu mají odolat poškození při jízdě v terénu a vytvářejí potřebný prostor pro delší zdvihy pérování a velké pneumatiky. Boční nášlapy jsou tvarované tak, aby zachytávaly odletující kamení, které by jinak naráželo do zadních partií vozu. Navíc jsou opatřeny odtokovými otvory, aby se v nich nehromadila voda, ale ani písek, bláto a sníh.