Fordy Fiesta ST v Mostě: Tříválec vs. čtyřválec. Kdo bude rychlejší?

Byl to na první pohled minimálně trošku zvláštní krok, osadit Fiestu ST tříválcovým motorem , byť s výrazně lepšími papírovými hodnotami než u čtyřválcového předchůdce. Při prvním francouzském svezení jsem však byl v zásadě spokojen, největším a nejpříjemnějším překvapením byl dospělý a velmi atraktivní zvukový projev tříválcové patnáctistovky.

Jenže, chleba se bude lámat až teď. Jako obvykle v Mostě a v plném tempu proti velebenému staršímu modelu. Já tedy minulou Fiestu ST nijak zvlášť rád neměl, její nesnesitelně tvrdý podvozek byl na mě už moc ultimativní, za jakési všeobecně uznávané měřítko však tento malý hot-hatch od Fordu kdekdo považoval.

Teď se ale budou možná stanovovat nová měřítka… Kromě lepších motorových parametrů totiž novinka přijíždí také s příplatkovým samosvorem, starší provedení spoléhá pouze na přibrzďování. Bude to zajímavý souboj. Takže dost řečí, stopky do ruky a jdeme na to!