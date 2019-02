General Motors představuje elektrokola ARĪV, která nabídne i v Evropě

General Motors v listopadu loňského roku oznámil, že pracuje na vývoji nových elektrokol a zároveň tehdy vyhlásil soutěž na jejich jméno. Nyní severoamerický koncern oznamuje, že vítězným jménem je ARĪV a ponesou je jako značku všechna jeho elektrokola.

Prozatím General Motors představuje první dva modely, na jejich vývoji se podíleli i specialisté z vývojového týmu modelu Volt značky Chevrolet

ARĪV Meld je kompaktní městský elektrokolem a na první pohled prakticky identický ARĪV Merge je rovněž určen především pro jízdu v městských ulicích, ale má skládací rám, což může usnadnit jeho přepravu v prostředcích městské hromadné dopravy osob.

Dvojice jízdních kol vyniká moderním designem i technikou. Standardem jsou zde kotoučové brzdy, LED osvětlení vpředu i vzadu a lithium-iontové baterie. Elektromotor umožňuje jízdu rychlostí až 25 km/h a dojezd na jedno nabití může být až 64 kilometrů. Dobíjení na plnou kapacitu zabere zhruba 3,5 hodiny.

Elektrická jízdní kola ARĪV jsou také vybavena držákem Quad Lock pro připojení chytrého telefonu a integrovaným USB portem pro nabíjení mobilních zařízení. Prostřednictvím Bluetooth lze tato elektrokola propojit s chytrým telefonem jejich jezdce a za pomoci aplikace sledovat mimo jiné rychlost jízdy, vzdálenost, stav nabití baterie nebo úroveň asistence elektromotoru během jízdy.

V blízké budoucnosti mají být k dispozici další funkce a to včetně režimu, který podle profilu trasy doporučí kdy využít elektromotor a kdy šlápnout do pedálu, aby se jezdec co nejméně vysiloval.

Koncern General Motors, který je v současnosti na vybraných evropských trzích minoritně přítomen pouze prostřednictvím značky Cadillac a modelů Camaro Corvette z produkce značky Chevrolet, spouští předprodej elektrokol ARĪV v Belgii, Německu a Nizozemsku. Právě v těchto třech státech jsou dnes elektrokola v Evropě nejpopulárnější a General Motors zde očekává jistý úspěch. Následně má značka ARĪV zamířit i do dalších evropských zemí.

Na německém trhu je kompaktní model Meld nabízen za cenu od 2750 eur (zhruba 71.0000 Kč) a skládací elektrokolo Merge za 3350 eur (kolem 86.500 Kč), zatímco v Belgii a Nizozemsku jsou oba modely o 50 eur (přibližně 1300 Kč) dražší. Dodávky prvních elektrokol značky ARĪV zákazníkům se mají rozběhnout ve druhém čtvrtletí letošního roku.