Harley-Davidson spustil hlasování v Battle of the King 2018. Prohlédněte si stavby i z Čech ve velké galerii!

Soutěž Battle of the Kings 2018 představuje historicky nejrozsáhlejší ročník, který pořádá Harley-Davidson a hlasování probíhá od 15. ledna až do 18. února letošního roku na speciální stránce http://customkings.harley-davidson.com/cs_CZ/ , na níž má veřejnost možnost zvolit svého favorita.

Následně se od 19. února 2018 do hlasování zapojí odborná porota, která vybere celkového vítěze pro region střední a východní Evropy, jenž bude následně vyhlášen.

Českou republiku letos reprezentují unikátní přestavby pražského a plzeňského dealera, odkazující jak na loňské 60. výročí motocyklové řady Sportster, tak především na chystané pražské červencové oslavy 115. výročí založení Harley-Davidson.

Harley-Davidson Praha zvolila jako základní model pro svoji představu motocykl Fat Bob, který pracovně pojmenovala Freedom. Pro tvůrce byli inspirací všichni účastníci zahraničních misí bojující za mír, kterým se tímto motocyklem snaží vzdát hold.

říká Jarda Vavřina z dealerství Harley-Davidson Praha.

Pražská přestavba je tak designově i funkčně koncipována do army stylu s nádechem dálek i pouštního terénu a nechybí ji pochopitelně ani ochranný štít. Zároveň tato stavba odkazuje i k oslavám 115. výročí založení Harley-Davidson, které se uskuteční 5. až 8. července v Praze.

Právě tam bude na programu dražba tohoto unikátního modelu, jejíž výtěžek poputuje na fond veteránů zahraničních misí, kteří si často kromě zranění a zdravotních problémů přivezou i nemalé psychické potíže, mnohdy až znemožňující návrat a fungování v každodenním životě.

A ačkoli H-D Praha je zřejmě nejúspěšnějším účastníkem všech ročníků Battle of the Kings, letos má zcela jiné než soutěžní očekávání.popisuje letošní cíl Jarda Vavřina.

Druhou českou přestavbou je custom pocházející z dealerství Harley-Davidson Plzeň, pracovně nazvaný Freedom 883. Jak už samotný název napovídá, vznikl na základě sériového modelu Iron 883 a je oslavou a poctou nejdéle vyráběné motocyklové řadě Harley-Davidson, motocyklům Sportster, jež loni oslavily 60 let od prvního uvedení na trh.

Motocykl je výrazný především po své designové stránce, lakováním a grafikou odkazující ke svobodě, Americe, volnosti a samozřejmě 60letému výročí této neúspěšnější řady Harley-Davidson.

vysvětluje Jiří Kolář z Harley-Davidson Plzeň.

Doplňme, že aktuální 4. ročník soutěže dealerských přestaveb Battle of the Kings je letos poprvé globální. Kromě customů pocházejících z našeho regionu či Evropy budeme mít možnost vidět i stavby vzniklé například v Japonsku, Mexiku nebo na Novém Zélandu.

Po vyhlášení regionálních a národních vítězů se soutěž na několik měsíců odmlčí a Král Customů pro rok 2018 bude slavnostně vyhlášen a korunován v listopadu na veletrhu EICMA v italském Miláně.