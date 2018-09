Očekávaný konkurent Octavie RS je tu. Hyundai i30 Fastback N se představuje  

Hyundai ještě před zahájením letošního pařížského autosalonu představuje svoji důležitou novinku pro tuto výstavu, sportovně laděný pětidveřový model. Očekávaná druhá karosářská varianta tohoto hot-kompaktu se stejně jako hatchback bude vyrábět v nošovické továrně Hyundai.

Automobilka vůz představuje po nezvyklém závodu z Říma do Paříže, který i30 Fastback N absolvoval s časem 8:18,49. Pokud vám zveřejněný čas nějak nesedí, je to tím, že nemluvíme o trase z italského hlavního města do města nad Seinou, ale o dvou stejnojmenných městečkách v Dánsku. Daný čas stanovil okruhový závodník Hyundai Motorsport Gabriele Tarquini, který v interním závodě o zlomek vteřiny porazil svého kolegu Thierryho Neuvilla, závodícího zase v rallye šampionátu WRC.

Základ auta přitom zůstává shodný s hatchbackem. Také fastback je tudíž poháněný přeplňovaným benzinovým dvoulitrem, který bude dostupný ve dvou variantách. Základní poskytne 184 kW a silnější 202 kW, točivý moment činí v obou případech 353 N.m, při využití funkce overboost pro krátkodobé zvýšení plnicího tlaku až 378 N.m. Poháněná jsou přední kola, a to prostřednictvím šestistupňové manuální převodovky.

Hyundai i30 Fastback N – technická data nabízených variant Model i30 Fastback N i30 Fastback N Performance Motor 2.0 T-GDI 2.0 T-GDI Zdvihový objem [cm3] 1998 1998 Válce/ventily 4/4 4/4 Největší výkon [kW] 184 202 Točivý moment [N.m] 353 (378*) 353 (378*) Převodovka 6M 6M Max. rychlost [km/h] 250 250 Zrychlení 0-100 km/h [s] 6,4 6,1 *Při funkci overboost

Na trhu takových fastbacků nebo liftbacků není. Nejbližší soupeřem pro slabší variantu je tak Škoda Octavia RS, která s benzinovým motorem 2.0 TSI poskytuje výkon 180 kW.

Také stylistické prvky navazují na hatchback. Vpředu tak najdeme výraznější nárazník nebo jinou masku chladiče, jiný nárazník je též vzadu, přičemž jako ten přední je ozdoben výraznou červenou linkou. Zakomponovány jsou do něj dvě výrazné koncovky výfuku, zatímco výklopné víko zdobí velkoryse klenutý spoiler.

Vnitřku dominuje sportovní volant s charakteristickým červeným prošíváním, které je užito také na dalších prvcích interiéru, sedadlech nebo na řadicí páce. Jeho součástí jsou i tlačítka pro přepínání celkem pěti dostupných jízdních režimů (Eco, Normal, Sport, N a N Custom). Na osmipalcové obrazovce multimediálního systému lze zase upravit další nastavení, ať už motoru nebo zvuku výfukové soustavy, případně sepnout funkci vyrovnávání otáček agregátu automatickým meziplynem.

Název vrcholné verze i30 Fastback odkazuje na globální vývojové centrum Hyundaie v korejském Namyangu a rovněž na okruh Nürburgring, kde byly prototypy vozu podrobeny pečlivému testování. Jízdní zkoušky mimochodem probíhaly i u nás, třeba na mosteckém autodromu, kde ho zachytil jeden z našich čtenářů . Automobilka věří, že fastback bude podobně úspěšný jako hatchback. Ten překonává původní výrobní plány, jen za první pololetí ho bylo v Evropě prodáno téměř 3.000 kusů.