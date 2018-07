Pařížský autosalon 2018: Na co se můžeme těšit a kdo bude chybět?

Letošní ročník pařížského autosalonu se sice koná až v říjnu, už během prázdnin však máme jistý přehled o tom, co se na této přehlídce ukáže. Nejdůležitější novinky budou pocházet z řad domácích výrobců, protože mnohé ostatní automobilky letos budou v Paříži chybět.

Na Mondial de l'Auto tentokrát neuvidíme Fiat, Ford, Volkswagen nebo Opel, tedy hned několik klíčových evropských značek, které hrají důležitou roli na evropském trhu. Vystavovat v Paříži nebudou ani Volvo, Nissan, Mitsubishi, Mazda nebo třeba Subaru, které svoji účast také odřekly. Společným důvodem je snaha o snížení nákladů a fakt, že autosalony už dnes netáhnou tolik jako kdysi.

Na výstavišti tak bude méně tradičních vystavovatelů, což se pořadatelé rozhodli kompenzovat konáním přidružených výstav Mondial de la Moto a Mondial de la Mobilité, na kterých se představí motocykly a nová technika. I přesto však v Paříži budou k vidění zajímavé automobily, protože konkrétně domácí výrobci si pro výstavu přichystali důležité novinky.

Renault má v Paříži vystavovat. Pátá generace přijde o pár měsíců dříve, než se dříve tvrdilo, v souvislosti s novými emisními normami. I kvůli nim nasadí nový čtyřválec 1.3 TCe, očekává se také upravený tříválec 0.9 TCe, atmosférické 1.0 SCe nebo přepracovaný turbodiesel 1.5 dCi se vstřikováním AdBlue.

Na pařížském autosalonu se podle některých zpráv očekává také premiéra úhlavního rivala Clia,. Základem má být nová platforma CMP vyvinutá s čínským partnerem Dongfeng, která sníží hmotnost auta a především bude přizpůsobena nasazení elektromotoru. Počítá se totiž s příchodem čistě elektrické varianty. V reakci na konkurenci 208 přesáhne hranici délky čtyř metrů, design prý naváže na větší 508.

Právě Peugeot 508 bude další důležitou premiérou francouzské výstavy. Jestliže na jaře v Ženevě byla k vidění verze fastback, na podzim se v Paříži ukáže sportovně střižený. Podobně jako 508 fastback i odvozené kombi nabídne luxusní výbavu zahrnující i full-LED světla nebo ve střední třídě unikátní noční vidění.

Zastoupeni budou i další francouzští členové Skupiny PSA. Citroën se pochlubí evropskou verzí již v Číně prodávaného. Auto velikostně vyplňující mezeru mezi Peugeoty 3008 a 5008 se stane nepřímým nástupcem C5, místo hydropneumatického odpružení však nabídne tlumiče s hydraulickými dorazy. Benzinovým základem bude tříválec 1.2 PureTech, k dispozici budou i turbodiesely. A v roce 2019 přijede také plug-in hybrid. Luxusní divize DS pak pro Paříž připravuje, které bude nabídnuto i v elektrické verzi.

Jen o francouzských značkách to ale nebude. Kia přivezea blíže nespecifikovanou třetí karosářskou verzi nového Ceedu, kterou s největší pravděpodobností bude shooting brake. Zajímavostí pak bude účast nově založené vietnamské automobilky VinFast, která se v Paříži pochlubí svými prvními díly. Připravovaný sedan a SUV navrhuje Pininfarina.

Hodně novinek by pak mělo ukázat Audi, které v uplynulých měsících odhalilo. Minimálně některé by na výstavišti Paris Expo Porte de Versailles mohly být k vidění. Konkurenční BMW by zase mohlo ukázat, jejichž první fotografie byly již zveřejněny. Největší hvězdou mnichovské značky by každopádně mohla být nová generace řady 3.

A Škoda? V tuto chvíli je pro Paříž potvrzena premiéra, který má použít dvoulitrový bi-turbodiesel se 176 kW a 500 N.m. V posledních týdnech se pak spekuluje také o prezentaci konceptu naznačujícím vzhled nástupce Rapidu Spaceback.