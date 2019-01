Hyundai vyvíjí multikolizní airbag: Má chránit při sekundárních nárazech vozidla

Jednou z cest jak dále zvýšit pasivní bezpečnost automobilů, je stále zdokonalovat stávající technická řešení. Zcela jistě se v daném pohledu žádná revoluce neuskuteční. I v budoucnu tak bude klíčovou roli při střetu jedoucího vozidla s překážkou hrát dobře navržená struktura karoserie v kombinaci s pokročilými zádržnými systémy ve vozidle. S každou další generací vozidla se toto vyvíjí, což potvrzuje i zpráva společnosti Hyundai Motor Corporation.

Rána zprava, rána zleva

Je dokázáno, že mnoho nehod nedělá pouze jeden střet, ale že jich je zpravidla více. Dle informací společnosti Hyundai se to týká zhruba tří nehod z deseti. Při nich po prvotním nárazu následuje vždy minimálně jeden další, někdy jich může být i více. Typický příklad je srážka dvou vozidel, která způsobí jejich vychýlení z dráhy, takže auta často nezůstanou na vozovce, ale mimo ni. A tady mohou narazit do různých překážek, například do stromu, svodidel či sloupu.

Předcházet těmto sekundárním střetům má u moderních aut takzvaná multikolizní brzda. Pokud ale už dojde k sekundárnímu nárazu vozidla, posádku stávající zádržné systémy v kabině (bezpečnostní pásy, airbag) již moc neochrání, neboť ty už svoji úlohu splnily (a tedy se jejich potenciál vyčerpal) při prvním střetu vozidla.

Vývoj Korejců v oblasti airbagů se tak zaměřuje na zjištění pozice pasažéra v kabině vozidla. Cílem vývoje je detekovat velmi přesně změnu pozice cestujícího ve vozidle při jeho nárazu a tím jej účinněji chránit. K tomu bude zapotřebí také ještě rychlejší aktivace airbagů, než u stávajících systémů.

„Od zlepšení v oblasti rychlosti aktivace airbagů při několika po sobě jdoucích nárazech si slibujeme zvýšení bezpečnosti pro řidiče a cestující vozidla,“ říká k celé věci Taesoo Chi, vedoucí technologického centra vývoje karoserií u automobilky Hyundai. „Naším cílem je pokračovat ve vývoji bezpečnostních systémů zaměřených na více po sobě jdoucích střetů. Tímto lze dle našeho názoru výrazně zvýšit pasivní bezpečnost stávajících vozidel a tedy snížit riziko zranění případně smrti posádky auta.“

Vývoj Hyundai se v otázce multikolizních airbagů opírá o velmi přesnou statistiku uskutečněnou v USA. Jejím autorem je organizace NASS-CDS (National Automotive Sampling Systém - Crashworthiness Data System), což je jeden ze subjektů známého Národního úřadu pro bezpečnost v dopravě NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration). Podle této statistiky bylo zhruba 30 procent z celkového počtu 56 000 nehod vozidel z let 2000 až 2012 negativně poznamenáno druhotnými (sekundárními) nárazy.

Sem patří odchýlení vozidla od středící čáry vozovky (představuje to 30,8 procenta), následované neočekávaným zastavením na mýtnicích dálnic (13,5 procenta). Osm procent zaujímá druhotný náraz vozidla do středících svodidel a 4 procenta připadají na boční střety se stromy či sloupy různých vedení infrastruktury.

Kdy se vylepšených multikolizních airbagů dočkáme v sériovém autě, zpráva neuvádí. Pouze zmiňuje, že do budoucna by měly být tímto vybaveny vozy značek Hyundai a Kia.