Jaguar má novou ochrannou známku C-Pace. Copak asi chystá?

Aktuální portfolio sportovně-užitkových vozů automobilky Jaguar tvoří F-Pace , menší E-Pace a čistě elektrický I-Pace . Už brzy by se paleta mohla rozrůst o nového člena – model C-Pace. Alespoň to odhaluje ochranná známka, kterou si Jaguar „pokryl“ na Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO).

O co přesně jde? To zatím zůstává tajemstvím, ale není až takový problém to odvodit. Model E-Pace je postaven na nejmenším SUV sesterské společnosti Land Rover – Range Roveru Evoque . Pokud tedy Britové nechystají ještě menší model, bude C-Pace spíše kupé variantou jednoho z již existujících SUV, pravděpodobně F-Pacu.

Mnoho automobilek včetně velkého německého tria dnes nabízí SUV kupé, která se v posledních letech stávají atraktivnější alternativou strohých krabic. Nenabídnou sice tolik vnitřního prostoru, zákazníkům se však líbí stylovější záď se svažující se střechou.

Zároveň ale dodejme, že pokud si Jaguar nechal tuto ochrannou známku vytvořit nyní, od možného příjezdu sériového auta nás dělí ještě minimálně několik let. Jednou z možných variant je i ta, že si chtěla automobilka svou „postupku“ pokrýt, byť žádný takový model v blízké budoucnosti neplánuje.