Range Rover Evoque – Nejsem jenom do města!

I když se Range Rover Evoque stále může jevit jako jeden z čerstvějších automobilových přírůstků, je tu s námi už sedmým rokem. Předobraz vozu představila britská automobilka v roce 2008 na autosalonu v Detroitu konceptem LRX. V létě o tři roky později už výrobnu opouštěly první sériové kousky.

V průběhu let prošel Evoque dílčími změnami, ty největší se odehrály pro modelový rok 2014. Automobil kromě drobných designových retuší dostal třeba novou samočinnou převodovkou ZF-9HP či vyspělé asistenty pro manipulaci na parkovištích. Výbavu vozů s pohonem všech kol obohatil taktéž Land Rover Active Driveline z dílny společnosti GKN Driveline, jenž i díky vektorování točivého momentu poskytuje lepší jízdní vlastnosti.

I letos se Evoque dočkal pár změn, přičemž tou nejvýraznější je nasazení nové pohonné jednotky. Dvoulitrový čtyřválec s označením Si4 poskytuje výkon 213 kW a 400 N.m točivého momentu. Silnější agregát byste v nabídce modelu Evoque hledali marně. Motor se páruje s devítistupňovou automatickou převodovkou a pohonem všech kol. Vyrazili jsme na české silnice, abychom zjistili, jestli se pod hávem efektně střiženého SUV ukrývá i nějaký ten sportovní duch.

Kam s ním

Klasické Range Rovery vzbuzují na českých silnicích pozdvižení, což je způsobeno několika důvody. Prvně vozy britské automobilky nepotkáváte na každém rohu, jsou to neokoukaná auta, za kterými se kolemjdoucí rádi ohlédnou. Za druhé jde o robustní SUV, která se své velké rozměry nesnaží nikterak maskovat a na první dobrou dávají všem jasně najevo, že tohle není jen další zvýšená městská stylovka.

No a potom si dáte první dostaveníčko s Evoquem, který do tohoto konceptu tak nějak nezapadá. Kráčí sice vstříc designové filosofii britské automobilky, ale pryč je vysoká stavba karoserie a pocit, že byste z auta museli mít okamžitý respekt. Může za to především kompaktní délka s hodnotou 4370 mm, která poskytuje rozvor 2660 mm. Přitom šířka nabízí úctyhodných 1985 mm a na výšku má auto 1635 milimetrů. Kam sakra s ním? Další auto z Pařížské, řeknete si, jenže Evoque disponuje světlou výškou 211 mm a brodivostí v padesáti centimetrech vody, což společně s pohonem všech kol přináší slušné terénní předpoklady.

Je to právě široký postoj, který autu dodává na atraktivitě. A pomáhá mu i kontrastní barevná kombinace, kde auto s bílým metalickým lakem (za příplatek 22.990) dostalo černě zbarvenou střechu (17.303 Kč). Kromě té mají stejný odstín i všechny sloupky, takže si z bočního pohledu můžete všimnout linky, která začíná u A sloupků a postupně se zvedá až k úzkému zadnímu oknu. Nejsilnější motorizace dostala přepracovaný vzhled nárazníku, což kromě ostřejšího vzezření přináší jednu nevýhodu: nevejdou se na něj mlhovky.

Zádi kromě LED svítilen spojených výraznou černou linií dominuje nápis Range Rover, střešní spoiler a (stejně jako vpředu) ochranné prvky nárazníku, které jsou součástí černého designového paketu. Nemalou cenu 100.309 Kč snad omlouvají alespoň dvacetipalcová kola z lehkých slitin, přičemž základ nabídky modelu tvoří osmnáctky, u naší výbavy HSE Dynamic pak devatenáctky. O dva palce větší kola přináší i rychlostní výhodu, maximálka na takovém obutí roste o 10 km/h na 231 km/h.

Pracoviště za jedna

Prvně usedám do pracoviště řidiče, kde na vás okamžitě dýchne atmosféra staré školy, avšak v moderním a krásně zpracovaném balení. Velký a na dotek příjemný volant, měkčené materiály všude kolem a zvýšení posez v pohodlných sedačkách. Na první pohled se tváří obyčejně, ale jsou komfortně měkké, sedáky nenutí držet stehna striktně u sebe a boční vedení opěradla vás naopak v zatáčkách podrží i při svižnějším tempu.

Vnější silueta sice klame, ale uvnitř zjistíte, že Evoque není dalším pokusem skloubení vozu SUV a stylu kupé. Na zadní sedačce mám s výškou 176 cm bohatou porci prostoru před koleny i nad hlavou, figurant blížící se ke dvěma metrům výšky už má před nohami trochu těsněji, ale nad hlavou stále dostatek místa. A výhodou široké karoserie je samozřejmě i obrovská porce prostoru v oblasti ramen. Dva dospělí budou mít vzadu pohodu. Tři se sem koneckonců vejdou také slušně, ale chtějí-li vyrazit na dlouhé trasy, musí mít na paměti, že jde stále „jen“ o kompaktní SUV.

Vraťme se ale ještě na moment do přední řady a přibližme si pracoviště řidiče. Pochvalu si určitě zaslouží ostrý úhel mezi palubovkou a středovou konzolou v oblasti pravého kolene. Byť je tunel uprostřed masivní, koleno si o něj neotlačíte. Díky sedačkám nastavitelným ve 12 směrech a širokému spektru nastavitelnosti volantu se ideální řidičská pozice hledá snadno. A za příplatek 42.592 Kč mohou být sedačky vpředu a krajní vzadu vyhřívané, přední pak také chlazené.

O mé oblibě fyzických tlačítek namísto všudypřítomných dotykových ploch jsem se v předchozích testech rozepisoval již vícekrát, tudíž jsme s Evoquem naladěni na jedné vlně. Klimatizaci, vyhřívání sedaček, kontrolu stabilizace, to vše obsloužíte snadno stisknutím vybraného tlačítka na středové konzole. Elegantním středobodem je otočný volič samočinné převodovky, jenž při nastartování efektně vyjede ven. Kupu dalších funkcí pak lze ovládat bez nutnosti zvýšení pozornosti přímo z volantu.

Na obsloužení multimédií vám tak stačí obrazovka o velikosti 10,2 palce, ve které naleznete navigaci či párování s chytrým telefonem. Systém pracuje svižně, z možností na dlaždicích vybíráte obdobně jako mezi aplikacemi v chytrém telefonu. Snad jen seznámení s navigací zabralo trochu více času, uspořádání funkcí a nastavování trasy žádá cvik.

Pokud jde o praktickou stránku auta, Evoque poskytuje zavazadlový prostor se slušným objemem 575 litrů, jenž uspokojí i menší rodinu. Kromě dvou háčků po stranách tu ale žádné vychytávky usnadňující každodenní život nečekejte. Kufr má standardní podlahu, pod kterou se však již nevejde rezervní kolo. Při patáliích se tak musíte spolehnout jen na opravnou sadu.