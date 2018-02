Jízdní dojmy s Jaguarem E-Pace: Nadváhu má i malá kočička  

Při pohledu na nový přírůstek jaguaří rodinky je hned jasné, o co mu jde. Je kompaktní, stylový a zatraceně sexy. Jakkoli ho nechceme prvoplánově zařazovat, podle nás se stane miláčkem mnoha žen. Vždyť pro chlapy je tu větší, dravější a méně rozpustilý F-Pace . Nicméně s rekordně velkým kufrem o objemu 577 litrů nehodlá být E-Pace jen značkovou kabelkou.

Hezounek

Nakreslení auta se ujal mladý Brit s hongkongskými kořeny Alex Chan. Stojí už za tvary F-Pace a náš názor ho očividně zajímá. Upřímně? Novinka se nám líbí víc. Celek drží opticky tak nějak víc pohromadě, do vkusu se nám trefila krátká a vysoká záď s ostrou hranou, minimální převisy a široký postoj s koly zarovnanými pěkně s karoserií. Alex se tváří spokojeně a dodává, že se snažil v maximální možné míře odkazovat na sportovní model F-Type , který se stal pro značku novodobou ikonou. Máme si všimnout podobných předních světel i koncových lamp, do nichž jen implementoval ostřejší diodovou linku. Pravda, podoba by tu byla.

Zato k práci kolegů z interiérového oddělení musíme mít výhradu. Kokpit je moc hezký, což o to. S jasně definovaným pracovištěm řidiče, logicky rozmístěnými ovladači a madlem po pravé straně středové konzoly – opět inspirace sporťáky. Jen ty materiály nevytvářejí dojem, jaký byste od prémiové značky čekali. Kůže je kůže, ale kde se nevešla, tam zeje lacině působící plast – a není ho bohužel málo. Německá konkurence dokáže ohromit, tady jen rozpačitě zvedáme obočí.

Dítě doby

E-Pace nelpí na tradicích, efektivně využívá techniku sesterského Land Roveru a dává ji lidem v balení, jaké žádají. Proto nečekejte nic z toho, co dělá jaguar jaguarem. Motory jsou výhradně čtyřválcové, uložené napříč, poháněná jsou přední kola, případně všechna. Jak, o tom píšeme v samostatném bloku. Důležitý je výsledek. Běžné potřeby zákazníků nejenže E-Pace plní, on překonává jejich očekávání. Sami jsme na Korsice zírali, jak suverénně si SUV počíná v rozbahněných stoupáních, jak velké balvany podvozek překročí, že ho nezastaví půlmetrový brod ani písek. To vše bez speciálních terénních režimů, prostě jen tak, jak do přírody vjedete z asfaltu.

Srovnání SUV Jaguaru E-Pace F-Pace Délka (mm) 4359 4731 Šířka (mm) 1984 2070 Výška (mm) 1649 1651 Rozvor (mm) 2681 2874 Kufr (l) 577/1234 650/1740

Na silnici jsme zažili pocity všech příchutí. Vezmeme-li v úvahu, o jaký typ auta se jedná, jezdí výborně. Jistý podvozek nám dovolí hodně svižné tempo. Auto se prakticky nenaklání, dlouho se chová neutrálně, v zatáčce projížděné pod plynem je parádně cítit přínos čtyřkolky, která nasměruje točivý moment na zadní vnější kolo a to vás vyveze z oblouku ven. Současně s tím si ale neustále uvědomujeme tu hmotu. E-Pace nepoužívá hliníkový skelet jako dospělejší jaguary, a tak s překvapením zjišťujeme, že ve shodné motorizaci váží klidně o 120 kg víc než větší F-Pace. Do zatáček tedy přemlouváme skoro dvě tuny na vysoké noze, a to je zkrátka moc. Stačí podlehnout vábení podvozku, přitlačit ještě víc na plyn, a už se pereme s výraznou nedotáčivostí. Komfortně laděná převodovka rázem nestíhá a brzdy se potí. Na druhou stranu klikatý horský sjezd stříháme už třicet kilometrů a stále drží! Řidičská euforie se nedostavuje, a tak zvolníme a všem se uleví.

Naše auta mají obří fotogenická kola, doma bychom je ale nechtěli. Krátký podvozek na nerovnostech zbytečně poskakuje a šije sebou, kouzlo prémiového komfortu se vytrácí.

Přemýšlíme, jestli nás E-Pace vlastně víc potěšil, nebo nepotěšil. V rámci svého žánru jezdí na silnici i mimo ni parádně, ale opravdovému fajnšmekrovi to stačit nebude a jeho žena to neocení. Ta by byla jistě radši, kdyby se děti na příčném prahu tím nakopnutím nevzbudily a motor běžel tišeji – jedno jestli benzin, nebo diesel. Nejspíš nad tím moc přemýšlíme. Auto je to krásné, tradici dnes málokdo řeší, kila navíc také. Z moderních technologií na palubě nic nechybí, a tak lze misi považovat za splněnou.

Terénní charakteristiky Přední/zadní nájezdový úhel 22,8°/ 29,4° Přechodový 21,1° Světlá výška 204 mm Brodivost 500 mm Maximální stoupání/náklon 45°/35°

Milionový Rakušan

Prodej nového jaguaru už běží, ceny jsou tradičně sebevědomé. Startují těsně pod milionem a s příplatky snadno vyšplhají ke dvěma. Tradiční však není místo výroby mimo Velkou Británii. Své kompaktní SUV Jaguar svěřil do rukou rakouské firmy Magna Steyr, která má zkušenosti s produkcí například Mercedesu třídy G , BMW nebo Mini.

4x4: sázka na tři spojky

Jaguar nazývá svůj nový systém pohonu Active Driveline. Skrývá se za ním technika používaná příbuzným Range Roverem Evoque nebo Land Roverem Discovery Sport . Přední mezinápravová spojka připojuje pohon zadních kol. Vzadu však není očekávaný diferenciál, ale jednotka s další dvojicí spojek. Ty rozdělují točivý moment na levé nebo pravé zadní kolo podle potřeby. Zatímco obvyklé systémy v zatáčce kolo na vnitřní straně oblouku přibrzdí, spojky naopak pošlou víc momentu na vnější kolo. Tím se podpoří stáčení vozidla do zatáčky. Obdobný systém používá také Ford Focus RS nebo Opel Insignia 4x4. Autorem tohoto řešení je firma GKN.

Motory pro Jaguar E-Pace D150 D180 D240 P250 P300 Motor přeplňovaný diesel, 2,0 l, R4 přeplňovaný benzin, 2,0 l, R4 Výkon (kW/min-1) 110/3500 132/4000 177/4000 183/5500 221/5500 Točivý moment (Nm/min-1) 380/1750 430/1750 500/1500 365/1200-4500 400/1500-4500 Převodovka 6°man. 6°man. 9°aut. 6°man. 9°aut. 9°aut. 9°aut. 9°aut. Pohon přední 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 Provozní hmotnost (kg) 1850 1906 1918 1906 1918 2001 1907 1969 Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 10,1 10,7 10,5 9,9 9,3 7,4 7,0 6,4 Nejvyšší rychlost (km/h) 199 194 193 207 205 224 230 243 Kombinovaná spotřeba (l/100 km) 4,7 5,2 5,6 5,2 5,6 6,2 7,7 8,0 Základní cena (Kč) 966.669 1.035.881 1.102.915 1.093.235 1.160.753 1.451.516 1.171.159 1.461.922

Plusy

Atraktivní design, vyvážené proporce

Překvapivé terénní schopnosti

Velmi jisté jízdní vlastnosti

Odolné brzdy

Minusy