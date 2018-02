Jak by vypadal užitkový vůz Škodovky? Podívejte se na svěží pracanty, které bychom chtěli!

Poslední léta ukazují, jak moc jsou automobilky ochotny vyjít vstříc nejrůznějším požadavkům zákazníků. SUV už nestaví jen specialisté na tento segment, ale takřka kdokoliv. Lidé je zkrátka chtějí, takže se jejich tvorbě nebrání ani automobilky Porsche či Lamborghini

Jak by to ale vypadalo, kdyby si zákazníci vzpomněli, že je lákají užitkové vozy? Reakce výrobců by s největší pravděpodobností byla podobná, zkrátka by je vytvořili. Jen těžko lze předpokládat, že k něčemu takovému skutečně dojde, ale díky šikovnému grafikovi Nikitovi Aksyonovovi máme nyní představu, jak by takové kousky mohly vypadat.

V přiložené fotogalerii nalezneme pět moderních konceptů užitkových vozů od značek, které je zcela jistě nepostaví. Nechybí mezi nimi ani pick-up mladoboleslavské automobilky. O možném nástupci Felicie Pick-Up se hovoří už dlouho, ale kvůli kapacitním a dalším důvodům je jeho realizace pasé. Designér vlastně „postavil“ užitkové auto, které se nezalekne ani náročnějšího terénu. Příď nechává vzpomenout na čerstvá SUV v nabídce – Kodiaq

I další virtuální realizace si zaslouží vaši pozornost. Ve výběru nechybí atraktivní dodávka Alfy Romeo, futuristický BMW Van či dodávka Subaru. Právě ta působí jako skutečný vůz, na kterém byste při setkání na silnici nespatřili nic až tak zvláštního. Naopak opravdu velkým úletem je poslední do party – užitkáč Mini.