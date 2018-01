Porsche Cayenne S – Ferdinand měl pravdu!

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Ferdinand Porsche kdysi prohlásil, že nemohl najít sportovní auto svých snů, tak si jej postavil sám. Tehdy vznikla automobilka Porsche, která je dnes synonymem pro ty nejlepší sporťáky světa. Ví se ale také to, že její stvořitel měl velmi blízko k terénním vozům. I přes soustředění se na zcela jiný segment aut věřil, že když Porsche postaví terénní vůz přesně podle dané filosofie značky, bude mít mezi zákazníky úspěch.

A ohlédneme-li se za posledními roky, musíme uznat, že měl pravdu. Stuttgartská SUV nejenže se prodávají jako housky na krámě, ale díky výtečným číslům zachránila automobilku před možná i definitivním koncem.

Porsche vstup do rostoucího segmentu načasovalo skvěle. Považte, že Lamborghini představilo první sportovně-užitkový vůz nedávno, Ferrari na něm teprve pracuje a světu jej ukáže až v horizontu několika příštích let. To Porsche odhalilo model Cayenne již v roce 2002, a i když se tehdy dočkal hodně vlažného přivítání, asi nikoho nenapadlo, jak důležitý pro značku bude.

Skokem se ale přesuňme o takřka šestnáct let dopředu. Vánoce jsou za námi, dokonce jsem stihl oslavit i příchod nového roku. Ten největší dárek na mě ale čekal až první lednový týden, kdy jsem si Cayenne převzal k testu. A přesně podle očekávání to stálo za to!

Obludka dospěla

Ruku na srdce, první generace SUV Caynne nebyla žádná fešanda. I když jste Porsche třeba díky nezaměnitelným předním světlometům poznali na první pohled, na krabicovité tvary si prostě nešlo zvyknout ze dne na den. Druhá generace, jež dorazila na trh v roce 2010, už byla o něco hezčí, působila dynamičtějším a svěžejším dojmem.

Postupná evoluce pokračovala i s příjezdem nejnovějšího provedení, které jsme si mohli prohlédnout na loňském autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem. Osobně jsem byl přítomen u premiéry a musím říct, že jsem si k exteriéru auta hodně dlouho prošlapával cestu. Vlastně jsem stánek opouštěl a pořád nevěděl, jestli se mi to auto líbí, nebo ne. Ano, je to nejhezčí Cayenne, jaký kdy vznikl, ale vážně je tohle pořád Porsche?

Zatímco já si na design pozvolna zvykl a při závěrečné rozlučce sám sebe přistihl, že se mi tohle SUV asi fakt líbí, reakce okolí byly rozpačité. Není to tak, že by se jim Cayenne nelíbil, ale když řeknete, že přijedete v Porsche, lidé očekávají něco tak trochu jiného. Jízlivé poznámky typu „sporťák na steroidech“ jsem zaslechl několikrát, ale znovu se vrátím k tomu, co už jsem jednou psal – nový Cayenne je určitě nejhezčí SUV, jaké kdy Porsche postavilo.

Na přídi i dále nalezneme ikonické světlomety, drobný odznáček Porsche a hlavně robustní masku s nasávacími otvory v nárazníku. Boční linie jsou uhlazenější a už dvacetipalcové zimní obutí dotváří důstojný charakter. Připomeňme ale, že Cayenne může klidně dostat ještě o palec větší a líbivější kola, příplatek za ně se však blíží ke stům tisícům korun. Zcela nejvíce mi ale z vnějšího designu padla do oka záď. Čistá, s elegantními světlomety, které spojuje decentní vodorovná linka. Nápis Porsche a hlavně dvě dvojité koncovky výfuku však avizují, že tohle není ledajaké SUV. Tohle je auto se sportovními geny!

Zatímco exteriér mohl působit rozporuplně, z prostředí uvnitř už jsem byl já (i všichni ostatní) ohromen. Pracoviště řidiče je oázou pro každého automobilového nadšence. Obavu jsem měl hlavně z dotykových ploch na středové konzole a širokého displeje infotainmentu. Když jsem si totiž auto prohlédl jen pár desítek minut po odhalení ve Frankfurtu, oba tyto prostory už byly kompletně poťapkány. Vážně bych s sebou měl raději vozit hadřík a plochu po každé jízdě očistit, aby onen „wow“ efekt nezmizel. Netřeba. Stačí být alespoň trochu opatrný a zjistíte, že s otisky prstů to nebude tak horké ani po několika stovkách kilometrů.

Rozměr multimediálního displeje navíc umožnil „zasazení“ větších ikon, takže se díky tomu (ale i neskutečně rychlé odezvě) ovládá jedna radost. Připočteme-li samotnou ostrost obrazu a široké možnosti konektivity, není zábavní stránce Cayennu co vytknout. K radosti všech milovníků staré školy nezmizel klasický ručičkový otáčkoměr. Proč? Digitálních věcí je podle Porsche v autě až až. Menší budíky po stranách pak lze z velké části individualizovat. V pravém si můžete zobrazit kupříkladu mapu navigace, data o jízdě, ale i obraz nočního asistenta s využitím infračerveného světla. Připlatíte si za něj desítky tisíc korun, ale jak se později dozvíte, určitě se to vyplatí.

Samotné sezení je pohodlné, sportovní sedačky mají výraznější boční vedení, tudíž v nich tělo dobře drží i v náročnějších pasážích ve vyšších rychlostech. Co však ocení ostatní členové posádky, neméně komfortně se sedí i vzadu. Porsche si na tomto aspektu dalo záležet a cestujícím ve druhé řadě nabídne takřka stejné podmínky – za příplatek dostanou kromě obdobného sezení i vyhřívání a ventilaci, prvky se ovládají prostřednictvím dotykové plochy mezi předními sedačkami. Zadní lavice je sklopitelná v poměru 40/20/40, čímž zavazadlový prostor navýšíte ze 745 litrů na 1710 l s téměř rovnou ložnou plochou.

Jistě už vám je jasné, že náročnější zákazníci si budou muset připlatit. A nejde o zrovna malé částky, vezmeme-li v potaz, že cena testovaného kousku narostla kvůli příplatkům o takřka milion korun. Jen celokožený interiér stojí 88.752 Kč, komfortní paket s pamětí sedaček nastavitelných ve 14 polohách přijde na 43.247 Kč, za multifunkční sportovní volant s pádly a vyhříváním utratíte dalších 7.207 Kč, parkovací asistenti s kamerami mají hodnotu 28.139 Kč, a když si navolíte ještě panoramatické střešní okno, je to dalších 54.122 Kč. Částky to věru nejsou malé, ale vždyť nakupujete u Porsche…