Víte, jak nasadit sněhové řetězy? Podívejte se na videonávod

Sněhové řetězy jsou i pro mnohé zkušené řidiče noční můrou. Jejich nasazování není vůbec jednoduchá záležitost, a tak se velká část řidičů snaží obejít za nich, jen co to jde. Někdy ale na silnici zkrátka nastanou podmínky, kde je řetězy nutné nasadit, už jen kvůli tomu, že jsou na některých úsecích za souvislé vrstvy sněhu povinné. Víte, jak sněhové řetězy nandat?

Trénování dělá mistra a přesně to platí i pro nasazování sněhových řetězů, a tak vám rovnou doporučíme si celý proces vyzkoušet někdy nanečisto, hezky v teple a bezpečí, abyste pak zmrzlí ve sněhové závěji nemuseli narychlo řešit, jak na to.

Začněte tím, že si přečtete návod k obsluze zakoupených sněhových řetězů, který o jejich nandání poví nejvíce. Postup je sice v zásadě stejný pro všechny sněhové řetězy, přece jen se ale může některých systémů lehce lišit.

V každém případě nejprve rozmotejte řetěz a vodicí lanko (obruč) protáhněte pod nápravou za kolo. Řetězy samozřejmě nasazujte na hnací nápravu, obvykle jde tedy o přední kola. Pozor ale na to, že jste si řetězy koupili správné, jejich velikost není univerzální, ale přizpůsobená velikosti kol, a tak musíte zakoupit tu správnou velikost. Při této příležitosti je vhodné si pročíst i návod k obsluze vašeho vozidla. U některých aut je stanovena maximální tloušťka řetězu, který je možné použít, a to kvůli malému prostoru mezi pláštěm a tlumičem.

Jakmile už máme řetězy protažené za kolem, nastává ten nejobtížnější krok, při kterém se navíc nejvíce ušpiníte. Proto je vhodné s sebou v zimě vozit v autě nějaké pracovní rukavice, kdyby vám hrozilo, že řetězy budete nasazovat. Nebo alespoň hadr na utření rukou. Za kolem totiž musíte spojit obruče, které mají menší průměr než pneumatika. Saháte tak za špinavé kolo, kam navíc pořádně nevidíte.

Obruč se přitom nesmí dotýkat nápravy, tlumiče nebo brzdového kotouče. Toto vodicí lanko si sice při spojování můžete položit na kolo, poté je ale nutné jej dát za něj. Pokud tak neučiníte, mohou se vám řetězy po rozjezdu svléknout, podobně, jako se nám to napoprvé stalo v přiloženém videu.

Přetáhněte všechny prameny na venkovní stranu, zkontrolujte, zda nejsou překroucené a spojte kotvou levé prameny s pravými. Stejným způsobem stáhněte obě poloviny řetězu i dole. Snažte se přitom zasunout pramen co nejvíce pod kolo. Práce to není vůbec snadná a je přitom potřeba použít trochu síly. Gumový napínák následně připněte k vodícímu řetězu, a to co nejdále to půjde (nejlépe k protilehlému).

Jestliže máte hotovo a zdá se vám, že řetězy pevně drží, popojeďte několik desítek až stovek metrů a řetězy pro jistotu dotáhněte. Řešením je přitom zakoupení dražších systémů s automatickým dopínáním. Pokud zimní řetězy klepou do podběhů nebo se z kola sesouvají, je zle, řetězy jste nasadili špatně a musíte začít od znovu.

S nasazenými řetězy každopádně jezděte opatrně, a to maximálně rychlostí 50 km/h. Využívejte je přitom opravdu jen na souvislé vrstvě sněhu a ledu, na odhaleném asfaltu byste si je mohli nenávratně zničit. Na vybraných úsecích jsou dokonce povinné, takové silnice jsou vyznačeny speciální značkou (příkazová značka C 5a).

Tak hodně zdaru!