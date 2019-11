Mnozí řidiči již přezuli na zimní obutí, jiní zatím s výměnou pneumatik otálejí. Jak je to vlastně s povinností zimních gum? A jak to funguje v zahraničí?

Přelom října a listopadu je jako již tradičně pro pneuservisy oblíbeným obdobím, řidiči totiž hromadně přezouvají z letních pneumatik na zimní. Je to ale opravdu už nutné? Jak je to vlastně s povinným obutím zimních gum? Víte, kdy je opravdu musíte mít obuté, abyste se vyhnuli pokutě? A jak to funguje v zahraničí?

Úvodem řekněme, že na začátku listopadu už přezutí na zimní gumy opravdu doporučujeme. Přes den sice ještě teploty klidně přesáhnou 15 stupňů, ráno a v noci se však už pohybují kolem nuly, na horách už dokonce sněžilo, a tak abyste byli připraveni na psí počasí, je rozhodně dobré již přezout. Zimní pneumatiky totiž vzhledem ke své směsi přizpůsobené nízkým teplotám jsou výhodnější pod zhruba 7 °C. Některé testy ale naznačují, že to nemusí platit vždy.

Co říká o zimních pneu zákon?

Co se týče samotného zákona, tak ten stanovuje následující: Dle §40a zákona 361/2000 Sb. mají řidiči povinnost použít zimní pneumatiky v období od 1. listopadu do 31. března, pokud:

Je na silnici souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza.

Lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza.

Zákon tedy myslí na případné výkyvy počasí a nutí mít řidiče obuté zimní pneumatiky jen v případě, kdy opravdu nastává „zimní“ počasí, se sněhem a ledem na silnici. Naopak pokud bude i po prvním listopadu hezky s vysokými teplotami, přezouvat nutné není.

Co znamená značka zimní výbava?

Jenže pozor, má to jeden háček a tou jsou úseky označené značkou C 15 a „Zimní výbava,“ na nichž je nazutí zimních pneumatik povinné celý rok. Na první pohled nesmyslné nahrazení dřívější platnosti jen na období mezi 1. listopadem a 31. březnem má svůj smysl. Celoroční platnost značky umožnilo obcím individuálně rozhodnout o tom, v jakém období jsou na daném úseku povinně. Značka tak bývá doplněná dodatkovou tabulkou s časovým obdobím platnosti, jinde zase obce třeba značku kompletně zakrývají, když zrovna nezuří zimní počasí. V tuzemsku je zhruba stovka úseků s tímto označením, zpravidla na horách.

Jaká hrozí pokuta?

A jaký trest za nedodržení povinnosti zimních pneumatik hrozí? Na místě může policista udělit blokovou pokutu až ve výši 2.000 korun, ve správním řízení výše pokuty může vzrůst až na 2.500 Kč. Vyšší trest však může napáchat případná nehoda v zimním období na letních nebo sjetých pneumatikách. V takovém případě totiž pojišťovna může po viníkovi havárie požadovat zaplacení části peněz, které z pojištění vyplatila na úhradu škody.

Jak je zimní pneumatika označena?

Důležitým detailem při přezouvání je také ten, co to vlastně zimní obutí je. Za zimní pneumatiku je ze zákona považována taková, na jejíž bočnici je vyznačeno označení M+S (M-S, M/S, M&S, MS), případně ET, ML, MPT nebo POR. Takové gumy jsou přizpůsobeny použití na zablácených nebo zasněžených površích. V praxi ale písmeny M+S bývají označeny i pneumatiky pro terénní vozy, proto mnozí výrobci pneumatik využívají alternativní značení zimních pneu, a to symbol horského štítu a sněhové vločky. V praxi je tak při nákupu zimního obutí výhodnější se řídit tímto označením na bočnici gumy, než se spoléhat jen na písmena M+S.

Pozor na stanovenou hloubku dezénu

Každopádně platí, že u zimních pneumatik musí být hloubka vzorku dezénových drážek a zářezů u osobních aut do 3,5 tuny alespoň 4 milimetry. V případě vozů do 3,5 tuny je nutnost obout zimní gumy na obou nápravách. V případě vozů s maximální přípustnou hmotností převyšující 3,5 tuny je stačí nazout jen na hnané nápravy, dezén ale musí mít hloubku alespoň 6 milimetrů. Pro motocykly naopak povinnost mít zimní obutí stanovena není.

Hloubka dezénu je samozřejmě důležitá i z hlediska bezpečnosti, protože taková pneumatika si lépe poradí třeba s vodou, kterou lépe odvádí. Řídit bychom se ale měli i celkovým stavem pneumatiky, pokud jsou třeba na ní puchýře nebo je běhoun poškozen, doporučujeme výměnu. Obecně platí, že zimní pneumatiky by se po čtyřech letech měly kupovat nové. S rostoucím věkem tvrdnou, a tak se zhoršují jejich vlastnosti, přestože je třeba hloubka dezénu ještě dostatečná.

Jak je to se zimními gumami v zahraničí?

To všechno každopádně platí jen pro české silnice. Povinnost zimních pneumatik totiž napříč Evropskou unií není sjednocena, už jen kvůli odlišnému klimatu v jednotlivých členských zemích. V každé zemi je tak povinnost jiná.

Konkrétně v Německu a Slovensku je zimní obutí povinné při jízdě na sněhu, ledu či námraze, při nedodržení pravidla řidiči hrozí pokuta až 60 eur (na Slovensku), respektive až 80 eur (v Německu), což je asi 1.600 korun, respektive cca 2.100 korun. V Rakousku to funguje podobně, zimní pneumatiky jsou povinné na sněhu, ledu a námraze, a to mezi 1. listopadem a 15. dubnem. Naopak v Polsku jsou zimní pneumatiky pouze doporučené.