Jak Porsche 911 získalo své jméno? Automobilka připomíná neobvyklý příběh

Countach, Mustang, Beetle nebo třeba 911, to jsou slavná jména legendárních automobilů, které si s jiným názvem ani neumíme představit. A přece jsme konkrétně Porsche 911 mohli znát pod odlišným označením. Proti původně zamýšlenému názvu 901 však zasáhla značka Peugeot.

Příběh začíná na počátku šedesátých let, kdy automobilka Porsche pracovala na nástupci úspěšného modelu 356. Pro něj zvolila označení „řada 900.“ To vyplývalo ze zamýšleného partnerství s Volkswagenem, kdy bylo potřeba se přizpůsobit jeho internímu číselnému označení. Právě „900“ bylo volně k dispozici, a tak Porsche sáhlo právě po něm. V rámci prací se přitom počítalo už se dvěma zástupci nové řady, 901 měla být šestiválcovým modelem, zatímco 902 čtyřválcovým. Všechno ale nakonec bylo jinak...

Chystaný automobil se světu představil v roce 1963 na tehdejším frankfurtském autosalonu jako Porsche 901. Vše se zdálo v pořádku, a tak v září následujícího roku začala sériová produkce takto označeného sporťáku.

Když se však novinka představila v říjnu 1964 na autosalonu v Paříži, najednou se proti autu ozvala automobilka Peugeot. Porsche oznámila, že dané jméno nemůže na francouzském trhu použít, jelikož tam měl Peugeot registrovaná všechna číselná označení s třemi číslicemi a nulou uprostřed. Takové názvy francouzská značka využívala už od konce dvacátých let, v té době nabízela třeba model 403, přičemž ho používá dodnes, když nabízí řady 108 až 508.

To pro německou automobilku byl samozřejmě velký problém. Sériová výroba se již rozběhla, propagační materiály s číslovkou 901 byly hotové, stejně jako množství dílů – třeba zlatě chromované číslovky, které měly být použity na palubní desce.

A tak se hledalo náhradní řešení. Padl třeba návrh na jméno GT, přece jen se mělo jednat o univerzální sporťák, který měl zvládnout dojet z afrického safari do Le Mans a pak večer odvézt majitele do divadla. Nakonec ale 22. listopadu 1964 Ferdinand (Ferry) Porsche rozhodl jinak, pro připravovaný vůz zvolil označení 911.

Bylo to rozhodnutí z rozumu, protože se daly využít stávající materiály a díly, jen se nula jednoduše vyměnila za jedničku. To bylo jednodušší než vytvářet nové fonty a nová loga třeba s trojkou. Že to je stejné číslo jako tísňová linka v USA tehdy nevadilo, volání „nine one one“ se začalo v Americe používat až v druhé polovině šedesátých let. A tak Porsche 911 bylo na světě.

Přesto tím kariéra Porsche 901 neskončila. Od 14. září do 16. listopadu totiž automobilka stihla vyrobit 82 aut s tímto označením. Použity byly pro interní účely, například k testování, jiné byly přeznačeny na 911. V roce 2014 se pak jeden z těchto kousků vrátil k Porsche, které ho důkladně renovovalo a aktuálně ho vystavuje ve svém muzeu

Úspěch 911 navíc znamenal, že Porsche označení začínající devítkou použila i pro další modely. Následovala 912, levnější verze 911, sporťák 914, vyráběný ve spolupráci s Volkswagenem, gran turismo 928 nebo plug-in hybridní hypersport 918 Spyder.